Байден поздравил Горбачева с 90-летием

Трамп не исключил участия в выборах президента США

На консервативной конференции CPAC в Орландо экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства.

Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента. «Замечательный путь, который мы начали вместе четыре года назад, далеко не закончен», – сказал он, добавив, что «намерен продолжить бороться» на стороне республиканцев. Трамп предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». «Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз», – приводит его слова ТАСС.

При этом Трамп заявил, что не будет создавать какую-либо новую политическую партию, так как уже есть «Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше». Трамп назвал сообщения о возможном создании нового политического объединения «фейковыми новостями».

Бывший американский президент повторил свое мнение о том, что проигранные им выборы «были сфальсифицированы, и Верховный суд и другие суды ничего не захотели с этим сделать». По его мнению, США нужна «реформа выборов», которая включала бы ужесточение норм регистрации, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько». По мнению Трампа, «у Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории» США. По его словам, вместо «Америка на первом месте» политика Байдена – «Америка на последнем месте».

Трамп считает, что Байден «не справился со своей главной задачей в качестве главы администрации – обеспечением соблюдения американских законов». Бывший президент также обвинил администрацию Байдена в излишней мягкости в отношении Ирана.

Экс-президент раскритиковал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату, поскольку оно, по его словам, лишь позволяет выбросы другим странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай, в то время как затрудняет выбросы для США. Трамп считает, что ему удалось превратить США в «энергетическую сверхдержаву» – «больше, чем Саудовская Аравия, больше, чем Россия». Однако «при радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть», сказал он, и США «теперь будут зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти».

Трамп обвинил Байдена во втягивании США в войны. Бывший президент заявил: «Когда я уходил со своего поста, мы, по сути, прекратили бесконечные войны». Он сказал, что военное присутствие США в Афганистане «сократили почти до нулевого», а теперь администрация Байдена «хочет вернуться» в Афганистан. Трамп добавил, что при его президентстве были заключены мирные соглашения на Ближнем Востоке, о которых «никто не мог подумать, что это возможно».

В преддверии выступления Трампа были объявлены итоги проведенного во время мероприятия опроса, согласно которым 68% участников конференции выступили за участие Трампа в выборах в 2024 году. Против проголосовали 15% прошедших опрос. Отдельно отвечали на вопрос о том, за кого участники конференции проголосовали бы на праймериз республиканцев. Трамп набрал 55%, губернатор Флориды Рон Десантис – 21%, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм – 4%. Без участия Трампа Десантис набирает 43%. При этом 97% опрошенных участников конференции заявили, что одобряют политику Трампа на посту президента.

Напомним, CPAC считается местом для демонстрации президентских амбиций потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах 2024 года. Так, на ней уже выступил экс-госсекретарь Майк Помпео, подогрев слухи о своих президентских амбициях. Однако в качестве более вероятного кандидата на пост президента США в 2024 году назвают Десантиса, известного своей приверженностью трампизму и политикой крайне мягких антикоронавирусных мер внутри своего штата.

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