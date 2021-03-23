Волонтеры акции «Мы вместе» запустили флешмоб в память о добровольце Радике Асфандиярове

Волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустили флешмоб в память о своем товарище из Башкортостана, 36-летнем Радике Асфандиярове, который 17 марта умер от коронавируса.

С самого начала пандемии волонтер из поселка Чишмы Республики Башкортостан помогал всем нуждающимся. За время работы штаба акции Радик совершил более 100 доставок продуктов питания и лекарств амбулаторным больным.

Радик Асфандияров был одним из самых активных волонтеров акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В ряды добровольцев он решил вступить после объявления режима массовой самоизоляции в марте прошлого года. В профиле Радика на сайте волонтеров указано, что его цель – помощь пожилым и маломобильным гражданам. Он осуществлял доставку на своей машине тем, кто не мог выйти из дома в связи со сложившимися эпидемиологическими условиями. Участвовал во всех акциях штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В январе 2021 года развозил подарки детям в рамках Акции «Новый год в каждый дом», отмечается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Радик Асфандияров окончил «Уфимский топливно-энергетический колледж», затем получил высшее образование по специальности «Теплотехника и теплоэнергетика» в Башкирском государственном аграрном университете в 2018 году. На данный момент обучался на магистратуре Башкирского государственный аграрного университета. Работал диспетчером в ООО БашкирЭнэрко в Чишминском районе. Вел здоровый образ жизни, занимался спортом, организовывал велопробеги.

В феврале Радик заболел. Какое-то время его лечили на дому. Но после того, как состояние ухудшилось, его положили в ковид-госпиталь в поселке Чишмы с поражением легких 24%. С 5 марта волонтер не вышел на связь. Со временем стало известно, что он был доставлен в ковид-госпиталь в селе Зубово. Мужчина скончался 17 марта после резкого ухудшения состояния от COVID-2019 в возрасте 36 лет.

Без Радика остались родители, супруга, и двое детей. Младшему сыну шесть лет, старшему – 15.

В память о добровольце волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запускают флешмоб в соцсетях. Для участия необходимо написать в своем аккаунте слова поддержки семье добровольца и благодарности всем отважным волонтерам, врачам и простым гражданам, помогавшим друг другу во время пандемии, и разместить их под хештегами #ГероиНашегоВремени и #МирныйПодвиг.