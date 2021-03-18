Волонтер из Крыма объяснила, почему спросила Путина о Байдене

«С одной стороны, было достаточно тревожно задавать подобный вопрос. Но Владимир Владимирович отреагировал легко», – заявила газете ВЗГЛЯД крымский волонтер Полина Болбочан, комментируя свое решение узнать мнение Владимира Путина относительно резких антироссийских выпадов Джо Байдена, озвученных накануне.

«Самым важным для нас было пригласить Владимира Владимировича на фестиваль «Дорога на Ялту», который будет проходить 1 мая в городе Ялта. Это международный конкурс, который направлен на сохранение исторической памяти о роли, которую сыграл в победе советский народ и Красная армия», – рассказала Полина Болбочан, координатор Волонтерского корпуса Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

С другой стороны, отмечает собеседница, многим было интересно узнать позицию президента по поводу резких выпадов лидера США Джо Байдена, которые прозвучали в среду.

«Конечно, с одной стороны, было достаточно тревожно задавать подобный вопрос. Но Владимир Владимирович отреагировал легко и ответил достаточно просто на этот вопрос. Нас всех, как мне кажется, это расположило», – добавила Болбочан.

В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку.

«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.

По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.

Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла.