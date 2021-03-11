Намибия зарегистрировала «Спутник V»

Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах

Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

«Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.

В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.

Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.

Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.