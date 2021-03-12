Врач оценил опасность распространения птичьего гриппа в России

Следует проявить настороженность по поводу появления новых подтипов гриппа, однако сценарий по типу «испанки» очень редкий, при том, что в России есть четкая структура обработки всех новых выявляемых штаммов этого вируса, сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Эксперт пояснил, что в мире есть огромное количество различных вирусов гриппа, однако для человека патогенны лишь два из них, все остальные циркулируют у других биологических видов. В данном случае опасна реассортация – это когда в одну клетку попадет человеческий вирус и, к примеру, птичий вирус, они обмениваются генетической информацией и появляется новый вирус, которым ни один человек ранее не болел, передает РИА «Новости».

«Тогда мы получим сценарий «испанки». Возможно это? Да, возможно. Происходит ли это в реальной жизни? Да, происходит. Частота происхождения такого – раз в 30-40-50 лет. Где-то так. Поэтому настороженность, конечно, должна быть, но если мы будем говорить про грипп, то у нас есть очень четкая структура обработки всех новых выявляемых штаммов», – сказал Вознесенский.

Национальные центры по контролю за изменчивостью гриппа функционируют в каждой стране под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существует также всемирная база данных, которая смотрит за изменчивостью вируса гриппа. «Каждый год принимается решение о составе вакцины», – пояснил инфекционист.

На сегодняшний день птичий грипп представляет для россиян незначительную угрозу. «Заболевших [птичьим гриппом] всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, незначительна», – сказал Вознесенский.

Если выяснится, что птичий грипп передается от человека человеку, то, естественно, угроза вырастает, однако пока этого нет.

«Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину [от птичьего гриппа] в течение буквально пяти-шести месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново», – отметил врач.

Он подтвердил, что россияне в случае распространения птичьего гриппа получат защиту в течение полугода. «С огромной долей вероятности это так и будет. Причем вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно», – заключил Вознесенский.

Ранее доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал газете ВЗГЛЯД, что до тех пор, пока вирусом птичьего гриппа можно заразиться только от птицы, никакой критической опасности нет и никакой эпидемии вируса быть не должно.