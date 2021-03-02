Экс-главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев перенес операцию на сердце

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом и перенес операцию на сердце, сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру», – передает ТАСС слова Георгия Ярцева, который работал с Романцевым в «Спартаке».

«В реанимации человек. Говорят, состояние средней степени тяжести», – добавил он.

Позднее Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес операцию, на данный момент его состояние оценивается как хорошее.

«Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь», – пообещал он.

Романцеву 67 лет, он возглавлял сборную России с лета 1994 года по лето 1996 года и с конца 1998 года по лето 2002 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате Европы – 1996, заняв четвертое место, не прошла отбор на чемпионат Европы – 2000. На чемпионате мира 2002 года команда России заняла третье место в группе и не сумела выйти в плей-офф.

С 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год Романцев работал главным тренером «Спартака». Под его руководством московский клуб стал чемпионом СССР (1989) и победителем Кубка СССР (1992), получив его на вечное хранение, восемь раз выиграл чемпионат России (1992-1994, 1997-2001), три раза – Кубок России (1994, 1998, 2003). Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу.

В течение карьеры игрока Романцев выступал за красноярский «Автомобилист» (1971-1976) и «Спартак» (1976-1983), став чемпионом СССР в 1979 году. Он провел девять матчей за сборную СССР, за олимпийскую команду страны он сыграл шесть матчей, забив один гол, в ее составе он стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года в Москве.