Стали известны характеристики нового российского мини-«Бурана»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Японцы заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер»

25 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
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Авария в Суэцком канале подстегнет спрос на российскую нефть

Россия выиграет от блокировки Суэцкого канала Suez Canal Authority/REUTERS
Длительная блокировка самого загруженного Суэцкого канала принесет серьезные убытки многим компаниям и нарушит торговлю. Однако в этой истории есть не только пострадавшие – в первую очередь Европа и Ближний Восток, но и те, кто сможет выиграть. Среди них и Россия. Чем эта нештатная ситуация может быть полезна нашей стране? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Зачем Россия перевооружает подводный флот

Российские подлодки перевооружатся сразу несколькими типами ракет Юрий Смитюк/ТАСС
Атомные подводные лодки проектов 971 и 949А благодаря модернизации получат универсальные пусковые установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также «Цирконами» дооснастят и новейшие подлодки проекта 885 «Ясень», сообщает источник в военно-промышленном комплексе. В чем заключаются особенности данной модернизации и каким образом она усилит мощь подводного флота России?  Подробности...
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Зеленский подставил Украину под удар Китая

Зеленский оставил Китай без жемчужины мирового двигателестроения REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции, но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но теперь ценный актив отобран под нажимом США. Как на это может отреагировать Пекин?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Зачем Трамп создает свою соцсеть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ближайшие месяцы бывший президент США запустит свою собственную соцсеть. С ее помощью Трамп надеется сохранить влияние на Республиканскую партию и вернуться в большую политику. Однако последствия этой соцсети для общества будут куда больше, нежели просто реклама Трампа. Подробности...

Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

Александр Цинкер
Александр Цинкер, президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES)
В Израиле прошли четвертые по счету выборы в Кнессет за два года. И есть все шансы зайти на пятый круг, но так и не получить нормально работающего правительства. Подробности...

Собчак втащила «скопинского маньяка» в «Дом-2»

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Ее сторонникам недостаточно сформулировать, что Собчак потворствует абсолютному злу, давая ему трибуну и поощряя его смехом и весельем. Они хотят видеть Собчак абсолютным злом, которое провокационным фильмом, нарушая все законы морали и УК, закладывает мину под сам YouTube. Подробности...
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Россия, пора прививаться!

США и Китай столкнулись на Аляске

Байдена слишком рано хоронят

Обсуждение: 4 комментария
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Японцы заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер»
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    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?

    Стали известны характеристики нового российского мини-«Бурана»

    25 марта 2021, 08:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение – беспилотная транспортировка грузов на орбиту и их возвращение на Землю, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

    «Разрабатываемый НПО «Молния» аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности. Он не предназначен для пилотируемых полетов, а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса», – сообщил источник РИА «Новости».

    Как пояснил источник, это инициативная разработка НПО «Молния» – создателя легендарного «Бурана», предназначенная для коммерческого рынка.

    На орбиту корабль должна выводить ракета-носитель типа «Союз».

    Напомним, в среду генеральный директор НПО «Молния» Ольга Соколова заявила, что разработчик космического корабля «Буран» создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.

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    Рогозин опубликовал снимки с нового российского арктического спутника

    22 марта 2021, 17:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал первые снимки Северного полушария Земли, сделанные российским спутником «Арктика-М».

    «Качество «сырых» (необработанных) снимков полностью соответствует ожиданиям специалистов», – заявил Рогозин в своем телеграм-канале. В нем же глава госкорпорации разместил фотографии, сделанные спутниками.

     

    Рогозин пояснил, что первичная радиометрическая и геометрическая обработка данных проводится многозональным сканирующим устройством, который стоит на спутнике.

    «Цифровой поток поступает в бортовую систему сбора данных (БССД-ВЭ), где объединяется в единый поток со служебной информацией от бортового командного устройства и информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ)», – продолжил глава госкорпорации.

    Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе 28 февраля был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.

    Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны.

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    Разработчик «Бурана» решил создать многоразовый комплекс с орбитальным самолетом

    24 марта 2021, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, заявила генеральный директор НПО «Молния» Ольга Соколова.

    «За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», – цитирует РИА «Новости» Соколову.

    По ее словам, комплекс «в ближайшие пять лет полетит в космос».

    Она рассказала, что полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», где широкая общественность его увидеть не могла.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что идея многоразовой космической техники переживает ренессанс.

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    Назван срок начала эксперимента, имитирующего полет российских космонавтов к Луне

    24 марта 2021, 20:51

    Текст: Ксения Панькова

    Эксперимент по имитации полета к Луне на космическом корабле «Орленок» пройдет в апреле, в нем примут участие шесть добровольцев, рассказал ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарев.

    «Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс», – цитирует РИА «Новости» Пономарева.

    Эксперимент стартует в середине апреля и продлится две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины – сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.

    Первая цель эксперимента, пояснил Пономарев, оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного пространства для жизни участников будет схож с объемом корабля «Орленок», который разрабатывается Ракетно-космической корпорацией «Энергия» для облета Луны.

    По словам ученого, доступный объем для жизни шести человек можно будет сравнить «с двумя кельями монахов-картезианцев». Общая площадь будет составлять примерно восемь квадратных метров.

    Вторая цель эксперимента – изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции, например, падение иммунитета. «Пока то, что мы делали, привело нас к выводу, что ожидание воздействия стрессового фактора в большей степени является стрессогенным фактором для иммунной системы, чем само воздействие. Мы хотим посмотреть, будет ли это так в данной ситуации», – рассказал Пономарев.

    Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается.

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    Россия и США провели консультации по космической безопасности

    23 марта 2021, 19:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская и американская стороны провели консультации по вопросам космической безопасности, переговоры прошли 23 марта в формате видеоконференции, сообщил МИД России.

    «Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США недооценивают технический потенциал российской госкорпорации и ее волю к освоению дальнего космоса.

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    На спутнике Сатурна обнаружили «идеальную колыбель» для зарождения жизни

    23 марта 2021, 09:53

    Текст: Евгения Шестак

    На одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни, заявили ученые из Университета Кампинаса.

    По данным ученых, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами и ледяной коркой, под которой на глубине 100 км расположен океан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Science.

    Исследователей отмечают, что астероид или комета могли столкнуться со спутником и пробить его ледяную кору. В результате должно было произойти смешение воды и органики. После этого на спутнике должна была появиться простейшая жизнь.

    Ученые полагают, что, следуя этому сценарию, на Титане должна была сформироваться «идеальная колыбель». «В образовавшемся от удара от космического тела кратере образуется временный бассейн с теплой водой, что является благоприятным условием для зарождения жизни», – заявил планетолог из Парижского университета Леа Боннефой.

    Ранее академик РАН, один из авторов научной работы Алексей Розанов рассказал, что российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли. 

    Накануне стало известно, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. После этого в Институте космических исследований РАН сообщили, что Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере.

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    Ракета «Союз-2» стартовала с Восточного с британскими спутниками связи OneWeb

    25 марта 2021, 06:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    Ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи OneWeb, это стало пятым российским космическим пуском в 2021 году.

    Ракета «Союз-2» была запущена в 5.47 мск со стартового комплекса на площадке 1С космодрома Восточный, передает РИА «Новости».

    В 5.57 мск разгонный блок «Фрегат» со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты и вышел на суборбитальную траекторию.

    Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров должно быть обеспечено за счет двух включений маршевого двигателя «Фрегата».

    Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов по четыре аппарата в каждом в период с 7.06 до 9.39 мск.

    Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что в 2021 году с Восточного намечаются три запуска по 36 спутников OneWeb, а также возможны еще два запуска. Следующий запуск 36 спутников ожидается 26 апреля. Всего, как сообщали в компании «Главкосмос», с космодромов Байконур, Восточный и Куру в 2021 году планируются порядка 10 стартов ракет «Союз» со спутниками OneWeb.

    Напомним, OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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    Все запущенные ракетой «Союз» спутники выведены на орбиту

    22 марта 2021, 15:12

    Текст: Елизавета Булкина

    На орбиту выведены все 38 спутников, запущенных ракетой «Союз» с космодрома Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1а», впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с традиционной серо-оранжевой на бело-синюю, стартовала с космодрома Байконур.

    Пуск планировался в субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. По словам источников в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты, передает РИА «Новости».

    Ракета вывела в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран, в том числе российские.

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    Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей

    23 марта 2021, 14:56

    Текст: Алина Назарова

    Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств», – сказал Кудрин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    При этом, по его словам, аудиторы за прошлый год выявили в целом меньше нарушений, чем обычно – это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили по большей части в удаленном формате.

    В текущем году Счетная палата планирует провести два контрольных мероприятия в госкорпорации «Роскосмос». Аудиторы проверят использование средств, выделенных на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», а также на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2020 годах и истекшем периоде 2021 года, передает РИА «Новости».

    В феврале Счетная палата называла Роскосмос в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.

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    Названа ожидаемая дата второго в 2021 году запуска с космодрома Восточный

    24 марта 2021, 03:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный – второй в этом году – ожидается 26 апреля, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

    По словам одного из собеседников агентства, дата запуска зависит от сроков доставки спутников на космодром, ожидается, что это будет в начале апреля, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что первый в этом году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный отложили с 25 февраля на месяц. Он состоится 25 марта, пуск запланирован на 5.47 мск (11.47 по местному времени).

    Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.

    В 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом – в марте, апреле и мае, а также возможны еще два запуска – в июне и июле.

    OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

    Коментарии (0)
    В Роскосмосе прокомментировали выявленные Счетной палатой нарушения

    23 марта 2021, 15:57

    Текст: Алина Назарова

    Выявленные Счетной палатой в Роскосмосе нарушения не носят материального характера и связаны с порядком оформления отчетности, уже разработан план устранения замечаний, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    «Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера. В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ведомство за 2020 год выявило нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей.

    В феврале Счетная палата называла Роскосмос в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.

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    Маск заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года

    23 марта 2021, 14:20

    Текст: Абдулла Шакиров

    Космические корабли Starship компании Space X долетят до Марса задолго до 2030 года, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «SpaceX будет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 2030 года. Действительно сложный пороговый этап – сделать марсианскую базу самодостаточной», – написал бизнесмен в Twitter.

    Ранее Маск выразил надежду на успех прототипов кораблей Starship в дальнейшем, несмотря на три подряд взрыв. Напомним, в начале марта прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку. Однако спустя несколько минут он взорвался.

    До этого запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Еще до старта Маск оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.

    Инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин спрогнозировал появление города-миллионника на Марсе.

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    SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

    24 марта 2021, 11:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

    Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 4.28 по времени Восточного побережья США (11.28 мск). Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен, передает ТАСС.

    Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках.

    Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

    Напомним, 14 марта SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink.

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    На МКС ложно сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации

    24 марта 2021, 11:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации на станции, после чего проверил и убедился, что сигнализация была ложной, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

    В среду утром, согласно переговорам, астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков сообщили, соответственно, в хьюстонский и подмосковный центры управления полетами о том, что на МКС включилась сигнализация о пожаре и разгерметизации, передает РИА «Новости».

    По рекомендациям наземных специалистов, используя бортовую документацию, экипаж проверил герметичность модулей станции и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Причину ложного срабатывания сигнализации выясняют оба центра управления полетами.

    Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

    Напомним, в апреле 2020 года на американском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация.

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    Экипаж следующей экспедиции к МКС привился от коронавируса

    24 марта 2021, 13:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж корабля «Союз МС-18», который отправится на Международную космическую станцию, привился от коронавируса, сообщил российский космонавт.

    «Мы все привились где-то сразу после нового года», – передает РИА «Новости» слова командира корабля Олега Новицкого.

    Американский астронавт Марк Ванде Хай сообщил, что «очень рад сказать», что тоже привился.

    При этом космонавты и астронавт не уточнили, какие вакцины они себе поставили.

    Новицкий также отметил, что экипажи не орбите не принимают витамины, в этом нет необходимости, потому что рационы питания составлены очень сбалансированно. Однако решение о приеме каких-либо медикаментов принимает врач экипажа, и если он сочтет, что на орбите необходимы витамины, экипаж будет их принимать.

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин привился от коронавируса.

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    Первые восемь запущенных с Восточного спутников OneWeb вывели на орбиту

    25 марта 2021, 07:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    Первые восемь британских спутников связи OneWeb, запущенных на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в четверг, успешно отделились от разгонного блока «Фрегат», сообщили в Роскосмосе.

    «Есть отделение первой четверки спутников OneWeb от разгонного блока «Фрегат», – говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

    Затем там уточнили, что подтверждено отделение еще четырех спутников OneWeb.

    Напомним, в четверг ракета «Союз-2» стартовала с Восточного с 36 британскими спутниками связи OneWeb.

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