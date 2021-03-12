Москва призвала Осло к неукоснительному соблюдению договора о Шпицбергене

Россия настоятельно призывает Норвегию к строгому соблюдению положений договора о Шпицбергене 1920 года, по которому его правовой режим полностью распространяется на континентальный шельф архипелага, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сказала, комментируя информацию о планах норвежских властей открыть для нефтегазовой деятельности девять новых участков, которые входят в зону действия договора, что Москва настоятельно призывает Осло «к неукоснительному соблюдению договора», который «является международно-правовой основой суверенитета королевства над архипелагом», передает ТАСС.

По ее словам, Россия исходит из того, что правовой режим, установленный этим документом, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага.

«Из этого следует, в частности, что разведка, добыча минеральных ресурсов на шельфе вокруг Шпицбергена должна осуществляться с учетом соответствующих положений упомянутого договора и также горного устава 1925 года, чтобы гарантировать возможность реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц всех государств – участников договора 1920 года», – пояснили она.

Напомним, договор о Шпицбергене был заключен Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, США, Францией, Швецией и Японией в 1920 году. Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны.

Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах. В 1924 году СССР признал суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а в 1935 году присоединился к документу.

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