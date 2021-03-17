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В Госдуме оценили западные фейки о «ежах, которых едят крымчане»
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Депутат Госдумы Константин Бахарев прокомментировал заявления западных СМИ о крымчанах, которым якобы приходится «от голода заготавливать ежей на зиму».
По словам Бахарева, так СМИ пытались метафорически изобразить якобы плохую ситуацию с продовольствием в регионе, передает ФАН.
«В доковидный период почти из всех стран ЕС к нам приезжали делегации политиков, депутатов и журналистов. Все они хотят узнать правду о происходящем в Крыму. Ведь западные СМИ демонстрируют редкий уровень лжи, хотя ряд изданий мы считали эталоном свободы слова. Пару лет назад французские парламентарии рассказали, что прочитали в газете, что мы здесь живем за колючей проволокой, голодаем и заготавливаем на зиму ежей в банках», – рассказал Бахарев.
Бахарев подчеркнул, что тяжелая жизнь не в Крыму, а на Украине. По его мнению, крымчане не пожелали становиться ареной кровавого конфликта. Он отметил, что Украина вполне может поменять свой политический вектор и развернуться к России лицом, однако это напрямую зависит от самих украинцев.
«Украина – это государство-банкрот. А если нечем будет платить зарплаты и пенсии, такая власть долго не продержится. Когда люди это поймут, там начнет налаживаться жизнь», – подытожил депутат.
При этом, по словам депутата, заявления Зеленского по поводу спасения крымчан при помощи проекта Крымской платформы жителям полуострова совершенно не интересны, и они не обращают на них внимания.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым
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В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.
По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине
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«Визиты, подобные посещению полуострова делегацией китайских бизнесменов, несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя визит китайской делегации в Крым, который вызвал явное беспокойство Киева.
«Нельзя сказать, что визит китайской делегации – это что-то из ряда вон выходящее. Скорее, речь идет о системной работе по заходу в регионы иностранных инвестиций», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Безусловно, такие визиты несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – продолжил собеседник и добавил, что «больше конкретики мы увидим после ответного визита крымской делегации в КНР. Такое приглашение было озвучено в ходе прошедшего визита».
Белик напомнил, что «Крым традиционно интересовал международных инвесторов, переговоры с Китаем о реализации ряда инфраструктурных проектов велись с 2014 года. Потенциальных азиатских инвесторов интересовали проекты в сфере энергетики, рекреации, развития аграрного сектора».
«Китай традиционно входит в тройку импортеров крымской продукции. Перспективы для развития наших взаимоотношений достаточно серьезные», – подытожил собеседник.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также отметил, что «китайские туристы и бизнесмены приезжают в Крым регулярно. Продукция крымских предприятий экспортируется в КНР».
«Так что наше сотрудничество налажено, и это хороший показатель того, что в Китае мыслят реалистично, прекрасно понимая, что Украина Крымом не руководит, а только пакостит, – считает депутат. – Думаю, что наши взаимоотношения с Китаем будут развиваться и далее».
Ранее депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, критикуя киевские власти, констатировал: в качестве ответа на действия Киева с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
Хотели бы вы переехать в Крым?
Как пояснили в Крыму, речь идет о действительно состоявшемся менее недели назад визите, правда, не комиссии, а Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай. Эта делегация бизнесменов 10 марта приняла участие в круглом столе
«Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».
«С 9 по 11 марта 2021 года Крым посетила делегация представителей деловых кругов КНР. Бизнесмены посетили полуостров с целью ознакомления с профильными предприятиями в таких сферах как: виноделие, продукция животноводства, туризм. Визит состоялся по линии АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Министерства экономического развития Республики Крым. Это первый визит делегации из КНР по линии Центра», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Напомним, что в конце 2010-х китайский бизнес выкупил 56% акций запорожского завода «Мотор Сич» – производителя газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. СБУ заблокировала сделку, совершенную китайскими инвесторами, год спустя суд наложил арест на акции, которыми владеют китайцы. В январе 2020 года китайские компании, участвовавшие в сделке, попали под санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским. Китай обвиняет украинскую сторону в нарушении контрактных обязательств и межправительственного соглашения двух стран от 1992 года.
На фоне препятствий, которые чинят китайским инвесторам киевские власти, российский Крым предлагает бизнесу КНР куда более благоприятные условия. Как отмечал ТАСС, Китай входит в тройку импортеров крымской продукции. По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров региона в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией.
В 2020 году в КНР страну было отправлено товаров на 4,1 млн долларов, что составляет долю в 12% в составе экспорта региона, сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на встрече с делегацией Пекинской экспортно-импортной торговой компании в минувшую среду.
«Во время визита иностранные гости посетили ряд туристических объектов и предприятий винодельческой сферы, – сообщила сенатор Ковитиди. – КНР заинтересованы в импорте красного вина и приезде туристов в Крым. После открытия границ планируется визит первых групп туристов. Особый интерес вызывает возможность совмещения оздоровительного отдыха и гастрономических и винных туров».
Добавим, что в первом полугодии 2020 года в 13,5 раза увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР. Власти Крыма сообщили, что один из региональных производителей чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа.
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Работающий на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму
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Гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомобиле нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в релизе.
Мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб», передает РИА «Новости».
«В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В. Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – отметили в ведомстве.
На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
В отношении Есипенко заведено уголовное дело.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Депутат Бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму
«Аннексии» или «оккупации» Крыма не было, референдум о воссоединении с Россией соответствовал международному праву, заявил депутат парламента Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).
Он заявил, что «считать Крым аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция». Гердт подчеркнул, что «референдум был вполне легитимным». Он отметил, что если и «были вопросы, сколько процентов «за», сколько «против», то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат».
При этом Гердт заявил, что украинские власти, если бы «считали крымчан своим народом», «не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции». Киев сделал «все, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины». Как заявил депутат, «обратного пути для Крыма нет и не будет», передает РИА «Новости».
Он считает, что Запад не хочет признавать воссоединение Крыма с Россией, поскольку придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. Гердт считает, что «вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан – признано», когда на Западе «сменится политическая элита».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году
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Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова
Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», – приводит слова Константинова РИА «Новости».
Кроме того, как подчеркнул глава крымского парламента, ответственность лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, «продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам».
«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», – подчеркнул Константинов.
Напомним, 10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
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Крыму и Севастополю дополнительно выделили более 3 млрд рублей для решения проблем с водой
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Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продолжает работу по организации водоснабжения Крымского полуострова. В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает в том числе строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2,1 млрд рублей на эти цели, городу Севастополю – более 1,1 млрд рублей», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
По его словам, средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой подземной воды и модернизацию систем водоснабжения – эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой.
«Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений», – добавил премьер. Также Мишустин добавил, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда на полуострове.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
Лавров: Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе России.
«Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», – заявил Лавров в эфире телеканала «Крым 24», текст выступления опубликован на сайте МИД России.
В своем выступлении он рассказал, что рад обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, а также подчеркнул, что судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией.
«Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой», – заявил Лавров.
Министр также отметил, что рост мирового интереса к развитию связей с Крымом не может не радовать. Таким образом представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут убедиться, что жители Крыма остаются верными своему свободному выбору, сделанному в 2014 году.
Ранее в Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму
Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.
Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В Крыму заявили об отсутствии законного права Украины на полуостров
Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной», – сказал Константинов в интервью РИА «Новости».
По его словам, в 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот, однако осознание преступления в украинском обществе так и не наступило.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Посол в Германии напомнил Западу предпосылки воссоединения Крыма с Россией
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В Германии опубликована статья российского посла Сергея Нечаева, написанная по случаю годовщины референдума в Крыму.
Нечаев в статье для Berliner Zeitung пояснил, что «решение не было принято вдруг», но Запад «предпочитает не замечать, вытеснять из памяти» то развитие, которое «предшествовало» воссоединению Крыма с Россией, передает РИА «Новости».
Посол подчеркнул, что «внутриукраинский конфликт и все последующие проблемы» вызваны государственным переворотом на Украине, который нарушал как конституцию страны, так и международное право. Этот переворот произошел «при политической и финансовой поддержке» Запада с целью «вбить клин между Россией и Украиной» и «привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли».
Нечаев отметил, что на Западе стараются не вспоминать о «подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем», которые «были растоптаны уже на следующий день» при «молчаливом согласии европейских посредников». Нечаев подчеркнул, что «никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей», а «значительные части» Украины оказались «во власти агрессивно настроенных националистов».
Как пояснил посол, он не считает евромайдан «демократической революцией», протест превратился в «погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки» на русский язык и православие. При этом «убийства так и не были расследованы», началась «героизация пособников нацистов», страна оказалась «расколота».
Учитывая это, «крымская весна» позволила сохранить мир в Крыму. Нечаев сравнил референдум в Крыму, где за воссоединение с Россией «проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83%» и «хрестоматийную» ситуацию с Косово, «независимость которого была декларирована Западом после «гуманитарных» бомбардировок Белграда».
Нечаев заявил, что «события тех лет на Украине», как можно теперь увидеть, «не были случайностью», там «продолжают бороться с неугодными политиками» и СМИ, причем меры борьбы «не имеют никакого отношения к конституции и законодательству Украины». Также в стране продолжается «наступление на русский язык». Однако на Западе с «полным пониманием» относятся к действиям Киева, демонстрируя практику «двойных стандартов»
Крым же тем временем «превратился в один из самых динамичных регионов России», этому не помешали даже санкции. В регионе «сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия», а «язык этого народа, в отличие от украинского периода, закреплен в качестве государственного в республиканской Конституции». Но на Западе «об этом не принято говорить». На Западе заявляют «о якобы нарушениях прав человека в Крыму, разумеется, со слов Киева, без посещения Крыма и Севастополя», заявил Нечаев.
Он заверил, что Россия «справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма», регион «обрел мощные импульсы для развития». Нечаев считает, что пора «признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма». Он посоветовал «формировать объективное впечатление о полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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У посольства России в Киеве повесили плакаты «Крым – это Украина»
Плакаты, на которых россиянам приписывается «признание» Крыма украинским, развесили у мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Таким образом украинские радикалы «отметили» годовщину референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года по вопросу воссоединения полуострова с Россией. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица сотрудников российской дипломатической миссии с приписываемым им «признанием» на украинском и русском языках: «Крым – это Украина». Кроме того, на служебных автомобилях российских дипломатов наклеили украинский тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба России и ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».
По данным издания, аналогичные материалы размещены у дипломатических представительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.
Российское посольство в Киеве пока не комментирует этот инцидент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не сомневается, что у российских ведомств есть данные о возможных провокациях в день воссоединения Крыма с Россией, если они планируются.