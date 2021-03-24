Россиян предупредили об опасности свежего хлеба

Свежий хлеб опасен, так как обладает более высокой кислотностью, чем черствый, он может быть вреден для людей с проблемами ЖКТ, предупредила диетолог, нутрициолог Мария Черняева.

«При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб – для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», – посоветовала врач в эфире радио Sputnik.

Она пояснила, что по мере зачерствения хлеба меняется его структура. С точки зрения пользы для желудка лучше есть вчерашний хлеб или сухари, добавила эксперт. Кроме того, приятный вкус свежего хлеба – это скорее его недостаток, чем достоинство, ведь из-за этого свежего хлеба хочется съесть больше.

«Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего, за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому», – сказала Черняева.

По ее словам, этой особенностью часто пользуются в магазинах – там специально выпекают хлеб, чтобы люди, привлеченные запахом свежей выпечки, больше его покупали.

Ранее член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин заявил, что в ближайшие годы на полках магазинов могут появиться мясные продукты и хлебобулочные изделия из белка насекомых.