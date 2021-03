Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам Дочери Путина привились от коронавируса отечественной вакциной Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 13:06

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай якобы ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – заявил сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заявил он. В то же время Песков отметил, что Москва высоко ценит доверительный диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия. «Первое: мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога. Второе: президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться», – сказал Песков. Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. Макрон заявил о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 08:32

Фото: Witt Jacques/Pool/ABACA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro. Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз. Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств. Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта 2021, 20:05

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства. «Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла России в Минске Дмитрия Мезенцева. Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам 26 марта 2021, 09:48

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средств, составляющих минимальный доход граждан. Такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций. «Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, Путин указал, что власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. «Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует», – говорится в поручении. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года. Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Ситуацию с детскими театрами в разговоре с Путиным сравнили с сусликом из фильма «ДМБ» 25 марта 2021, 21:11 Текст: Вера Басилая

Худрук Детского музыкального театра юного зрителя в Москве Александр Федоров обрисовал Владимиру Путину проблему с детскими театрами мемом про суслика из фильма ДМБ. Президент России Владимир Путин лично приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения. Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев. «Есть одна такая самая главная проблема – не наша, а театров, где играют дети. Знаете, есть такой фильм «ДМБ». И там есть такой замечательный момент, когда сидит прапорщик-переросток, а рядом с ним солдат. И он говорит: «Слышь, солдат, смотри – поле. Видишь суслика?» Тот говорит – нет. «А он там есть». Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети, – они есть, и их нет», – пояснил Федоров, передает РИА «Новости». По словам худрука, театры, где играют дети, есть по всей стране, их сотни: существуют театральные кружки в школах, при домах культуры, предприятиях, однако у этого движения сейчас нет единого центра и финансовой поддержки, эта деятельность никак не формализована. «Идея в том, чтобы формализовать вот это движение театров юного актера? Надо подумать... Давайте мы обсудим», – предложил в ответ Путин. Во время осмотра учебной зоны Федоров показал фотографии юных артистов труппы. Он упомянул, что одним из первых учеников театра был Николай Басков, который пришел сюда в 10 лет и ушел, когда ему исполнилось 16. Ранее в четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении 25 марта 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика Великой Отечественной войны и народного ополчения в 1941 году для кинематографа – нужная и важная, заявил президент России Владимир Путин. «Тема шикарная, нужная, и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, для того, чтобы вас поддержать», – заявил глава государства в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Инициатором идеи фильма о народном ополчении выступил сценарист, режиссер, гендиректор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он сообщил президенту о начале создания картины о народном ополчении. Президент, обращаясь к участникам встречи, создателям идеи, отметил, что их картина о подольских курсантах изучается в училищах и школах. В январе в ходе посещения Музея Победы президент Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя». Путин пообещал лично наградить молодых деятелей культуры 25 марта 2021, 15:40 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры. «Хочу поздравить присутствующих здесь на прямой связи лауреатов премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры. Сожалею, что вот уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную традиционную и торжественную церемонию чествования лауреатов. Обязательно это сделаем в будущем, как можно раньше», – сказал Путин по видеосвязи с лауреатами премий, передает РИА «Новости». Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 года, по традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта. Размер премии составляет 5 млн рублей, они присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Соискателями премии могут стать деятели культуры до 36 лет. Ранее советник президента по культуре Владимир Толстой перечислил лауреатов премии главы государства для молодых деятелей культуры. Ими стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов, актриса Анна Чиповская. Ботинис получил премию «за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность». Низамов был удостоен премии «за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиций», а Чиповская – «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино». Премия президента за произведения для детей и юношества за 2020 год была посмертно присуждена художнику-постановщику Владимиру Зуйкову, премию получит его семья. Также лауреатами стали преподаватель детской школы искусств из Новосибирской области Александр Пунько и коллектив создателей экспозиции «Подвиг народа» – Игорь Угольников, Александр Школьник и Дмитрий Поштаренко. Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив 25 марта 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Российское правительство изучит предложение создать отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив, заявил президент Владимир Путин. В ходе встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник выступил с предложением создать такой институт. «Мы говорили на этот счет. Мы рассмотрим, безусловно, ваше предложение», – ответил Путин, передает ТАСС. Также глава государства поздравил Школьника с днем рождения, ему в четверг исполнилось 57 лет. «Я хочу присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения. <...> Я имел возможность ознакомиться с тем, что вы делаете. Это действительно креативная, очень важная, интересная и полезная работа. Так что я вам хочу пожелать успехов», – сказал ему Путин. Также в ходе встречи с лауреатами президент заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям. Кремль прокомментировал возможность очного участия Путина в «Бессмертном полку» 25 марта 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Пока преждевременно говорить об очном участии президента Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка»: из-за коронавируса загадывать на полтора месяца трудно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии «Бессмертного полка», ведь к этому времени у него будет иммунитет. «Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц – полтора месяца впереди», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе в Москве, «и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии». «Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на полтора месяца достаточно трудно. И, наверное, дело это крайне неблагодарное», – сказал он. Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве 25 марта 2021, 18:34 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин лично приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения. Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев, передает РИА «Новости». Ранее в четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры. Он также заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям. Кроме того, Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив. Путин внес в Госдуму договор о военном сотрудничестве России и Казахстана 26 марта 2021, 09:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Документом предусматривается ратификация договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года, передает РИА «Новости». В документе прописываются «международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации». «Уполномоченными органами Сторон по реализации Договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан», – уточняется в пояснительной записке к документу. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями сообщения о том, что Россия якобы планирует присоединить к себе Казахстан. Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина» 26 марта 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок. «Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать – там очень холодно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга. На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это «позитивно». «Пример президента – он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», - добавил представитель Кремля. Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей. Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей. Дочери Путина привились от коронавируса отечественной вакциной 26 марта 2021, 13:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Дочери президента Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент России заявлял, что его дочь стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса. «Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего, его дочери. «Разумеется», – добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной. По словам Пескова, Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. «Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», – рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. На этой неделе Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Накануне Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина 26 марта 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google исправила неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе компании. Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как «Байден изменился к лучшему», а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». «Некорректный перевод исправили», - сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), то сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позднее эту неточность также исправили. Как тогда пояснили в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета.