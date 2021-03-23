|
|
Суд отправил актера сериала «След» под домашний арест
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Таганский суд Москвы отправил актера Андрея Лаврова, обвиняемого в нападении на инспектора ВАИ, под домашний арест.
«Суд отклонил ходатайство следствия и отправил Андрея Лаврова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти») под домашний арест на срок до 19 мая», – передает сообщение суда ТАСС.
44-летний актер Андрей Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и «Молодые и злые», «СОБР» и другие.
Он был задержан в Москве. Как сообщал источник в правоохранительных органах, Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством.
На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Лавров, по данным источника, в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и в целом вел себя неадекватно.
Сергей Минаев определил «говнопорог» Ксении Собчак
|
|
Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев заявил, что у телеведущий Ксении Собчак «запредельный говнопорог», потому она смогла взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.
«Я вчера посмотрел фильм Собчак про «скопинского маньяка». Что хочется сказать? На мой взгляд, общественная дискуссия, в попытке разобраться пробила Собчак дно или еще не до конца, доходя до вопроса «ну, неужели она сама не понимает, что это *** (ужасно)», буксует и бессильно зарывается в песок», – написал Минаев в Facebook.
По его словам, критики Собчак «не понимают одну важную, … базовую, характеристику Ксении Анатольевны». «У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля, позволяет боль практически не замечать. То же и с говном. Люди с низким говнопорогом могут испытать немедленный приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета. Люди с высоким говнопорогом могут часами сидеть в дачном сортире с дырой в полу, читать газету «Тайны судьбы» и есть бутерброд с сыром», – отметил журналист.
«Так вот, говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумленной публики, не испытывая дискомфорта. Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай воистину уникален», – заключил Минаев.
Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.
Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой
|
|
«Самостоятельно катапультироваться одновременно все трое летчиков не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования» – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя инцидент на военном аэродроме под Калугой, который привел к гибели троих человек.
«На самолетах Ту-22М3 есть кнопка принудительного катапультирования. С ее помощью командир воздушного судна может катапультировать весь экипаж. Она используется в случае высокой срочности, например, когда самолет падает. Может быть, кто-то нажал эту кнопку», – предположил инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.
Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона.
Красноперов добавил, что при умышленном катапультировании должны были катапультироваться не трое людей, а четверо. Экипаж такого самолета состоит из четырех человек, отметил он.
«Самостоятельно катапультироваться же одновременно все трое не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования. Заканчиваются такие истории обычно трагично. Получается – трое держались за кресла, и они упали на землю», – сказал собеседник.
Красноперов добавил, что он и сам летал на этом аэродроме. «Возможно, там проводились регламентные работы, и это результат неграмотной эксплуатации самолета», – отметил он.
Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.
Стало известно о тайном продолжении Нидерландами переговоров с Россией по газу
|
|
Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что торговые отношения между странами были заморожены после крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает голландский портал Follow The Money.
Портал, который провел собственное расследование, утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения. Связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям, передает РИА «Новости».
После нескольких лет застоя в двусторонних контактах диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в «Северном потоке – 2»: помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord.
Спустя несколько месяцев, как отмечает портал, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию «вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17». Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал.
«Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике», – говорится в статье.
По данным издания, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода «Северный поток – 2». Как указывает портал, «Нидерланды являются одной из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода».
В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго. «Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства «Северного потока – 2», а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по «Северному потоку – 2», и правительство Нидерландов встает на сторону России», – приходит к выводу голландский портал.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17.
Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Российский посол вызван в МИД Турции
Министерство иностранных дел Турции вызвало российского посла Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает газета Hurriyet.
По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.
МИД Турции и посольство России в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей. Сообщалось, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе.
Напомним, 9 марта жители Идлиба выступили против протурецких боевиков на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии и бесчинств незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в подконтрольном Турции сирийском городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, участники которого потребовали возвращения оливковых полей, захваченных боевиками протурецких бандформирований. В Сирии осудили Турцию за невыполнение данных России обязательств по Идлибу.
Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания в западной прессе «аналитической истерии» о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона.
«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя материал газеты ВЗГЛЯД об информационной подготовке Запада к захвату Калининграда.
«Без такой регулярной «аналитической истерии» и сопутствующего медийного сопровождения НАТО, как военная организация, лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ», – уверен сенатор.
Напомним, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Немецкий эксперт: Евросоюз утерял способность вести внешнюю политику
|
|
«Нынешнее руководство ЕС постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность возрастает», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал обвинения, с которыми выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель: Москва взяла курс на конфронтацию, а Пекин ввел недопустимые ответные санкции против ЕС.
«К сожалению, Европейский союз утерял способность вести внешнюю политику. По моему мнению, это связано и с давлением со стороны Соединенных Штатов, и с непрофессионализмом отдельных евробюрократов», – заметил немецкий политолог Александр Рар.
Главы МИДов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию, объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Как сообщает RT, глава евродипломатии также назвал неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц ЕС. Речь идет о мерах, принятых КНР в ответ на санкции, которые были введены в понедельник Соединенными Штатами, ЕС, Британией и Канадой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о введенных США и их союзниками односторонних санкциях, констатировал – Запад утратил искусство дипломатии. «У нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
«Европа, как всегда, и в этом ее главная ошибка, ставит себя в положение носителя более высокой морали: «Мы более правильные, и поэтому нам, с нашей колокольни, все позволено», – полагает Рар.
«Вот и сейчас – ЕС вводит санкции против своего главного торгового партнера, Китая, и удивляется тому, что Пекин отвечает контрсанкциями, – отметил собеседник. – Трудно придумать более наивных высказываний, чем эти заявления европейских политиков, которые говорят: «Мы же правы! Вы, китайцы, нарушаете права человека в Синьцзяне и заслуживаете санкций. А мы ничего плохого не сделали, почему против нас вводятся контрмеры?».
«Нынешнее руководство ЕС, вслед за американскими партнерами, постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность в отношениях с этими странами возрастает», – констатировал Рар. При этом, добавил он, к сожалению, из европейской внешнеполитической практики исчез такой умный принцип, как изменение через торговлю. «Еще несколько десятилетий тому назад была в ходу идея – на недостаточно демократичные, с точки зрения Европы, страны можно влиять при помощи налаживания с ними экономических связей. Но не силой», – отметил немецкий эксперт. То, что с правами уйгуров и с политической обстановкой в Гонконге есть проблемы, очевидно всем за пределами КНР, полагает Рар. Но, подчеркнул он, пытаясь наказать Китай санкциями, Европа лишь наносит ущерб самой себе.
Добавим, что ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцев впечатлил отдых Путина в тайге
|
|
Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.
«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».
«Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.
При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.
«Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.
«Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.
Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.
«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.
«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.
«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Боррель обвинил Россию в курсе на конфронтацию с ЕС
|
|
Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Глава европейской дипломатии в очередной раз выразил мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС. «Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», – приводит слова Борреля ТАСС.
Он также сообщил, что министры иностранных дел входящих в Евросоюз государств подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Упомянутые Боррелем пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.
На вопрос о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы – вне времени. А вот как реализовать их – зависит уже от обстоятельств».
Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25–26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», – добавил он.
Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также подчеркнул, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет»
|
|
Ростех намерен представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) летом 2021 года в подмосковном Жуковском принципиально новый самолет.
«Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», – сказали в Ростехе, передает ТАСС.
Там добавили, что в авиасалоне примут участие все холдинги, задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь нашей экспозиции составит более пяти тысяч квадратных метров.
Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года. Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной–партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений. На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Американскую военную базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами, есть пострадавшие среди военнослужащих США, сообщают СМИ.
«Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел ... привел к ранениям в рядах американских военных», – цитирует сообщение канала Al-Mayadeen РИА «Новости».
В начале февраля США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
Малахов предложил Аршавину «засунуть деньги в одно место»
|
|
Телеведущий Андрей Малахов жестко раскритиковал бывшего футболиста Андрея Аршавина за поведение в конфликте с бывшей женой Алисой Казьминой, которая в течение четырех дней находилась в коме на фоне аутоиммунного заболевания, а затем провела восемь дней в реанимации.
В эфире телеканала «Россия 1» мать Казьминой Наталия Сарычева сообщила, что Аршавин не помогает бывшей супруге, отказывается реагировать на происходящее и делает вид, что ничего не происходит. При этом женщина считает, что разлад молодой пары произошел из-за того, что ее дочь «надоела» экс-футболисту, пишет «Московский комсомолец».
Такая позиция спортсмена возмутила Малахова. Телеведущий обратил внимание, что Аршавин является лицом сборной России по футболу. Он также воспитывает молодое поколение и должен своими действиями демонстрировать наилучший пример. В эфире Малахов использовал оскорбительное слово, адресованное Аршавину. Такое непредвиденное обстоятельство создатели шоу решили заглушить. Также телеведущий призвал спортсмена выйти на связь со своей бывшей женой.
«Уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!» – подчеркнул Малахов.
Брак Аршавина и Казьминой был заключен в 2016 году. Уже в следующем году у пары родилась дочь. В июле 2019 года стало известно, что супруги официально развелись.
Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке
|
|
«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия.
«В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса.
«Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы».
В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания».
Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков.
«Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник.
В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия.
В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом».
Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты.
В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации
|
|
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации в реанимацию прямо со съемочной площадки.
«В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, [причиной госпитализации стали] нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ (компьютерную томографию) легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. В общем, испугалась я знатно и всех напугала», – рассказала Кудрявцева в разделе сторис своего Instagram.
Телеведущая уточнила, что не падала в обморок на работе. «Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала», – заверила Кудрявцева.
Напомним, в начале января Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, после чего пожаловалась на плохое самочувствие и опухший нос. В том же месяце Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца.
Из-за срабатывания катапульт Ту-22М3 под Калугой погибли трое военных
|
|
Трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, сообщил источник в силовых структурах региона.
«На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора», – сказал источник ТАСС.
Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.
Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.
Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов
Бывший заместитель главы Службы внешней разведки России генерал-полковник Виталий Маргелов умер в Москве от осложнений в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил его сын Михаил Маргелов.
«Отец умер сегодня около 21.00 мск в госпитале ФСБ. Причина – COVID, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких», – приводит слова Михаила Маргелова ТАСС.
По словам Михаила, организацией церемонии прощания и похорон будет заниматься Служба внешней разведки. «Пока врачи не сказали, какими могут быть похороны, открытыми или закрытыми. Ориентировочно прощание будет в конце недели, в четверг – пятницу», – уточнил Михаил Маргелов.
Генерал-полковнику Виталию Маргелову было 79 лет. Он попал на службу в разведку в 1965 году. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году избирался депутатом в Государственную думу. Его отец – советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.
Напомним, 1 августа 2018 года в Москве открыли памятник экс-командующему ВДВ СССР генералу армии Василию Маргелову – отцу скончавшегося Виталия Маргелова и деду Михаила Маргелова.