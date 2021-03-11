Камбоджа зарегистрировала первую смерть от COVID-19

Министерство здравоохранения Камбоджи объявило в четверг о регистрации первой в стране смерти от коронавирусной инфекции с начала пандемии COVID-19, сообщает газета Khmer Times.

Скончавшийся в четверг утром пациент – 50-летний гражданин Камбоджи, работавший водителем у гражданина КНР, проживавшего в приморском городе Сиануквиль, передает РИА «Новости». Его китайский наниматель заразился COVID-19 во время посещения ночного клуба в Пномпене 20 февраля, в вечер, когда в клубе находился один из нескольких недавно прибывших в страну иностранцев, подкупивших охрану в карантинном отеле и бежавших из карантина.

Мужчина поступил в Больницу имени камбоджийско-советской дружбы 27 февраля и скончался в четверг, 11 марта.

Массовое заражение, произошедшее в ночном клубе N8 в Пномпене, камбоджийские медики называют «Событием 20 февраля». Именно с этого «события» началась в стране вторая волна заражений коронавирусом, увеличившая количество инфицированных вдвое по сравнению с периодом с марта 2020 по февраль 2021 года.

С момента начала пандемии в Камбодже заболели коронавирусной инфекцией 1163 человека, выздоровели 597 человек, скончался 1 человек.

Ранее камбоджийские ученые обнаружили патоген, совпадающий по структуре с вирусом, вызывающим COVID-19, на 92,6%, в образцах, которые хранились в лаборатории с 2010 года.