Беременную пятиклассницу решили выдать замуж за 23-летнего курьера

В Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней.

По данным СК, молодого человека обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об интимных отношениях со школьницей стало известно после ее беременности, передает «Вольск.ру».

По словам обвиняемого, девочке было 14 лет, когда она вступила с ним в половую связь. После этого она забеременела. Мужчина утверждает, что все произошло «по любви» – и он собирается жениться на девочке. Ребенок должен родиться в сентябре.

«Мы любим друг друга, но загс нам не дает официально зарегистрировать брак! Не знаю, что дальше делать. Хоть бери веревку и вешайся! Меня посадят, а за что? Я ее не насиловал, все было по любви и взаимному желанию. Я хочу жить вместе с Любкой и воспитывать ребенка», – рассказал он.

Отмечается, что молодой человек закончил коррекционную школу и устроился работать курьером за 12 тыс. рублей в месяц. Девочка, несмотря на свой возраст, учится в пятом классе.

«Ее родители хотят, чтобы мы поженились и жили вместе. Я работу официальную присмотрел, чтобы содержать семью», – добавил он.

По закону в случае регистрации брака молодого человека освободят от уголовной ответственности. Однако в загсе отказываются принимать их заявление, потому что невесте меньше 16 лет, утверждает обвиняемый.

Ранее в Ленобласти учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.