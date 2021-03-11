Песков заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США

Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», – подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.

Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США. «Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше.

Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим.