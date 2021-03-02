Эксперты оценили намерение Минска добиться экстрадиции Тихановской

«Любые попытки добиться выдачи Светланы Тихановской или других лидеров белорусского протеста из Польши и Литвы обречены на провал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя заявление Следственного комитета Белоруссии об объявлении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской в розыск и инициировании ее экстрадиции.

«Любые попытки добиться выдачи Светланы Тихановской или других лидеров белорусского протеста из Польши и Литвы обречены на провал», – отметил белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

«Но следственные органы обязаны отчитаться, что они сделали все, что было в их силах. Поэтому это формальная процедура», – заметил эксперт. По его мнению, требование об экстрадиции Тихановской – это продолжение целой серии аналогичных процедур.

Собеседник напомнил, что в начале февраля белорусские власти уже направили в Польшу запрос о выдаче Степана Путило – основателя Telegram-канала Nexta, который считается коллективным организатором протестов в республике в 2020 году. Минск также требует от Варшавы экстрадировать главного редактора Nexta Романа Протасевича. «Попытки добиться экстрадиции журналистов из Польши тоже гарантированно обречены на провал», – полагает Романчук.

По мнению собеседника, если в Вильнюс направят запрос о выдаче Тихановской – который очевидно будет проигнорирован литовской стороной, то это лишь продемонстрирует оппозиции бессилие белорусской власти. «Объявление Тихановской в розыск и запрос на ее экстрадицию не вызовут никакой реакции и никак не повлияют на действия оппозиции», – считает Романчук.

Минский политолог Дмитрий Болкунец также отметил, что попытки добиться выдачи Тихановской бессмысленны и бесперспективны. «Более того, она находится под государственной охраной Литовской Республики. Литва в этой ситуации будет предпринимать необходимые меры для ее защиты», – заметил собеседник.

По словам Болкунца, «со стороны Литвы стоит ждать ответных мер по объявлению в розыск людей, причастных к определенным событиям минувшей осени, включая и убийства, и насилие в белорусском обществе». А оппозиция, по прогнозу Болкунца, и так готовит какие-то мероприятия в конце марта, может быть, и весна будет жаркой.

Следственный комитет Белоруссии во вторник сообщил, что инициировал экстрадицию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Лидер оппозиции объявлена в розыск, документы с запросом о выдаче переданы в генпрокуратуру республики.

По данным следователей, в августе 2020 года, накануне президентских выборов, лица из ближайшего окружения Тихановской планировали организацию массовых беспорядков и захват зданий в одном из областных центров – Гомеле. План действий по захвату власти – взятию под контроль «зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц», обсуждался при непосредственном участии Тихановской, сообщил СК Белоруссии. Согласно версии следствия, поддержав план, Тихановская «согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций... иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления».

В конце февраля Тихановская заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года. Она также заявила, что санкций, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение.

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