В РФПИ назвали предполагаемые сроки начала поставок «Спутника V» в ЕС

Поставки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюз могут начаться только после окончания основной части массовой вакцинации россиян, это произойдет не раньше мая-июня этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Масштабные поставки в Евросоюз возможны только после того, как завершится масштабная вакцинация россиян. То есть только после того, как все желающие в России, которые хотели провакцинироваться, будут провакцинированы», – передает его слова в эфире телеканала «Россия 24» РИА «Новости».

«Только тогда мы можем обеспечить действительно масштабные поставки в ЕС, то есть речь идет про май-июнь этого года, не раньше», – добавил Дмитриев.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V», теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС.

В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.