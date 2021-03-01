За год пандемии с COVID-19 столкнулся каждый тридцатый россиянин

Случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад, за это время с COVID-19 лично столкнулся почти каждый тридцатый россиянин.

По данным Росстата, население России на 1 января текущего года составляет 146,2 млн человек. Заразились коронавирусом за весь период пандемии 4,26 млн, таким образом, с инфекцией лично столкнулись 2,91% населения России, погибли – 86,5 тыс. человек или 0,06% населения, передает РИА «Новости».

В столице, которая за все время пандемии лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли – 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 млн человек. На втором месте – Санкт-Петербург с населением 5,4 млн человек. Там с коронавирусом столкнулись 6,8% жителей, скончались – 0,21%. В Московской области (население – 7,69 млн), замыкающей тройку лидеров по числу случаев COVID-19, заболели 2,8% населения, погибли – 0,06%.

Как отметила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в РФ существенно ниже, чем во многих других странах – 578 летальных исходов на 1 млн человек. «Для сравнения: в, казалось бы, таких благополучных с точки зрения развития медицины странах аналогичный показатель составляет: в США - 1548 человек, Великобритания - 1832 человека», – добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что пациент с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в России, появился 1 марта 2020 года, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания.