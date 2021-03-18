В Крыму запустили водозабор для снабжения Симферополя

В Крыму запустили новый Бештерек-Зуйский водовод, который в будущем обеспечит пресной водой около 100 тыс. жителей Симферополя.

Команду открыть скважины дал глава республики Сергей Аксенов в прямом эфире регионального телевидения. «Запускайте насосную станцию, огонь!» – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, по плану строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до Симферополя должно было занять 15 месяцев, однако благодаря работе в три смены этот срок удалось сократить до четырёх месяцев.

Министр строительства Крыма Михаил Храмов отметил, что объект обошелся в 1,7 млрд рублей. Первые две скважины будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тыс. жителей.

Также было принято решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. «По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации – конец 2022 года», – сказал Кабанов.

По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года, сейчас идут предварительные проектные проработки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.