Путин заявил о необходимости отменить более 3,8 тыс. барьеров для бизнеса Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин Путин заявил об отсутствии у власти настроя «прижимать» бизнес нерыночными методами 11 марта 2021, 16:29 Текст: Елизавета Булкина

Власти не намерены прижимать бизнес нерыночными методами, развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. «Нет никакого желания, настроя, чтобы прижимать как-то какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше, развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всего гражданам России и не в ущерб нашим людям», – передает слова главы государства РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что значительное число административных барьеров для бизнеса уже сняты, но предстоит отменить еще около 3,8 тыс. подобных ограничений.

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей 10 марта 2021, 19:50

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума. По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны 11 марта 2021, 14:27

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. «Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин. Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры. «Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он. Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры. «Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее. Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин 11 марта 2021, 16:34 Текст: Алексей Дегтярев

В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности. «На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости». Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война». Путин заявил, что россиян не будут удерживать от поездок за границу 10 марта 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. «Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом», – цитирует главу государства РИА «Новости». По его словам, во многих странах, где россияне обычно отдыхают, наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что власти страны намерены открыть границы для всех, включая россиян. Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца 10 марта 2021, 19:09 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что разработку программы по развитию Арктики надо завершить в течение месяца. «Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы. «А с предложениями, которые сделал министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] я согласен. Прошу доработать, Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ], с учетом тех предложений, которые прозвучали», – поручил президент. 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил повысить предложение на рынке жилья на Дальнем Востоке 10 марта 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по повышению предложения на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке, поскольку цены на новостройки в регионе выросли, и это обесценивает решения по льготной ипотеке. «И наконец, по жилью. Дефицит на рынке... сохраняется, и он серьезный. Я сейчас не буду перечислять причины, их много, в том числе дороговизна инфраструктуры, понятно. Но обращаю внимание на рост цен. Вот мы ввели там льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а рост цен? Я думаю, что коллеги, которые занимаются этим предметно, знают, рост цен на проданные новостройки, выросли на 18,1%. Это вообще так в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой», – передает слова главы государства РИА «Новости».



Путин отметил, что в ДФО отсутствуют проекты комплексной жилой застройки, при этом они показывают свою эффективность во многих регионах.

«Нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать, чтобы она там заработала. Думаю, что вполне можно это сделать, если подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Нужно вообще просто предложить комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном, прежде всего», – сказал президент. Путин и ранее указывал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир в отдельных регионах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится. Путин заявил о необходимости отменить более 3,8 тыс. барьеров для бизнеса 11 марта 2021, 15:13 Текст: Алина Назарова

Значительное число административных барьеров для бизнеса уже сняты, но предстоит отменить еще около 3,8 тыс. подобных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. «Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов. Как мы договорились на совещании в Тобольске, мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе промышленного строительства. Я знаю, что (вице-премьер РФ) Марат Шакирзянович Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также он пояснил, что в четверг Хуснуллин доложил ему об отмене трех тысяч различных административных ограничительных процедур в прошлом году, однако, по словам главы государства, властям предстоит работать и дальше по этому направлению. «Три тысячи, я уже сказал, и мне сегодня докладывал с утра, снято, но еще 3800 предстоит отменить», – добавил он. Ранее Путин заявил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. Владимир Путин поздравил Максима Бурова с триумфом на ЧМ по фристайлу 11 марта 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил российского фристайлиста Максима Бурова с победой на чемпионате мира по фристайлу 2021 года в акробатике. «Поздравляю вас с триумфальным, «золотым» выступлением в Алма-Ате. Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул. Уверен, что такая красивая победа порадует ваших тренеров и болельщиков, послужит вдохновляющим примером для товарищей по команде», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы Путина. Президент также пожелал Бурову успехов и новых свершений. 10 марта россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу. Буров стал двукратным чемпионом мира, первую золотую медаль он выиграл в 2019 году. Путин поручил направить средства ФНБ на инвестиции 11 марта 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по направлению средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в инвестиционные проекты. Предложения должны быть сформированы за месяц, заявил глава государства, передает РИА «Новости». Инвестиции из ФНБ должны быть эффективны, окупаемы и востребованы, потребовал Путин. Он добавил, что ФНБ при текущей цене на нефть будет пополняться каждый месяц на 180-200 млрд рублей, именно эти средства необходимо перенаправить на инвестиции. Ранее Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Путин отметил важность социальной ответственности бизнеса на фоне кризиса 11 марта 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Вызванные кризисом испытания доказали важность социальной ответственности бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. «Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов их коллективов, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды», – передает слова главы государства РИА «Новости». «И напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе «вдолгую», на перспективу. Расходы на эти решения, на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию», – добавил Путин. Президент отметил, что внезапный и масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. «В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он. На том же совещании президент заявил, что минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны. Президент отметил также, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. Путин потребовал быстрее запустить механизм компенсаций регионам инвестиционного вычета 11 марта 2021, 14:43 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета. «Добавлю, что уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент напомнил, что эта инициатива «была анонсирована в послании Федеральному собранию в прошлом году». «Вместе с тем обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, работа по ее практической реализации затягивается. Я обращаю внимание коллег из правительства – нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время», – подчеркнул он. Путин ранее в послании Федеральному собранию поручил правительству определить механизм ежегодной компенсации регионам, предоставившим инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% от суммы недополученных в связи с таким вычетом доходов. Путин выразил уверенность в хорошей прибыли российских экспортеров по итогам года 11 марта 2021, 14:57 Текст: Алина Назарова

Ситуация на мировых рынках в последние месяцы улучшается, можно ожидать хорошего финансового результата российский компаний, особенно экспортно-ориентированных, по итогам 2021 года, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в последние месяцы наметилась «четкая тенденция на улучшение глобальной конъюнктуры по таким важнейшим товарам, как металлы, удобрения, другие товары российского экспорта (сталь, медь, никель)». Эти рынки не только отыграли кризисные потери, но и по ряду позиций демонстрируют многолетние максимумы, напомнил он, передает ТАСС. «С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступивший год с хорошим финансовым результатом, чего мы вам искренне, от всей души желаем и будем всячески помогать», – сказал Путин. Как отметил президент, это значит, что будет сформирован «солидный инвестиционный ресурс». «Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках», – подчеркнул Путин. Он добавил, что в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. «А это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов», – пояснил глава государства, заметив, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке. Ранее президент заявил, что минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй Мировой войны. Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику 11 марта 2021, 14:36 Текст: Алина Назарова

Риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. «Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности, серьезно снизились риски вложения в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной – это, безусловно, наша задача», – сказал он, передает РИА «Новости». Он также заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса. «Напомню о поставленной цели: к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Чтобы выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса», – сказал Путин. На том же совещании президент заявил, что минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны. Путин призвал бизнесменов инвестировать дома 11 марта 2021, 17:02 Текст: Алексей Дегтярев

Бизнес сам принимает решения об инвестициях, но на данный момент лучше вкладывать средства дома, в России, а не держать их в «тихих гаванях» за границей, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределенности, повторяю – [вы] сами решаете [куда инвестировать], но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», – заявил президент, обращаясь к бизнесменам на совещании по мерам о повышении инвестиционной активности, передает ТАСС. Российскому правительству необходимо создать условия для эффективного направления средств по развитию бизнеса в стране, а не для выплат дивидендов или на распределение их в «тихих гаванях». «Но сегодня тихих, завтра что будет – мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределенности», – указал глава государства. Также в четверг президент поручил правительству представить предложения по направлению средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в инвестиционные проекты. Авторы хитов группы «Любэ» написали новый гимн ФСО 11 марта 2021, 17:42 Текст: Вера Басилая

Музыку для гимна Федеральной службы охраны пишет композитор группы «Любэ» Игорь Матвиенко, а слова – поэт Александр Шаганов. «Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова – Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей», – сказал Матвиенко РИА «Новости». По словам Шаганова – автора хитов группы «Любэ», «поддержать поэзией» людей, которые выполняют сложные задачи, для него как гражданина России большая честь. Президент Владимир Путин ранее признавался, что «Любэ» является одной из его любимых музыкальных групп, он также не раз посещал концерты группы. Расторгуев с декабря 2017 года входит в Putin Team («Команду Путина»).