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Умер президент Танзании Магуфули
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Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62 году жизни, сообщило Reuters.
«Президент Объединенной Республики Танзания, достопочтенный доктор Джон Помбе Джозеф Магуфули умер от болезни сердца в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе (столица Танзании), где он проходил лечение», – приводит ТАСС слова вице-президента Танзании Самии Хасан Сулуху.
Британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем.
Напомним, 2 декабря 2020 года умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен. По словам родственников политика, причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). В ноябре того же года из-за вызванных коронавирусом осложнений умерла супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Еврокомиссар прояснил перспективы «Спутника V» в Европе
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Среди вакцин – кандидатов (на применение в ЕС), конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter ЕК.
Так Бретон ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Польше вводится тотальный локдаун из-за коронавируса
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости».
По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы.
Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
«Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги», – добавил глава ведомства.
Главной причиной таких темпов распространения заболевания, по его словам, является британский штамм вируса. «Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%», – пояснил министр.
За последние сутки в стране подтвердился коронавирус у 25 тыс.52 человек, число новых случаев по сравнению с прошлой средой выросло на тысячи.
В начале марта несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. По данным белорусских властей, первые образцы этого штамма проникли в страну из Польши, Украины и Египта.
Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами
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Греция признает российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими, при этом прививка от коронавируса не является обязательной для туристов, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
По его словам, прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию, достаточно просто иметь отрицательный тест на COVID-19 или антитела после выздоровления, передает РИА «Новости».
«Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус», – сказал Теохарис.
Он отметил, что Греция очень хочет, чтобы россияне могли посетить страну. «Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», – сказал он.
В Греции рады, что российский РФПИ подал запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании «Спутник V», чтобы ею могли вакцинироваться и европейские граждане.
«Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина «Спутник V» является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит», – сказал Теохарис.
При этом он уточнил, что выдаваемый в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык. Также министр сообщил, что туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции.
Вместе с тем Теохарис заявил, что уже с 14 мая Греция ждет российских туристов, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.
«Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах – открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», – сказал он.
Теохарис отметил, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. «Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных», – сказал он.
Также министр сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.
Кроме того, он сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов. Министр ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году. По его мнению, роста цен на турпакеты не будет.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
В Грузии объяснили, как в страну может попасть российская вакцина
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может попасть в Грузию в случае ее ввоза частной компанией, но ответственность за последствия не будет лежать на государстве, заявил вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты», бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Палитра» он заявил, что в страну может быть допущена только вакцина, одобренная ВОЗ.
«Если какая-либо компания в частном порядке ввезет российскую вакцину, государство не сможет отказать в ее регистрации, однако ответственность за любые осложнения от начала и до конца лягут на компанию», – сказал он.
По словам Давида Сергеенко, «если у какого-то препарата или вакцины нет квалификации ВОЗ, то требуется дополнительная документация, которая подтвердит безопасность и эффективность».
«В случае ее предоставления нет права отказывать в регистрации, даже если это вакцина, которую не одобрила ВОЗ», – отметил он.
«Но государство не будет в ответе», – подчеркнул вице-спикер.
С 15 марта в Грузии началась вакцинация вакциной AstraZeneca.
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Вирусолог назвал причину для роста заболеваемости COVID вопреки весеннему потеплению
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В весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит снижаться. Но если люди не будут вакцинироваться, то количество инфицированных снова начнет расти, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
Количество заболевших в России постепенно снижается. Так, по данным на 17 марта, за сутки выявлено практически 8998 новых случаев коронавируса, что на 395 случаев меньше, нежели днем ранее.
«Сейчас заболеваемоость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идет последние недели. Поэтому, думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится», – говорит Альштейн.
Он отметил, что пока затрудняется сказать, как снизится ежесуточное количество заболевших в день. Но при этом уверен, что число заболевших стабилизируется на каком-то уровне.
«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – считает вирусолог.
В качестве еще одной угрозы Альштейн называет появление и распространение новых штаммов вируса, которые могут быть более заразными. Тем не менее врач прогнозирует, что эпидемия все-таки продолжит идти на спад.
Ранее ученые пришли к выводу, что весенний сезон поспособствовал быстрому распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.
Мясников сказал, для кого вакцинация от коронавируса менее эффективна
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Вакцина от коронавируса не одинаково влияет на различные категории людей: наименьший эффект препарат оказывает на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, это обусловлено ослабленной иммунной системой, которая не может выработать нужное количество антител. Эффективность вакцины в таких случаях не стоит ожидать на уровне 90%, пояснил теледоктор в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Специалист отметил, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат. «Больной с онкологией тяжелого COVID-19 не переживет, поэтому 50% – это очень приличное значение», – пояснил Мясников.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Европейский лекарственный регулятор сделает заявление о ситуации с вакциной AstraZeneca
Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Попова призвала носить маски привитых и переболевших COVID
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.
По ее словам, даже у человека, имеющего иммунитет к коронавирусу, на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться живой и способный заражать других людей вирус.
«Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», – сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, может ли привитый человек или переболевший быть носителем вируса, передает РИА «Новости».
При этом передача коронавируса от человека к человеку чаще всего, как отметила Попова, происходит внутри семьи. «Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит», – добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что москвичи и гости столицы, вероятнее всего, продолжат носить маски и перчатки весь год.
Напомним, в феврале Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Кроме того, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 8998 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1201, Санкт-Петербурге – 927, Московской области – 436. Всего в стране выявлено 4 418 436 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 024 975 человек, из них 10 755 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 427 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 364 человек.
Накануне, 16 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9393. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 395.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Названы необратимые последствия делирия при коронавирусе
Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, в чем опасность проявлений делирия – психического расстройства, для которого характерны помутнение сознания, галлюцинации и бред – при коронавирусе и насколько часто наблюдается это состояние.
Медик пояснил, что коронавирусная инфекция прежде всего поражает сосуды, в том числе головного мозга. «Соответственно, если имеются нарушения мозгового кровообращения, то симптоматика может быть самой разнообразной, начиная от банальных инсультов и заканчивая всякими психическими отклонениями – делириями, изменением психики, изменением девиантного поведения», – рассказал он «Вечерней Москве».
Делирий относится к острым психологическим состояниям. Опасность заключается в том, что расстройство психики может сопровождаться спонтанной двигательной активностью. Есть риск, что человек нанесет повреждения себе или окружающим. Похожие ощущения испытываются, говорит врач, при белой горячке – алкогольном варианте делирия, когда начинает мерещиться опасность и пациент старается от нее защититься. Это острая форма психоза.
Эксперт ВОЗ, директор Института исследования проблем психического здоровья Владимир Менделевич также сообщил, что помимо непосредственно «ковидных» симптомов за последний год в мировой научной литературе были описаны ситуации, как на коронавирус реагировала психика.
«Это был и делирий, довольно часто возникавший в остром периоде, связанный с основным заболеванием. Это было и тревожное расстройство, и обострение хронических психических расстройств, атопические и депрессивные расстройства. То есть целый спектр различных проблем», – рассказал он.
Однако делирий, по его словам, можно увидеть только в «красной зоне», когда у человека наблюдается острое состояние, высокая температура и мозг работает не так, как положено. Расстройство сознания, добавляет он, бывает только на этом этапе.
Причина такого состояния – в интоксикации от вируса, продолжает слова коллеги доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ имени Пирогова Жанна Гарданова. Главная опасность делирия – отсутствие ясного сознания, и лечить этот недуг можно дезинтоксикацией от вируса только в стационаре.
О том, что при коронавирусе у пациентов возможны проявления делирия на днях заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Кроме того, в Минздраве сообщили, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.
Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада
Состояние заболевших коронавирусом президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы не вызывает опасений, они уже идут на поправку, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
В сообщении пресс-службы Асада говорится, что сирийский лидер и его жена провели уже девять дней на карантине, передает РИА «Новости».
«Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму и не вызывают опасений у команды медиков, наблюдающей за лечением. Башар и Асма Асад выздоравливают», – говорится в сообщении.
Президент и его жена после окончания карантина вернутся к обычной деятельности, получив отрицательный результат ПЦР-теста.
Напомним, 8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом.
Отметим, что Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
Израиль допустил скорое открытие авиасообщения с Россией
Через несколько недель Израиль может восстановить авиасообщение с Россией, заявил глава израильского МИД Габи Ашкенази.
«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Матвиенко рассказала о просьбах глав других государств о поставках «Спутника V»
Ряд глав зарубежных государств просят Россию о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», спрос растет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину «Спутник», – передает ее слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В США родился ребенок с антителами к коронавирусу
В американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к коронавирусу, переданные ему от вакцинированной матери, заявили местные ученые.
По словам педиатров Пола Гилберта и Чада Рудника, на 36-й неделе беременности медработница – мать новорожденной девочки – получила прививку вакцины Moderna. На 39-й неделе женщина родила здорового ребенка, передает РИА «Новости».
«Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности», – сказал педиатр.
Он указал, что в результате специалисты выяснили, что у ребенка были антитела к COVID-19. «Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации», – подчеркнул Гилберт.
В свою очередь, педиатр Рудник заявил, что в ближайшие месяцы «будут рождаться тысячи, тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию».
Ранее сообщалось, что врачи Тверской областной клинической больницы (ОКБ) спасли беременную женщину, которая поступила к ним с коронавирусом и 100% поражением легких. В послеродовом периоде она провела в реанимации 35 суток.
ЕК представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, из которого следует, что вакцинация не станет обязательным условием трансграничных поездок в Евросоюз.
«Сегодня Еврокомиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС», – говорится в ее заявлении Брюсселя.
ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня. В то же время в документе уточняется, что вакцинация от коронавируса не станет предварительным условием трансграничных поездок в Евросоюз, передает ТАСС.
Также Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. Кроме того, страны ЕС «получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.