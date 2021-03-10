Генсек НАТО заявил об усилении активности альянса в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне возросшего российского присутствия.

«НАТО присутствует в Арктике, и в рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там. Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия [в регионе]», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

«Раньше мы говорили о том, что на Крайнем Севере наблюдается низкий уровень напряженности», – отметил Столтенберг, указав, что «сейчас так говорить не совсем корректно, потому что напряженность выросла». «Но в некоторой степени в этой ситуации находит отражение то, на что, я считаю, нельзя не обращать внимания. Наш уровень сотрудничества с Россией на Крайнем Севере выше, чем где-либо», – заявил генсек НАТО.

«Есть множество причин для беспокойства. Мы видим усиление военного присутствия России, – подчеркнул генсек альянса. – Но в том же время мы отмечаем, что в некоторых сферах и некоторыми методами мы можем работать совместно с Россией на Крайнем Севере».

Напомним, в феврале начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике. В январе нынешний глава Пентагона Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената по делам вооруженных сил США заявил о наращивании военной мощи России в Арктике.

Между тем МИД оценил военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодня в регионе нет. Там также подчеркивали, что говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если государства будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других стран.

В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу заметил, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, а военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями. В свою очередь начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин заявил о росте интенсивности и масштабов морских учений НАТО в Арктике.

26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США.

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