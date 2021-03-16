Кипр назвал условие закупки «Спутника V»

Совет министров Кипра закупит российскую вакцину «Спутник V» сразу после ее одобрения компетентными европейскими властями, сообщил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос в интервью радиостанции Кипрской радиовещательной корпорации CyBC (RIK).

«Это будет двустороннее соглашение, которое было одобрено две недели назад. Этим вопросом занимается министр здравоохранения с официальными лицами. Как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке определенного количества вакцины для удовлетворения потребностей страны», – сказал Кусиос, передает РИА «Новости».

По его словам, первое количество определено и есть возможность его увеличения, но это будет определяться поставками других вакцин.

Сейчас Кипр использует вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna. Применение вакцины AstraZeneca Кипр приостановил до 18 марта в связи с расследованием Европейским агентством лекарственных средств (EMA) инцидентов с пациентами, у которых после прививки из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.