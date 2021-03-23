Богомолов объяснил «суперважность» интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов назвал «суперважным» ее интервью с Виктором Моховым, предположив, что критики остались недовольны тем, что «скопинский маньяк» представлен в фильме «до тошноты обыкновенным дедушкой».

«Посмотрел фильм Ксении Анатольевны о маньяке. Интервью. Знаю, что работа в топе просмотров. Читал в Facebook посты о пробивании дна и о том, следует ли вообще брать интервью у подобных персонажей, а также о том, как следует вести себя интервьюеру. Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном», – написал Богомолов в Instagram.

Режиссер напомнил, что сам делал спектакль «Князь», «который был о черноте человека». «И он вызывал у многих те же чувства. И я не просто знаю, я убежден – нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла. Ненависть эта картина вызывает не этим. А тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его – главное извращение. Он один из нас», – добавил режиссер.

«Это картина о пошлости и убожестве зла. И от очарования этим самым злом она предостерегает круче, чем пафосные проповеди о добре. И тот, кто вещает о своей брезгливости – не столько брезглив, сколько труслив. … Вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его – не являющееся в демоническом образе, а мимикрируещее под простачка, «маленького человека», достоевского «человека из подполья», – заключил Богомолов.

Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.