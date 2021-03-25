Стали известны характеристики нового российского мини-«Бурана»

Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение – беспилотная транспортировка грузов на орбиту и их возвращение на Землю, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Разрабатываемый НПО «Молния» аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности. Он не предназначен для пилотируемых полетов, а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса», – сообщил источник РИА «Новости».

Как пояснил источник, это инициативная разработка НПО «Молния» – создателя легендарного «Бурана», предназначенная для коммерческого рынка.

На орбиту корабль должна выводить ракета-носитель типа «Союз».

Напомним, в среду генеральный директор НПО «Молния» Ольга Соколова заявила, что разработчик космического корабля «Буран» создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.

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