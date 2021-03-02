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Вашингтон продублировал санкции против Чепиги и Мишкина
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США добавили в санкции по Алексею Навальному против России российских граждан Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, против них уже действуют санкции по делу Скрипалей.
«Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по... исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки», – цитирует сообщение американского минфина РИА «Новости».
Отмечается, что санкции вводятся параллельно с ЕС, формально режим санкций против указанных лиц не изменился.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию. Позже были названы имена подозреваемых: ими якобы являются Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин).
Пушков: Пребывание в ПАСЕ ухудшает отношения России с европейскими странами
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«Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы нашей делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна быть готова уйти из этой структуры на фоне разногласий с Западом.
«Отношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) отражают общее состояние наших отношений с Евросоюзом. Хотя ПАСЕ объединяет 47 государств европейского континента, но большая часть представленных стран – это либо члены ЕС, либо страны, которые хотят вступить в Евросоюз. У Евросоюза там большинство», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, экс-глава делегации России в ПАСЕ.
В отношениях ЕС и России сейчас обострились разногласия, которые особенно резко проявились во время недавнего визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, констатировал собеседник. «Атмосфера напряженности умножается в ПАСЕ, где особенно значительные антироссийские силы. Кроме того, в ПАСЕ в наиболее очерченном виде выступают наружу ценностные и доктринальные противоречия с Россией, которые не столь заметны на уровне двусторонних межгосударственных отношений», – отметил Пушков. Этим пониманием и продиктовано нынешнее заявление главы российской делегации, указал сенатор.
Руководитель группы российских парламентариев в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в понедельник, что Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение Устава СЕ в отношении России. По мнению российских представителей, упомянутая процедура (которую ПАСЕ закрепила в регламенте в январе, причем Россия отказалась поддержать эту поправку) дает антироссийски настроенным делегатам возможность обвинить Москву в нарушении Устава СЕ.
«Я возглавлял делегацию с 2012 по 2016 год, и очень хорошо понимаю, почему Толстой ставит так вопрос, – подчеркнул Пушков. – Пребывание в ПАСЕ фактически только ухудшает отношения между нами и европейскими странами. Те, кого страны Европы делегируют в Парламентскую ассамблею – это люди идеологического склада, которые выступают за то, чтобы Россия подчинялась предписаниям европейских структур».
Предписания эти – самые абсурдные, например, отказаться от Крыма, вывести наших миротворцев из Приднестровья, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии,
заметил Пушков.
Сугубо догматические заявления ставятся в ПАСЕ выше задач сотрудничества. И в этих условиях нащупывать какую-то почву для взаимодействия нашей делегации исключительно сложно. Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом», – подчеркнул Пушков.
«Правительства некоторых стран Евросоюза – таких как Венгрия, Финляндия, Австрия, Франция, Италия – рассматривают Россию не только в идеологическом разрезе, с точки зрения догматов либерализма, но и в геополитическом контексте. Оценка происходит с точки зрения выгоды в торговле, возможных инвестиций. Если говорить о Германии, то и с точки зрения участия в крупных проектах, в том числе по поставкам топлива – таких, как «Северный поток – 2». Учитывается влияние России на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, ее роль в решении проблемы ядерной программы Ирана. В исполнительной власти ряда европейских стран понимают, что Россию нельзя воспринимать чисто идеологически, ее нужно воспринимать как крупный фактор в мировой политике», – указал сенатор.
Но на площадке ПАСЕ господствует чисто идеологическое восприятие России, констатировал собеседник. «Поскольку Россия не соответствует жестким предписаниям европейских институтов, то повышенная агрессивность по отношению к России становится выражением такой чисто идеологической позиции. Позиции, не обремененной другими важными факторами, которые вынуждены принимать во внимание руководители ведущих европейских стран», – отметил Пушков.
Нынешняя ситуация имеет прецедент, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что в 2014 году российская делегация покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в знак протеста против санкций, принятых ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. «В 2015 году мы вернулись в Парламентскую ассамблею. Но поскольку на первой же сессии, в январе того года, санкции были возобновлены, мы приняли решение уйти из ПАСЕ надолго – до того момента, пока с России не будут сняты эти ограничения», – заметил Пушков. Вне ПАСЕ Россия находилась до 2019 года.
«В позапрошлом году, несмотря на усилия Украины, Польши, Прибалтийских государств и ряда депутатов от других стран, ведущие государства Европы приняли решение, что есть смысл не применять санкции к России, чтобы она могла вновь вернуться в Парламентскую ассамблею. Иначе ситуация была чревата уходом России из Совета Европы как такового», – указал сенатор.
«В Париже, в Берлине и других столицах, более значительных, чем Варшава или Вильнюс, было решено, что терять Россию в качестве члена Совета Европы – означает понизить роль этой организации», – отметил Пушков. По его оценке, ведущие страны – члены ПАСЕ резонно рассудили, что не следует терять самую крупную и влиятельную с точки зрения мировой политики страну-участницу. «Тогда нам было предложено вернуться без всяких условий и без санкций в наш адрес, что мы и сделали», – напомнил Пушков. Но, констатировал сенатор, наша делегация довольно быстро обнаружила, что идеологически-пропагандистский контекст, в который она попала, фактически не изменился.
«Никакой воли к сотрудничеству, к диалогу у подавляющего большинства членов ПАСЕ не наблюдается.
Парламентская ассамблея по-прежнему использует пребывание нашей делегации в качестве предмета для идеологических атак
и для бесконечных обвинений в адрес России, которые исключают поиск взаимопонимания», – констатировал Пушков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. В понедельник в Совете Федерации обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных.
При этом глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение».
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ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
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Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости».
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Эксперт объяснил европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации»
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«Евросоюз хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцин нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия пытается нанести ущерб Евросоюзу, используя «вакцинную дипломатию».
«Вакцинную дипломатию, о которой заявил Жозеп Боррель, сейчас ведут абсолютно все страны мира, у кого есть вакцина против коронавируса. Евросоюз не исключение», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Но, добавил эксперт, проблема европейских стран состоит в том, что им физически не хватает препаратов западного производства для вакцинации своих граждан.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в том, что она своими кампаниями дезинформации пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения «прокремлевских СМИ» о вакцинах против коронавируса. По словам главы евродипломатии, посредством «так называемой вакцинной дипломатии» Россия якобы пытается дискредитировать западные препараты против COVID-19 и повысить привлекательность вакцины своего производства.
«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – цитирует Deutsche Welle выступление Борреля на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.
Если что и очерняет европейскую демократию, так это то, что страны Евросоюза не могут обеспечить вакцинацию собственными силами, полагает Кузенцов. «ЕС хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцины нет, а привили они только людей старшего возраста», – отметил эксперт. Он напомнил об очередях на вакцинирование в странах Евросоюза, что также, по словам эксперта, плохо влияет на репутацию западных препаратов.
«По этому поводу в странах Евросоюза большие проблемы. А когда у них проблемы, они вместо того, чтобы их признать, считают, что надо обвинить в этих проблемах всех окружающих», – подытожил Кузнецов.
Напомним, вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована почти в 40 странах мира, в том числе в одном государстве ЕС – Венгрии (которая не стала дожидаться согласования в уполномоченных структурах Евросоюза), а также в не входящих в Евросоюз Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В понедельник национальный фармацевтический регулятор Чехии приступил к изучению документации «Спутника V» по поводу возможного использования вакцины в стране.
В понедельник помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила о том, что результаты использования российской вакцины «Спутник V» обнадеживают. Всего страна должна получить 30 млн доз вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Николини также сообщила об интересе Аргентины в получении доступа к двум другим российским вакцинам против COVID-19 –«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала помощник президента.
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США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире
Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon.
Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости».
Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя».
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Новый постпред США при ООН заявила о желании поработать с Небензей
Линда Томас-Гринфилд, которая стала новым постпредом США при ООН, заявила, что ждет взаимодействия с российским коллегой Василием Небензей.
Она рассказала, что уже «встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу». Томас-Гринфилд заявила, что «с нетерпением ждет взаимодействия с ним», а также с другими коллегами, передает РИА «Новости».
Постпред США признала, что у стран «есть расхождения, и большинство знает, в чем они», но есть и области, в которых, как надеется Вашингтон, можно «сотрудничать с русскими». В частности, речь идет о совместной работе в СБ ООН, «чтобы нести мир, процветание и безопасность миру». По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.
23 февраля Сенат Соединенных Штатов утвердил канидадатуру Томас-Гринфилд на место постоянного представителя Вашингтона при ООН. Томас-Гринфилд – американский дипломат, занимала пост помощника госсекретаря США по делам Африки во время президентского срока Барака Обамы.
Сенатор США призвала разведку озвучить мнение о «сговоре» России с талибами
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Администрация США должна обнародовать выводы разведки о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявила американский сенатор Тэмми Дакуорт.
Дакуорт направила письмо директору Национальной разведки США Эврил Хейнс. Как заявила сенатор, «хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
«Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации», – приводит РИА «Новости» текст письма.
Сенатор подвергла критике администрацию Дональда Трампа за то, что та не предоставила официальную информацию по данному вопросу. Дакуорт поддержала действия нынешнего президента США Джо Байдена, который поручил Хейнс провести расследование.
Дакуорт предположила, что якобы обещанные вознаграждения со стороны российского ГРУ могли «воодушевить» совершать атаки против американских военных в Афганистане.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
Байден в поздравлении Горбачева отметил важность продления ДСНВ
Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летием выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества России и США в продолжении дела, начатого Горбачевым.
«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», – следует из поздравления Байдена, размещенной в аккаунте главы пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко на Facebook.
Также Байден отметил, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Сам Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Эксперт объяснил ключевой смысл новых санкций США против России
Санкции США против России направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада», считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«При администрации Байдена США и ЕС консолидируются на антироссийской основе. Санкции – это способ проявить идеологическую позицию и синхронность действий с ЕС, что крайне важно для США, для наглядной демонстрации возрождения коллективного Запада, который резко ослаб в период президентства Дональда Трампа, когда США и Евросоюз действовали несинхронно», – рассказал он ТАСС.
Суслов добавил, что администрация Байдена стремится противопоставить свою идеологию странам, с которыми имеет политические расхождения, воссоздавая блоковый подход. Он отметил, что именно в этом Вашингтон видит возможность усилить свои позиции на международной арене: «нужно сплотить демократических союзников США, восстановить коллективный Запад, противопоставленный «миру авторитаризма».
По мнению эксперта, именно усиление роли идеологии во внешней политике станет одной из главных позиций во внешней политики новой администрации. При этом, отметил Суслов, «для самих США введение санкций относительно безболезненно, потому что они в краткосрочной и среднесрочной перспективе от них ничего не теряют», а даже приобретают поддержку ЕС.
«Политическая атмосфера будет становиться еще более конфронтационной. Неизбежно, что США будут вводить новые санкции против РФ, в первую очередь по вопросам внутренней политики Москвы, в открытую будут говорить о поддержке российской оппозиции», – считает эксперт.
Однако, по мнению Суслова, Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в областях, которые представляют взаимный интерес, например, «диалог по стратегической стабильности, борьба с пандемий, взаимодействие по вопросам изменения климата».
Ранее стало известно о том, что США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Байден поздравил Горбачева с 90-летием
Президент США Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее, привел слова из поздравительного письма американского лидера глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения», – написал Байден, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
В США заявили, что санкции против России из-за Навального будут сопоставимы с мерами ЕС
Санкции США против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным будут сопоставимы с мерами, которые предпримет Евросоюз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.
По его информации, санкции могут коснуться десяти российских чиновников, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Песков назвал политику санкций против России бесполезной
Вводящие санкции государства подобной политикой не достигают своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти США 2 марта могут объявить о новых санкциях в отношении Москвы.
«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику, является ли эта политика эффективной, достигает ли она своей цели», – сказал он.
По словам Пескова, «ответ будет очевидным, цели эта политика не достигает», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.