Врач рассказал, как часто надо делать тест на антитела после прививки от коронавируса

После прививки от коронавируса можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, но это совершенно необязательно, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

В весенний период, по словам Альштейна, в России ожидается спад заболеваемости коронавирусом, который, достигнув определенного уровня, выйдет на плато. Тем не менее, он предупреждает, что если россияне не будут вакцинироваться, то есть риск нового всплеска распространения инфекции, из-за чего количество больных начнет увеличиваться. «Гражданам необходимо пройти вакцинацию, иначе мы годами будем сидеть, погруженные в пандемию», – уточняет вирусолог.

При этом сама вакцинация не всем категориям граждан дает максимальный эффект, о чем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что из-за ослабленной иммунной системы препарат оказывает наименьший эффект на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.

Если же у человека нет данных заболеваний, то и проверяться на наличие антител к коронавирусу после получения вакцины нет никакой необходимости, считает Альштейн. «После прививки можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, чтобы чувствовать себя уверенно. Но это совершенно необязательно, в этом нет необходимости», – говорит специалист.

Кроме того, он подчеркивает, что не стоит делать данный тест слишком часто, для убеждения в наличии антител к COVID-19 достаточно всего одного раза.

«Врачи очень редко назначают тест на антитела, так что это, скорее, желание самого человека провериться. Тут каждый для себя решает сам – проверяться или не проверяться. Это совсем не обязательно», – подытожил вирусолог.

Ранее врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева рассказала, что соблюдение Великого поста православными христианами не является помехой для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом она порекомендовала придерживаться не очень строгих ограничений, чтобы получать в эпидемиологически неблагополучное время необходимое организму количество белков, витаминов и минеральных веществ.

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