Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России

Взгляд
2 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
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Дешевым кредитам в России приходит конец

Кредиты в России могут подорожать уже в 2021 году Игорь Зарембо/РИА Новости
Вот уже больше полугода Россия живет в условиях исторически низких ставок по кредитам. Однако потенциал для снижения ставок исчерпан. Более того, щедрость банков может совсем скоро закончиться – кредиты снова начнут дорожать. Почему это может произойти и как россиянам подготовиться к такому сценарию? Подробности...
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Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

Красные торопились взять Кронштадт до того, как на Балтике вскроется лед – после этого крепость стала бы неуязвимой РИА Новости
«Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Александр Шубин, комментируя шансы на успех вспыхнувшего ровно 100 лет назад антибольшевистского восстания в Кронштадте. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Сторонники НАТО увидели в армянском кризисе шанс

«Власть в нашей стране принадлежит народу», – заявил Пашинян перед митингом Степан Погосян/
Photolure/ТАСС
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, отставки которого добивается не только оппозиция, но и руководство армии, предложен путь по выводу страны из кризиса. Он подразумевает, что Пашинян сохранит власть на переходный период, но проведет досрочные выборы. Вроде бы разумно, но есть проблема: эта схема нужна для усиления в Армении поддержки ЕС и НАТО.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как понять язык глобального начальства

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Советологи разработали особый словарь, чтобы интерпретировать сказанное генсеками и напечатанное в «Правде». Современные страны Запада в плане «кодирования» пошли куда дальше. Их «особый код» – инструмент контроля и средство манипуляции. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

На Украине наступил 1937 год

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Америку уже лишили будущих поколений

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
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Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

Обсуждение: 15 комментариев

Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России
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    гендерная ориентация


    Как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов

    местечковый тоталитаризм


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    страна без будущего


    Петр Акопов: Америку уже лишили будущих поколений

    особый словарь


    Дмитрий Дробницкий: Как понять язык глобального начальства

    антибольшевистское восстание


    Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

    на ваш взгляд


    Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?

    Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России

       2 марта 2021, 07:34
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о планах компании «в случае нарастания российской агрессии и оккупации большей территории Украины».

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы эта агрессии не нарастала. НАК «Нафтогаз» для этого борется против достройки газопровода «Северный поток–2». Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешная, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов. Пока идет транзит российского газа по территории Украины, стоимость агрессии для России достаточно высока. Это значительно уменьшает вероятность полномасштабного вторжения. Если же оно произойдет, следует понимать, что большинство наших активов вывезти невозможно. Особенно если мы говорим о месторождениях нефти или газа на востоке Украины или в Полтавской области – есть угроза потерять большие газоносные площади. Конечно, у нас есть план мобилизации и план действий по перемещению людей и оборудования вглубь страны, но это секретная информация», – передает tyzhden.ua слова Коболева.

    Он также озвучил план действий на случай, если «Северный поток–2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15–20 млрд кубометров в год.

    «Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и будем получать их по справедливой цене. Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива. На газовом рынке мы относительно защищены. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Белоруссии. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», – сказал Коболев.

    Он также оценил возможность покупки газа в России.

    «Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, поскольку будет посягательством на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», – сказал глава «Нафтогаза».

    Ранее Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев.

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    «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине
       1 марта 2021, 15:35
    Фото: Дмитрий Феоктистов/фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований.

    Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС.

    В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Партия Шария, которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и Партия Шария, поскольку в отношении ее лидера Анатолия Шария сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1%, и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2%. «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль.

    Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины.

    Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко.

    В начале февраля почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента.

    Коментарии (156)
    Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге
       1 марта 2021, 13:05
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

    Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки.

    «Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова.

    По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она.

    В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она.

    «Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова.

    Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование.

    Коментарии (42)
    Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе
       1 марта 2021, 09:20
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Газпром и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам, сообщил член правления германской Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

    «Одна из тем, которые мы обсуждаем, – транспортировка водорода. Сейчас мы, среди прочего, изучаем, какое количество водорода можно подмешивать к газу при его транспортировке по уже имеющимся трубопроводам. Мы считаем, что необходимо использовать действующую инфраструктуру для таких проектов, и это может внести существенный вклад в декарбонизацию», – сказал он, передает ТАСС.

    Виланд также подчеркнул, что Wintershall Dea поддерживает «Северный поток – 2», несмотря на завершение финансирования.

    «Когда Wintershall Dea присоединилась к проекту «Северный поток – 2», мы обязались предоставить финансирование на сумму до 950 млн евро. К настоящему моменту проектная организация – Nord Stream 2 AG – запросила у нас 730 млн евро, после чего уведомила нас о том, что на данный момент этих средств достаточно для того, чтобы осуществить проект. Так что в отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток – 2», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

    Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

    В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

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    Коментарии (13)
    Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды

    1 марта 2021, 10:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.

    «Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий... Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.

    Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. «По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», – написал министр.

    Он также добавил, что никогда не будет покрывать «негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.

    Коментарии (58)
    Партию Зеленского лишили госфинансирования

    1 марта 2021, 17:32

    Текст: Елизавета Булкина

    В отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений.

    Ведомство остановило государственное финансирование партии «Слуга народа» из-за выявленных нарушений. Документы переданы в полицию, передает «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

    Отмечается, что признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах трех политических партий: «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула Украинская перспектива», «Слуга народа» (в отчетах за два отчетных периода).

    «В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии Слуга народа», – говорится в сообщении.

    Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине.

    Коментарии (25)
    На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов
       1 марта 2021, 21:35
    Фото: Maxym Marusenko/ZEUS/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщил руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

    «Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период – прим. ВЗГЛЯД). Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Завитневича.

    По его словам, в данный резерв войдет небольшая группа граждан, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт». В связи с этим он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие. Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

    Он также предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.

    Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.

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    Коментарии (28)
    Пентагон назвал условие получения Киевом 150 млн долларов
       2 марта 2021, 03:07
    Фото: Ron Sachs/CNP/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина получит 150 млн долларов в рамках оборонного бюджета США за 2021 финансовый год (начался 1 октября), когда в Вашингтоне убедятся, что Киев добился прогресса по военным реформам, заявил Пентагон.

    Всего Конгрессом было одобрено предоставление Киеву в 2021 финансовом году 250 млн долларов. Как пояснили в американском военном ведомстве, «остающиеся 150 млн долларов» Киеву выделят, если Пентагон и Госдеп подтвердят, что «Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет».

    В Пентагоне заявили, что Украина должна продолжать реформы для «повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО». Вашингтон заверил, что остается привержен оказанию Киеву помощи «для продвижения евроатлантических устремлений» Украины, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. В ноябре сообщалось, что с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.

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    В Днепре депутат назвал русский язык «восточноукраинским»

    1 марта 2021, 16:24

    Текст: Ксения Панькова

    Депутат Днепровского облсовета от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Геннадий Гуфман начал обращение к коллегам на украинском языке, однако затем попросил сказать несколько слов на «восточноукраинском языке», подразумевая русский язык.

    «Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском языке», – сказал депутат, и в сессионном зале послышался смех, сообщает портал InfoResist

    Ранее в городе Днепре одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко.

    Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.

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    Коментарии (58)
    В Wintershall Dea заявили об отсутствии проблем с финансированием «Северного потока – 2»
       1 марта 2021, 15:20
    Фото: STINE JACOBSEN/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Компания Wintershall Dea считает, что с финансированием строительства «Северного потока – 2» не будет проблем, заявил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд на международном дискуссионном клубе «Валдай».

    По его словам, введенный ранее в эксплуатацию «Северный поток – 1» в настоящий момент загружен максимально. По его словам, он является очень современной и экологичной системой, что также помогло обеспечить надежные поставки газа в Европу, передает РИА «Новости».

    «Все стороны-участники этого проекта («Северный поток – 1») это тоже наблюдали, видели, насколько эти поставки надежны. И поэтому я не думаю, что с финансовой стороны могут быть какие-то проблемы (для «Северного потока – 2»). Но опять же, финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами», – сказал Виланд.

    Ранее он заявил, что Газпром и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

    В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

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    Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями
       2 марта 2021, 04:27
    Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.

    Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».

    Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет».

    «Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая», – заявил он.

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

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    Политолог объяснил падение рейтинга Зеленского

    1 марта 2021, 08:50

    Текст: Алина Назарова

    Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился, поскольку избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, считает украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

    Как написал Головачев в своей колонке для портала «Главред», настоящий рейтинг у политика появляется, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия. «Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», – считает эксперт.

    Он уверен, что 73% голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, «все что угодно, но не политический рейтинг». Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих.

    «И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», – заключил эксперт.

    В сентябре 2020 года, по данным социологической группы «Рейтинг», Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 29% потенциальных избирателей, в декабре этот показатель опустился до 27%. В феврале немецкое издание Suddeutsche Zeitung писало, что президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы.

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    США выделили Украине еще 125 млн долларов в рамках военной помощи
       1 марта 2021, 20:32
    Фото: Константин Сазончик/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

    «Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», – цитирует ТАСС Кирби.

    Он также отметил, что в пакет помощи Украине не входят противотанковые комплексы Javelin. «В объявленный сегодня пакет (помощи) войдут два патрульных катера Mark IV (…) Это доведет наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021–2024 финансовых годах (…) Ракеты Javelin не входят в этот пакет», – цитирует РИА «Новости» представителя Пентагона.

    В январе Госдепартамент США решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена на безопасность и стабилизацию экономики.

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    В Болгарии высмеяли украинский электроброневик

    1 марта 2021, 09:05

    Текст: Алина Назарова

    Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии.

    Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости».

    В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы – из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей.

    «А что в нем украинского? Наверное, только цепи», – написал один из пользователей.

    «Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» – предложил другой комментатор.

    «Вот бы еще он летал!» – добавил третий читатель.

    «Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», – заметил еще один пользователь.

    «А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» – задался вопросом другой комментатор.

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    В Крыму ответили на заявление Авакова о возвращении под контроль Киева

    2 марта 2021, 04:59

    Текст: Антон Антонов

    Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что поставлять воду в Крым следует только при условии контроля Киева над регионом.

    Черняк объяснил Авакову, что «Крым никогда не вернется в состав Украины». Депутат заявил: «Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?». Он подчеркнул, что в Крыму «со всеми проблемами справлялись и будут справляться и дальше». Черняк выразил уверенность, что «с такой поддержкой, которую оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением». 

    Черняк сказал, что в Киеве «как мантру» повторяют одни и те же заявления, хотя в Крыму о них даже не вспоминают. «Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, прeзидент России Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. 

    Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

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    Украинская оппозиция обвинила власти страны в госизмене

    1 марта 2021, 17:43

    Текст: Елена Мирошниченко

    Обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины, считают в украинской «Партии Шария», которую возглавляет блогер Анатолий Шарий.

    «Обвинение в госизмене стоит предъявлять не представителям украинской оппозиции, а тем, кто сегодня руководит государством. К сожалению, действующей украинской власти принадлежит абсолютный рекорд по развалу украинской государственности», – заявление опубликовано на странице партии в Facebook.

    В пресс-службе партии подчеркнули, что репрессии, цензура и террор националистов не способны помочь власти скрыть принадлежность к развалу государственности на Украине.

    Также в сообщении отметили, что «в отличие от нынешнего руководства Службы безопасности Украины», партия действует в рамках закона, и когда политсила «войдет в государственную власть», поступит с СБ так, как требует закон.

    Ранее СБУ ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.

    СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

    Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.

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