На угрожавшего сотруднику ВАИ актера сериала «След» завели дело

Названы последствия передозировки минеральной водой

Для того, чтобы в организме соблюдался правильный водно-солевой баланс, минеральную воду надо разбавлять чистой питьевой в соотношении 30/70, рассказала газете ВЗГЛЯД нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения (European Association for the Study of Obesity) Ольга Деккер.

«Минеральная вода содержит много солей. Но нужно понимать, что наш организм в процессе жизнедеятельности тоже вырабатывает соли. Например, печень синтезирует белки, в результате этого процесса обязательно будут «шлаки» – соли, которые потом выводят почки. Если же эти соли не выводятся, то они откладываются в суставах, оседают в тех же почках, получается песочек, который может превратиться в камни», – говорит Деккер.

Для того, чтобы организм человека функционировал правильно, должен соблюдаться водно-солевой баланс, продолжает нутрициолог. Наш организм получает часть солей из воды, поэтому полностью заменить чистую воду на минералку нельзя. Иначе это приведет к внеклеточным отекам – задержке воды и избытку соли.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мы можем получать от 5 до 10 граммов соли в сутки. Пять у нас однозначно приходят с едой, потому что даже помидоры или творог содержат соли, минералы. Даже если мы едим печень, печеночный паштет – там тоже есть минералы. И если мы при этом будем только минералку употреблять, то рискуем получить избыток солей. Получается, при недостатке воды организм получит соли по верхней границе норматива», – объясняет специалист.

Она подчеркивает, что не употреблять соль и считать ее «белой смертью» тоже нельзя. Ибо недостаток соли и переизбыток воды приводят к внутриклеточным отекам из-за ухудшения питания клеток, что, естественно, тоже плохо отразится на здоровье. Кроме того, при недостатке соли в организме человека страдает функция выработки соляной кислоты.

«Поэтому для здоровья очень важно, чтобы в организме был баланс соли и воды, тогда и отеков не будет. Я бы посоветовала разбавлять минеральную воду чистой: вводить 30 % минералки и 70 % чистой, причем пить ее следует перед приемами пищи без соли. Кроме того, нужно обращать внимание на состав минералки. Все зависит от того, чего человек хочет добиться. Например, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта нужно брать магниевую воду», – заключила Деккер.

