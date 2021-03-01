Саркисян выразил готовность объединить все политические силы Армении

Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении

Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян.

«То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт.

Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.

О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.

Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

«Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин.

Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник.

Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог.

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