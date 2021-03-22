Эксперт оценил перспективы Трампа создать новую популярную соцсеть

«Возвращение бывшего президента США в соцсети придаст новый импульс противостоянию общества цифровым монополиям», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, комментируя планы Дональда Трампа создать собственную социальную сеть на новой платформе.

«Возвращение Трампа в социальные сети – этот очень важный прецедент, ведь Трамп стал символом противостояния леволиберальной цензуре», – считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Он напомнил, что транснациональные IT-корпорации, большинство из которых базируется именно в США, пытаются взять на себя роль, которую общество им не делегировало. «Об этом говорят действия крупнейших IT-корпорациий против Трампа, когда его сообщения в социальных сетях цензурировались или просто удалялись. Это был очевидный сговор с Демократической партией США», – отметил эксперт.

По его мнению, «цифровая изоляция», в которой оказался Трамп в результате сговора IT-корпорациий, подрывает веру американских граждан в демократию. «Можно утверждать, что «цифровые монополии» – это частные корпорации, которые заняты продвижением собственных интересов, в то время как интересы народов и стран для них вторичны», – подчеркнул Данюк.

«Очевидно, что Трамп, создавая собственную цифровую платформу, намерен разрушить монополию крупнейших транснациональных IT-корпораций и рассчитывает, что его платформа привлечет десятки миллионов пользователей», – рассуждает эксперт.

Собеседник также полагает, что инициатива Трампа создавать новые соцсети должна быть изучена и в России. «В нашей стране такие аналоги нужно создавать как можно быстрее. И функционировать они должны эффективнее, чем ныне существующие платформы», – резюмировал Данюк.

Напомним, советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил о намерении бывшего президента США вернуться через 2-3 месяца в социальные медиа, но уже на собственной платформе, чтобы «нанести удар по глобальной цензуре». По выражению Миллера, она «полностью изменит правила игры».

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы, начав переговоры в с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть.

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