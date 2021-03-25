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Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начали в Белоруссии
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Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты», сообщила пресс-служба белорусского минздрава.
«В Беларуси на РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава.
Отмечается, что розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» ведется из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». В минздраве при этом обратили внимание, что все необходимые подготовительные работы выполнены.
Ранее в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V».
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Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ.
«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС.
В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Эксперты поспорили о причинах обострения отношений между Белоруссией и Польшей
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«Официальный Минск сознательно идет на провокацию, пытаясь «продать» этот конфликт Москве», - сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук, комментируя призыв МИД Польши к Минску «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Другой белорусский политолог Алексей Дзермант, напротив, считает, что Польша намеренно вмешивалась во внутренние дела и фактически стояла за попыткой госпереворота в Белоруссии.
«Арест Анжелики Борис говорит о том, что белорусские власти сознательно идут на провокацию. Их цель – попытка монетизации этого конфликта и «продажа» его России», - считает белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
В среду МИД Польши призвал «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис и «положить конец преследованиям польского меньшинства». Организация, которую возглавляет Борис – крупнейшая польская организация в республике, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.
Лидер Союза поляков была задержана во вторник. Польский МИД в лице замминистра Мартина Пшидача незамедлительно взял ситуацию под свой контроль.
«Отношения между Москвой и Варшавой очень плохие, - поясняет Романчук. – Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, искусственно повышая градус польской опасности и интервенции в дела страны, показывает Москве – «посмотрите, какой я хороший. Я за вас, я против ваших врагов. Далее он хочет за это что-то попросить».
«Нет сомнений, - убежден собеседник, - что никакого вмешательства Польши нет. Анжелика Борис в Союзе поляков Белоруссии работает с конца 80-х годов. Это мирная добропорядочная организация, которая никогда не вмешивалась в политику».
Минский политолог Алексей Дзермант, в свою очередь, отметил, что «мы наблюдаем системный конфликт между двумя странами с разными идеологиями и находящимися в разных геополитических союзах. Это столкновение было закономерным. Триггером стали выборы президента Белоруссии».
При этом, по словам собеседника, белорусская власть не без основания считает, что Польша вмешивалась во внутренние дела и фактически стояла за попыткой госпереворота в Белоруссии.
«Союз поляков Белоруссии долгое время занимался антигосударственной деятельностью. Это не первый подобный конфликт. Минск стал реагировать на такие события, как чествование дня «проклятых» солдат, ответственных за геноцид белоруссов в послевоенной Польше. Таким образом, началось системное противодействие Польше со стороны белорусского государства», - сказал Дзермант.
«Отношения между странами находятся в низкой фазе, но Белоруссия не может позволить вмешательство во внутренние дела. Поэтому это все выглядит справедливо», - считает политолог.
Эксперт отметил также, что польские власти продолжат заниматься подобной деятельностью. «Они не скрывают своих целей относительно Белоруссии – это и геополитическая переориентация, и перетягивание населения, и расширение влияния костелов внутри страны», - подытожил Дзермант.
Ранее в марте МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья, действовавшего в 1944-1953 годах в Польше, Западной Белоруссии и на Западной Украине). Кроме того, прокурором Бреста было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Москве и Минску опасны «проклятые солдаты».
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ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»
Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В Австрии запретили ходить в магазины без отрицательного теста на COVID
Власти Австрии с 7 апреля вводят новые ограничения в связи с коронавирусом, в соответствии с которыми покупатели смогут посещать магазины только при наличии отрицательного теста на COVID-19, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер
«С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов», – передает его слова РИА «Новости». Тест будет нужен для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных – аптек и продуктовых магазинов.
Ранее глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Министры иностранных дел и образования Словакии подали в отставку
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг объявили об отставке на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Министры информировали о своем решении президента Словакии Зузану Чапутову. Ожидается, что она примет их отставку в четверг. Министры представляют в правительстве либеральную партию «Свобода и солидарность», передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, а также министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
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РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутника V» с AstraZeneca в ОАЭ
Испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе, надеемся получить результаты уже через два месяца, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.
«Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе. Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца», – цитирует ТАСС Дмитриева.
Ранее РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.
На Украине допустили введение общенационального локдауна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну».
«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна.
«Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Грузии заявили о фактическом срыве вакцинации препаратом AstraZeneca
Процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван, заявил директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Страна перед лицом серьезного вызова, мы имеем дело с беспрецедентной пассивностью населения в отношение вакцинации, плюс упал показатель ношения масок», – сказал он.
По его словам, граждане проявляют по отношению к вакцинации «огромный скептицизм».
«Кроме этого, показатель ношения масок снизился с 70% до 42», – сказал Тенгиз Церцвадзе. «Это чрезвычайно низкий показатель», – отметил он.
Директор центра сказал, что ситуация улучшится лишь если в день будут вакцинироваться 3-4 тыс. человек.
Пока в Грузии есть только вакцина AstraZeneca. Ее первая партия – 43200 доз поступила в страну 13 марта. 19 марта после вакцинации скончалась 27-летняя медсестра в городе Ахалцихе, что критически замедлило темпы иммунизации. По плану Грузия должна к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек. Однако сейчас вакцинировано только около 4 тыс. человек.
В четверг в Грузию поступит вакцина компании Pfizer. В Грузии думают привить известных деятелей, чтобы те подали личный пример остальным.
Коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек. 3722 человека скончалось.
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В России началось производство вакцины «КовиВак»
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Производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак» стартовало на площадке Центра имени Чумакова, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
Старт производству «КовиВака» дал глава Минобрнауки Валерий Фальков – он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Вакцина «КовиВак» – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
Регистрация «КовиВака» прошла в феврале нынешнего года. Стартовые объемы этой вакцины выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 млн доз, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тыс. доз, заявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.
Меркель признала своей ошибкой попытку объявить выходные в апреле
Канцлер Германии Ангела Меркель после критики решила не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными, которые ранее планировала сделать нерабочими для предотвращения распространения COVID-19.
«Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», – цитирует ТАСС Меркель.
Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.
По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства – переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.
Локдаун действует в Германии с ноября 2020. Накануне Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
«Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса
Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин, а «Спутник V» является самой узнаваемой вакциной против коронавируса, следует из результатов опроса компании YouGov, которые приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
По итогам опроса 54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию, которые заняли второе и третье места соответственно. В топ-5 таких стран также вошли Китай и Швеция, следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Из опроса также следует, что «Спутник V» является наиболее узнаваемой вакциной против коронавируса, о ней знают семеро из десяти опрошенных (74%). В то же время «Спутник V» входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин после препарата Pfizer/BioNTech. Российским препаратом готов вакцинироваться каждый третий участник исследования (33%), среди определившихся в выборе.
«Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и к вакцине «Спутник V». Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина «Спутник V» спасает жизни людей по всему миру, ее одобрили более чем 50 стран. Вакцина обладает рядом ключевых преимуществ, включая эффективность на уровне 91,6%, подтвержденную ведущим медицинским журналом The Lancet, а также проверенную платформу аденовирусных векторов человека, простую логистику и доступную цену, что делает «Спутник V» одним из лучших мировых препаратов», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Опрос проведен с 18 февраля по 3 марта 2021 года в режиме онлайн среди 9417 респондентов в девяти странах – Индии, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ и Сербии.
Кустурица пошутил о поводах для вакцинации от COVID
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, который в феврале вакцинировался «Спутником V», с иронией назвал несколько поводов сделать прививку от коронавируса.
По мнению Кустурицы, вакцинироваться стоит, например, для того, чтобы «пить вино» или «гулять».
«И прийти на мой концерт, когда я приеду в Москву!» – заметил он в разговоре с RT.
В феврале сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что более 100 тыс. сербов вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. 11 марта власти Сербии заявили о начале производства российской вакцины «Спутник V».
В Белоруссии возбуждено дело против главы Союза поляков
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Белорусская Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анжелики Борис и ряда активистов этой организации из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма.
«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По мнению обвинения, фигуранты своими действиями «преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».
В Генпрокуратуре заявили, что эти граждане, «позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время» организовали и провели в Гродно и других населенных пунктах Гродненской области незаконные массовые акции с привлечением несовершеннолетних «по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны». Между тем участники этих бандформирований грабили и убивали мирных жителей Белоруссии, уничтожали их имущество, отметили в надзорном ведомстве.
В среду МИД Польши призвал «как можно скорее» освободить задержанную в Гродно председателя Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис и «положить конец преследованиям польского меньшинства». Организация, которую возглавляет Борис – крупнейшая польская организация в республике, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.
В марте МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Кроме того, прокурором Бреста было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии
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Два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
«Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль – финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов – упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ», – цитирует «Интерфакс» Фаллико.
По его словам, есть и другие предприятия, которые готовы производить «Спутник» на территории Европы. Он отметил, что до конца мая ожидается разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства.
«Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса», – добавил он.
Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса.
Накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.