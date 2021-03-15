Крыму и Севастополю дополнительно выделили более 3 млрд рублей для решения проблем с водой

Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продолжает работу по организации водоснабжения Крымского полуострова. В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает в том числе строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2,1 млрд рублей на эти цели, городу Севастополю – более 1,1 млрд рублей», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По его словам, средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой подземной воды и модернизацию систем водоснабжения – эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой.

«Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений», – добавил премьер. Также Мишустин добавил, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда на полуострове.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.