Власти Белоруссии инициировали экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии заявил, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле, и инициировал экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии.

По данным следствия, «сотрудниками ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий в Гомеле», говорится в сообщении СК Белоруссии.

По данным ведомства, для планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. «С ее участием обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц», – отметило ведомство.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года. По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в генеральную прокуратуру», – говорится в сообщении ведомства.

В конце февраля Тихановская заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года. Она также заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение.