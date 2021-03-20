Боксер Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира

Россиянин Александр Беспутин выиграл первый поединок после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

Бой прошел 20 марта в Москве. Боксер выиграл у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде, передает ТАСС.

Плотников в перерыве после второго раунда отказался от продолжения поединка.

Беспутин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса WBA. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

Первоначально Беспутин должен был провести бой против аргентинца Максимилиано Верона, но за несколько дней до поединка того заменил Плотников.

На счету 29-летнего Беспутина 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

В активе 43-летнего Плотникова теперь 33 победы (15 нокаутом), 11 поражений. В этот день также проведут бой чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Артур Бетербиев и немец Адам Дайнес.

Ранее российский боксер Максим Власов сообщил, что заразился коронавирусом, поэтому его бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе с американцем Джо Смитом отменен.