ФСБ задержала наркодилеров в Подмосковье

В Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через интернет, при задержании у них было изъято 40 кг синтетики, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Подпольная лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа. Преступники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и на их бесконтактном сбыте онлайн в интересах одного из интернет-магазинов. Участники группировки были задержаны с поличным, деятельность производства пресечена, передает ТАСС. «Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы. В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство а-PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», – сообщили в ЦОС. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по этому факту, которое грозит задержанным пожизненными сроками. Фигуранты помещены в СИЗО. Ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным «врываться в интернет» и активнее работать с преступностью в Сети на фоне ее роста.

Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром». Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости». «После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он. «Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s. «Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C. «Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H. Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене». «Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H. Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава черногорской спецслужбы раскрыл планы НАТО против России 21 марта 2021, 22:09

Директор Агенства национальной безопасности (АНБ) Черногории Деян Вукшич раскрыл на слушаниях в парламентском комитете по безопасности страны имена двух сотрудников своего ведомства и их коллег из НАТО, рассказав о деталях их совместной операции против, предположительно, российской разведки, сообщило черногорское радио Antena M. Вукшич был приглашен на слушания для объяснпений сомнительных контактов вице-премьера Черногории с гражданином США и Сербии Стеваном Симияновичем, несколько месяцев выдавашего себя за сотрудника Госдепа. Вместо объяснений глава черногорской спецслужбы рассказал о секретах проводимых АНБ и НАТО спецопераций «в стране и регионе российских разведслужб», пишет «Коммерсант». Вскоре после начала слушаний лидер оппозиционной социал-демократической партии Рашко Коневич потребовал немедленно прекратить их, заявив, что «разведданные какого-либо члена НАТО не могут быть предоставлены депутатам». По его мнению, это было сделано намерено. В свою очередь председатель парламентского комитета по безопасности Милан Кнежевич сказал, что это всего лишь «случайный инцидент». Тем временем оппозиция требует отставки главы АНБ и привлечения его к уголовной ответственности за разглашение государтвенной тайны. Так, экс-лидер Либерального союза Миодраг Живкович призвал прокуратуру начать расследование против Вукшича, напомнив, что закон предусматривает за разглашение секретных сведений до 10 лет тюрьмы, а один из лидеров пропрезидентской Демократической партии социалистов Предраг Бошкович пообещал добиться от государства «доведения этого дело до конца». Ученые назвали собак опасными для человечества 21 марта 2021, 16:25

Ученые считают, что собаки негативно влияют на окружающую среду, оставляя после себя значительный углеродный след, об этом пишет L’Express. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США. Ученый подсчитал, что в сумме количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь, профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета высказал предположение о том, что углеродный след от собак зависит от того, где они живут. «Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны – в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны – в Японии», – рассказал Мартенс. Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон поспешила заверить, что все не так пессимистично, по ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности. При этом все ученые сошлись в мнение о том, что большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка. Эксперты предположили, что в этом случае люди, чтобы помочь планете, должны как минимум не перекармливать питомцев. Ранее испанские ученые рассказали, что собака в качестве домашнего питомца способствует социальному и эмоциональному развитию детей. Таксист прострелил голову отказавшемуся платить пассажиру в Москве 21 марта 2021, 14:34 Текст: Ксения Панькова

В Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту, сообщили СМИ. По данным телеканала РенТВ, такси было заказано из Реутова в Некрасовку. При этом клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. В пути они меняли адреса, а после завершения поездки заявили, что не буду платить и напали на таксиста. Водитель достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не отпугнуло дебоширов, и он направил оружие на них. В результате конфликта один из нападавших получил ранение в голову, его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка. Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси, по предварительным данным, из пневматического пистолета. Он отказывался платить за поездку. Эксперты назвали причины и последствия дела Белозерцева-Шпигеля 21 марта 2021, 15:10

«Политически ситуация у пензенского губернатора Белозерцева до сего момента развивалась достаточно неплохо. Он решил свои внутриэлитные проблемы», – заметил политолог Евгений Минченко, комментируя задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля по делу о взятках. Возможны отставка пензенского губернатора Ивана Белозерцева с формулировкой «в связи с утратой доверия» и назначение врио главы региона, предположил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко газете ВЗГЛЯД. По его оценке, в течение ближайших нескольких недель станет известно, будут ли назначены досрочные выборы губернатора. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против губернатора Белозерцева. Он подозревается в получении взятки на сумму более 30 млн рублей, сообщила пресс-служба СК России. Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что обыски и допросы проводятся у губернатора, у двух его сыновей, в здании администрации, а также у ряда должностных лиц областной исполнительной власти. Кроме того, дело возбуждено против главы группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывшего члена Совета Федерации Бориса Шпигеля и ряда других лиц. По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании, сообщил источник «Интерфакса». По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от экс-сенатора Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Следователи полагают, что взятки передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. «У Белозерцева были проблемы в начале прошлого года – тогда, напомню, был арестован региональный министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков», – напомнил Минченко. Экс-главе пензенского минсельхоза и его заму инкриминируют махинации с бюджетными средствами. «Но в течение весны Белозерцев решил свои внутриэлитные проблемы. Ему дали добро, чтобы он шел на выборы – и в сентябре 2020 года он избрался на новый срок с достаточно неплохим результатом», – заметил политтехнолог. По данным Центризбиркома, за переизбрание губернатора, который руководит регионом с 2015 года, проголосовали 78,72% избирателей. «Еще раз отмечу, с политической точки зрения ситуация развивалась достаточно неплохо. Что же касается проблем с правоохранительными органами, то это другая история», – резюмировал эксперт. Задержанный по тому же делу, что и Белозерцев, экс-сенатор Шпигель исторически был тесно связан с Пензенской областью, отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Еще с конца 1990-х компания Шпигеля «Биотэк» работала с местным фармпредприятием «Биосинтез». «Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 году был делегирован губернатором Василием Бочкаревым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно – купил областную «Фармацию»», – указал Хинштейн. Белозерцев – первый задержанный в этом году губернатор, констатировал Хинштейн. «Предполагаю, не последний», – добавил депутат Госдумы. «Понятно, что работа по выявлению коррупционеров в России ведется системно, – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Губернаторы в России находятся в сфере особого внимания – те люди, которые непосредственно возглавляют регионы, управляют бюджетами, определяют исполнение многих федеральных политик». При этом, добавил собеседник, не следует политизировать решения по привлечению того или иного регионального руководителя к ответственности. «Как только у силовиков появится доказательная база, достаточная для возбуждения уголовного дела, они приступают к оперативному реагированию»,– рассуждает Баширов. Ситуация, при которой госслужащие оказываются замешаны в махинации с госконтрактами, совсем не редка, заметил эксперт. «Как правило, от того, как чиновник составляет условия проведения конкурса или условия получения некоего контракта, зависит ­– кто выиграет, – указал Баширов. – Могут быть введены критерии, которые не позволят конкурирующим компаниям получить госконтракты. Тогда выигрывает кто-то, кто выгоден данному чиновнику – и он может назвать определенную цену, которая, как правило, бывает выше, чем у конкурента. Соперников отсекают по формальным признакам. После этого и образуются суммы в наличных, подобные тем, что были – насколько известно – найдены у Белозерцева на рабочем месте и по месту жительства». Дело Белозерцева – Шпигеля получит межрегиональный характер и станет первым в своем роде, отмечается в публикации принадлежащего Баширову Telegram-канала «Политджойстик». «Биотэк» Шпигеля получала медицинские госконтракты во многих регионах России и все они будут подвергнуты ревизии», – делается прогноз автором. «В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Следственном комитете. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири 21 марта 2021, 13:47

Президент Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он также пообещал, что пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки. Песков добавил, что Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге. Также министр обороны показал главе государства свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки. Ранее Путин рассказал, что на выходных хочет «съездить в тайгу, немножко отдохнуть». В 2019 году Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Президент и Шойгу прогулялись по сибирскому лесу. Стало известно о планах Ирана атаковать военную базу США 21 марта 2021, 20:37 Текст: Абдулла Шакиров

Иранские военные обсуждали возможность соершить атаку американскую военную базу Форт-Макнейр, располагающуюся в округе Колумбия, сообщили источники Associated Press. В январе Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило информацию о планах бойцов сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) напасть на Форт-Макнейр. Иранские силовики планировали организовать атаку, схожую с нападеним на американский эсминец «Коул» рядом с Йеменом, передает ТАСС. Военные КСИР рассматривали атаку на базу СШ в качестве ответной меры на убийство командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Как полагают в АНБ, в «Аль-Кудс» хотели установить слежку за Форт-Макнейр и проникнуть на территорию базы, после чего убить американского генерала Джозефа Мартина – заместителя начальника штаба сухопутных войск США. После получения информации о планах КСИР были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на базе, отмечается в сообщении. В декабре прошлого года разведка США заподозрила Иран в подготовке удара. Напомним. командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. Яшин предложил сыну Немцова поцеловать ботинок Кадырова 21 марта 2021, 22:43

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин предложил сыну Бориса Немцова поцеловать ботинок Кадырова. Сын Бориса Немцова поздравил на своей странице в соцсети Facebook главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с днем рождения. «Сергей Викторович, поздравляю Вас с Днем Рождения. Ваша работа очень важна для нашей страны», – написал Антон Немцов. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин решил прокомментировать поздравление, написав под постом Антона Немцова: «Антон, поцелуй уже, наконец, ботинок Кадырова. Не сдерживай себя». Напомним, в апреле 2019 года сына Немцова затравили за позицию по Крыму. Власти ЕС заявили об отсутствии необходимости в «Спутнике V» 22 марта 2021, 02:31

Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. «С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС. Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику. Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V» 21 марта 2021, 18:50

Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. «Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT. Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах. 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля. Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Американцы усомнились в способности Байдена быть президентом США 22 марта 2021, 07:43

Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что вице-президент США Камала Харрис вскоре может сменить Джо Байдена на посту главы американской администрации. По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис, передает РИА «Новости». «Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – утверждает MassiveMemberClub. «К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – высказался Kingdomofidiots. Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США. «Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – заявил Jeisele. «Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы», – подчеркнул NCBob460. «Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, – почти преступление», – отреагировал BidenDestroysAmerica. Напомним, в прошлый четверг Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, в субботу Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить. В Израиле допустили рассмотрение запроса России по бизнесмену Шпигелю 21 марта 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

Полиция Израиля допускает возможность рассмотрения запросов из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, ранее его фармацевтическая компания сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, заявил официальный представитель ведомства Михаил Зингерман. «Насчет «поступали ли запросы» – мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы – несомненно, рассмотрим», – рассказал Зингерман РИА «Новости». Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», и других лиц. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Россия выступила за создание коалиции стран против незаконных санкций 22 марта 2021, 04:56

Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. «В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС. Лавров выразил уверенность, что любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, «заслуживают всяческой поддержки». «Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике», – подчеркнул министр. Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом 21 марта 2021, 12:56

В Британии хомяк по кличке Сталин укусил свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, это помогло выявить у нее опасное заболевание крови, пишет Daily Star. Хомяк Андреа Лэнг укусил ее за большой палец, когда она убирала его клетку. Через некоторое время палец распух и из раны пошел гной, женщина обратилась к врачу, который назначил ей антибиотики. Но вскоре Лэнг заметила на руках синяки, она испугалась, что они могут быть связаны с укусом и снова обратилась к врачу. Об этом сообщает РИА «Новости». В больнице выяснилось, что у владелицы хомяка опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов. «Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», – рассказала Лэнг Daily Star. После произошедшего женщина называет своего питомца доктор Сталин и прикасается к нему только в перчатках. Ранее сообщалось, что в поселке Синдор в Республике Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка. Терьер накинулся на хищника в тот момент, когда тот собирался напасть на ребенка. СММ ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе 21 марта 2021, 17:24

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о том, что ее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал под обстрел близ подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Веселая Гора у линии соприкосновения в Донбассе. «Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы (на линии соприкосновения под контролем ЛНР – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в отчете ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что беспилотник был успешно приземлен, а затем команда СММ покинула этот район. В свою очередь, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинская сторона разместила бронетранспортер в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили его, а затем обстреляли беспилотник миссии. «Подразделения Народной милиции ведут круглосуточное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, находясь в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заявил Осадчий. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.