Синоптики рассказали о погоде в Москве

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НОВОСТЬ ЧАСА

Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 07:24  |  vz.ru
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Россиянам дали новый способ сэкономить на электричестве

Оснащение дачи солнечными панелями теперь сможет приносить владельцу большую выгоду Александр Рюмин/ТАСС
У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить, например, ветряки или солнечные панели. Какую выгоду можно будет таким образом получить и как технически обеспечить подобную операцию? Подробности...
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Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
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Зачем Россия перевооружает подводный флот

Российские подлодки перевооружатся сразу несколькими типами ракет Юрий Смитюк/ТАСС
Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?  Подробности...
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Зеленский подставил Украину под удар Китая

Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Немцы устали от некомпетентной власти

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европа начинает платить за надменность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Именно мы приучили европейцев говорить и делать глупости, не испытывая страха по поводу возможных последствий. Так уж повелось исторически: за исключением прямой агрессии европейцы всегда могли позволить по отношению к России любое хамство – все сходило с рук. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ближайшие месяцы бывший президент США запустит свою собственную соцсеть. С ее помощью Трамп надеется сохранить влияние на Республиканскую партию и вернуться в большую политику. Однако последствия этой соцсети для общества будут куда больше, нежели просто реклама Трампа. Подробности...
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Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    26 марта 2021, 06:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Облачная погода с прояснениями, утром местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.

    Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов, передает ТАСС.

    Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

    В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс трех – плюс восьми градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус двух градуса.


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    Синоптики пообещали москвичам мощный ливень

    25 марта 2021, 18:02

    Текст: Вера Басилая

    Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра.

    Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице.

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    ЦБ рассказал о дизайне новой банкноты в 100 рублей

    23 марта 2021, 16:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    На новых сторублевых банкнотах планируется поместить известные символы Москвы, сообщили в Центральном банке России.

    «Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другое. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», – приводит слова зампреда ЦБ Михаила Алексеева РИА «Новости».

    Ранее во вторник Центробанк анонсировал выпуск нескольких новых банкнот к 2025 году. На них будут изображены достопримечательности всех федеральных округов.

    ЦБ сообщил, что в 2022 году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м – 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 рублей, в 2025-м – 10 и 50 рублей.

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    Грунт провалился в центре Москвы

    24 марта 2021, 14:25

    В центре Москвы провалился грунт на площади 4 кв. метра, сообщил источник в экстренных службах.

    «В районе дома 10 строение 1 на Поварской улице произошел провал грунта на дороге на площади 4 кв. метра», – сообщил собеседник ТАСС.

    В результате ЧП никто не пострадал, движение из-за происшествия затруднено.

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    Московскому полицейскому порвали форму при проверке документов в метро

    25 марта 2021, 13:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    В московском метро мужчина при проверке документов порвал полицейскому форму, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД.

    «По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро «Орехово» для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, отметили в пресс-службе московской полиции.

    Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что полицейский, на которого набросился подозреваемый, не пострадал серьезно.

    Ранее в Москве полицейские задержали пассажира метро, который заявил об угрозе «взрыва» метрополитена.

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    Подозреваемый в смертельном наезде на двух женщин в Москве признал вину

    24 марта 2021, 18:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сбивший двух человек на автомобиле Mercedes в Москве и сбежавший с места аварии водитель признал вину, соответствующие показания он дал в МВД.

    «Я задержан за аварию, произошедшую возле метро «Водный стадион». Я признаю вину, я виноват. <...> В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло», – сказал подозреваемый на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на ролик, предоставленный пресс-центром МВД.

    Он добавил, что в день аварии после ужина с другом в кафе планировал поехать на своем автомобиле на прием в больницу. Он заверил, что перед тем как сесть за руль, не употреблял алкоголь, и двигался со скоростью 60-70 километров в час.

    После аварии он был «в шоковом состоянии», вызвал такси и покинул место ДТП.

    «Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу», – сказал он.

    Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана.

    Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника аварии задержали на следующий день в Москве. Позже стало известно, что сбитые женщины умерли в больнице от полученных травм.

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    В Москве задержали подозреваемого в наезде на двух женщин водителя Mercedes

    24 марта 2021, 14:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Задержан предполагаемый виновник аварии на Пулковской улице в Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице», – цитирует Волк РИА «Новости».

    Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. 

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    Москвичам пообещали самый теплый день в марте

    25 марта 2021, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – пояснил синоптик РИА «Новости».

    Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня.

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    Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей

    23 марта 2021, 22:37

    Текст: Елизавета Булкина

    Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

    В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

    Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора.

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    Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID

    25 марта 2021, 22:16

    Текст: Ксения Панькова

    Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется.

    «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

    При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию.

    Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

    В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

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    Москвич выстрелил в малолетнего сына из травматического пистолета

    25 марта 2021, 20:16

    Текст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случайного ранения отцом сына из травматического пистолета, ребенка доставили в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    «По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Проверка поручена Перовской межрайонной прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. Кроме того, материалы полицейской проверки переданы в столичный СК, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.

    Ранее следователи занялись изучением обстоятельств гибели забитого до смерти шестилетнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим.

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    Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве

    25 марта 2021, 15:02

    Текст: Алина Назарова

    Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

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    В Москве предложили сделать бесплатные парковки для духовенства

    25 марта 2021, 20:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Духовенство должно иметь доступ к бесплатной парковке в Москве в местах, куда священнослужители ездят по служебной необходимости, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

    «Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных», – сказал Каннер РИА «Новости».

    Он пояснил, что у него есть знакомый раввин в США, который не платил за парковку при посещении женщины в больнице. На автомобиле у него был специальный знак, оповещающий о том, что тот является сотрудником религиозной организации.

    Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. «Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше», – добавил он.

    Власти столицы ранее сообщали, что тарифы на платные парковки изменятся на 193 участках с 5 апреля. На парковках, где загрузка достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей за час в дневное время. На некоторых других улицах тарифы снизятся.

    Ранее парковки в Москве делали бесплатными на Международный женский день, 8 марта.

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    Лед тронулся раньше времени на Москве-реке

    25 марта 2021, 06:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Москва-река начала освобождаться ото льда раньше срока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке. Это выше Москвы», – сказал Вильфанд.

    По словам эксперта, вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, так как в Москве и Подмосковье много предприятий, в реку поступают теплые воды стоков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «на Оке предприятий гораздо меньше, поэтому она еще покрыта льдом».

    Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в четверг.

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    Пробки в Москве достигли 9 баллов

    25 марта 2021, 19:15

    Текст: Ксения Панькова

    Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

    В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на северо-востоке и юго-востоке, передает РИА «Новости».

    Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце от Яузкого до Рождественского бульвара, также серьезные заторы Тверском и Никитском бульварах, на улицах Солянка, Большая Лубянка, Большая Никитская, Тверская, Театральный проезд.

    Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, юго-востоке и востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на западе, юго-востоке.

    Заторы отмечаются на вылетных магистралях – Ленинском проспекте, Щелковском шоссе.

    Напомним, 20 февраля длина заторов утром на дорогах Москвы составила 53 километра.

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    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    25 марта 2021, 06:36

    Текст: Наталья Ануфриева

    Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики.

    Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла, в ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса, передает ТАСС.

    Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

    В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.

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