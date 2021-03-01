Роскомнадзор собрался передать в суд протоколы о нарушениях Twitter

В России допустили уход из Совета Европы на фоне разногласий с Западом

Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение устава в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой.

«Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – передает слова Толстого РИА «Новости».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение».

Ранее в Совфеде обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.

В январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи. После запуска механизма должна состояться встреча председателей ПАСЕ и Комитета министров с генсеком СЕ, затем в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров. В случае если все три стороны решат, что государство-участник не урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ: если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены, если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ.

Стоит отметить, что Россия отказалась от этой поправки в регламенте СЕ. Представитель российский делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто (на встрече министров стран – членов СЕ в мае 2019 года) в Хельсинки». Также парламентарий сообщил об отзыве поправок, которые Москва подготовила для доработки этого документа.