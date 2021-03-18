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Врач рассказал, как часто надо делать тест на антитела после прививки от коронавируса
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После прививки от коронавируса можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, но это совершенно необязательно, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
В весенний период, по словам Альштейна, в России ожидается спад заболеваемости коронавирусом, который, достигнув определенного уровня, выйдет на плато. Тем не менее, он предупреждает, что если россияне не будут вакцинироваться, то есть риск нового всплеска распространения инфекции, из-за чего количество больных начнет увеличиваться. «Гражданам необходимо пройти вакцинацию, иначе мы годами будем сидеть, погруженные в пандемию», – уточняет вирусолог.
При этом сама вакцинация не всем категориям граждан дает максимальный эффект, о чем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что из-за ослабленной иммунной системы препарат оказывает наименьший эффект на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.
Если же у человека нет данных заболеваний, то и проверяться на наличие антител к коронавирусу после получения вакцины нет никакой необходимости, считает Альштейн. «После прививки можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, чтобы чувствовать себя уверенно. Но это совершенно необязательно, в этом нет необходимости», – говорит специалист.
Кроме того, он подчеркивает, что не стоит делать данный тест слишком часто, для убеждения в наличии антител к COVID-19 достаточно всего одного раза.
«Врачи очень редко назначают тест на антитела, так что это, скорее, желание самого человека провериться. Тут каждый для себя решает сам – проверяться или не проверяться. Это совсем не обязательно», – подытожил вирусолог.
Ранее врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева рассказала, что соблюдение Великого поста православными христианами не является помехой для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом она порекомендовала придерживаться не очень строгих ограничений, чтобы получать в эпидемиологически неблагополучное время необходимое организму количество белков, витаминов и минеральных веществ.
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В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
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Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.
Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».
«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.
Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.
Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.
В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.
Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
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В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.
По ее словам, такой сценарий развития возможен.
Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech
В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ.
После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK.
Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание.
Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского.
Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет.
Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»
Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил премьер-министр страны Марио Драги.
Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому». Премьер-министр не исключил того, что Италия сама закажет «Спутник V»: «Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим», – передает ТАСС.
Напомним, Меркель заявила, что в ЕС «должны использовать любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам». При этом она «предпочла бы европейские закупки», но «если дело не дойдет до таких европейских закупок», то ее страна готова «пойти по германскому пути в одиночку».
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В Баварии задумались о производстве «Спутника V»
Баварский премьер Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung заявил о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Баварии, после того как препарат будет одобрен к применению.
«Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям», – сказал Зедер в интервью, передает РИА «Новости».
Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем «может производиться в Германии». Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.
18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Фон дер Ляйен заявила в интервью медиагруппе Funke, что «у нас есть возможность запретить запланированный экспорт», и это «сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», передает ТАСС.
Она указала, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.
Вместе с тем глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией: «Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС) начинается третья волна (пандемии)».
Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.
«Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – отметила глава ЕК.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID
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В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса, сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти.
«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.
Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее римский авторитетный институт, стоящий на первой линии исследований и лечения вызываемого коронавирусом заболевания, дал положительное заключение о российском препарате.
Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил.
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.
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Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Сийярто рассказал, что «поставка вакцин с востока продолжается». Он и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров «завершили мартовские поставки». «Я также получил эту вакцину сегодня», – сообщил Сийярто. Он призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Монголия захотела производить «Спутник V»
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V», сообщают информационные агентства.
Баттулга встретился с российским послом Искандером Азизовым и заявил, что страна «имеет потенциал для производства вакцины». Он предложил послу «изучить возможность производства российской вакцины» в Монголии и передать в Кремль «предложение о сотрудничестве». Азизов обещал оперативно проинформировать Москву. Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС со ссылкой на «Монцамэ».
В феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.
Премьер Британии привился вакциной AstraZeneca
Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом он рассказал, покидая здание больницы, где ему сделали прививку. Он призвал слушать ученых, Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Как подчеркнул Джонсон, «настоящий риск представляет собой» коронавирус. По его словам, «сделать прививку сейчас – очень хорошая идея». Джонсон заверил, что не почувствовал боли от укола.
В четверг он выступил на Даунинг-стрит, 10. После того, как Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцина AstraZeneca безопасна, Джонсон призвал жителей Британии «сделать прививку, как только подойдет их очередь», передает ТАСС.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. На фоне проблем с вакциной использование AstraZeneca приостановил целый ряд стран, включая многие страны Европы.
Власти Финляндии приостановили использование вакцины AstraZeneca
Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после двух случаев образования тромбов в результате использования препарата, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.
«По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Вакцинация AstraZeneca отложена пока до понедельника, 29 марта. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.
Ранее сообщалось, что Финляндия повторно ввела режим ЧП из-за коронавируса, кроме того, в стране ограничено движение через границу.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, оба погибли в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
РФПИ подтвердил регистрацию вакцины «Спутник V» на Сейшельских Островах
В Республике Сейшельские Острова зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V». Таким образом, российский препарат одобрен в 54 странах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек», – указано в сообщении на сайте фонда.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Камерун зарегистрировал «Спутник V»
Камерун зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став 53 страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения республики Камерун. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», – говорится на сайте фонда.
Как отметил генеральный директор РФПИ, африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение «Спутника V». Сегодня препарат одобрен в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане и Филиппинах.
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В России выявили 9,6 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 899, Московской области – 651.
Всего в стране выявлено 4 447 570 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 060 652 человек, из них 11 279 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 94 659 человек.
Накануне, 19 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9699. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 67.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Марши протеста начались в Варшаве из-за введенного локдауна
Жители Варшавы вышли на акцию протеста против введения в Польше ужесточенных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Массовая акция протеста под девизом «Нас объединяет сила» началась в субботу центре польской столицы. Участники шествия требуют соблюдения свободы слова, права на передвижение и массовые собрания, возможности вести бизнес и доступа до медицинских процедур. Полицейские просят людей разойтись, так как из-за эпидемии массовые собрания в стране запрещены, передает ТАСС.
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны. По словам министра здравоохранения республики Адама Недзельского, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы. Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли 49 тысяч, выздоровели 1,6 миллионов. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.