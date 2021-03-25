Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начали в Белоруссии

Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС.

В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания.

Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».

В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.