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Мьянма одобрила применение вакцины «Спутник V»
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Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны.
«Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Ранее минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V». Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
«Спутник V» вызвал удивление на Западе
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Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ.
Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости».
«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор.
Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата.
По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.
Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
В США отметили преимущества вакцины «Спутник V»
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Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов.
Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС.
Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%».
«Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины».
Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник».
«Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он.
Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры».
«Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт.
Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость».
«Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур.
Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований».
Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса».
Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами.
Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать».
Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.
Медведчук назвал причину отказа Украины от «Спутника V»
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
«Когда господин министр здравоохранения (Максим) Степанов заявил еще на той далекой стадии осени прошлого года, что мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то его пригласили в посольство США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла США не он, Степанов, а она, представитель США на Украине, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину», – передает РИА «Новости» слова Медведчука в интервью программе «Браты» на канале RT.
Он напомнил, что «когда на переговорах с президентом России Путиным попросил о предоставлении вакцины «Спутник V» Украине, то Владимир Владимирович ответил согласием». «Сказал, что, безусловно, официальные органы должны выйти (на контакт) и мы готовы сегодня предоставить с целью приобретения и использования в интересах украинских граждан вакцину «Спутник V». Месяц прошел. Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может во главе с гонористым и необоснованно мнящим из себя главу государства принять подобное предложение!» – заявил Медведчук.
Он также отметил, что несмотря на то, что было доказано, что «ни одна из вакцин, существующих в мире – ни Модерна, ни Пфайзер/Биотек, ни Астразенека, не прошли третьей стадии клинических испытаний, они (Киев) начали говорить, что, нет, мы не можем брать в России, она не эффективна».
«То есть вот этот бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, представителями политического бомонда власти на Украине – это все то, что направлено против интересов людей», – подчеркнул Медведчук.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Разработчик «Спутника V»: Публикация в Lancet ломает стереотипы о русской вакцине
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«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог Анатолий Суслов, сотрудник Института имени Гамалеи, разработавшего данную вакцину от коронавируса.
«Авторитетная публикация сразу меняет отношение. Сотрудники нашего института, которые занимались сбором и обработкой информации, подытожили и написали статью. В журнале Lancet пять рецензентов – светила с мировыми именами, которые отцеживают и комара. Если они пропустили эту статью – значит, к этому надо отнестись с почтением. Уровень издания таков, что вакцину можно проводить через ВОЗ, Евросоюз и так далее», – пояснил заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов.
Один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet («Ланцет») во вторник опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – констатировал Суслов. При этом эксперт отметил, что выход российской вакцины на международный рынок – вопрос не науки, а жесткой политической и экономической конкуренции.
«Точно можно сказать, что разработка Pfizer по сравнению со «Спутником» – очень рискованная вакцина. Pfizer сейчас проверяют прямо по ходу дела, прямо на вакцинированных. С применением данной вакцины могут нарастать проблемы. Главное, что если политический и экономический прессинг на «Спутник» вдруг ослабнет и Евросоюзу нужны будут миллионы и миллионы доз, то тогда ситуация будет в нашу пользу. Публикация в Lancet ломает стереотип, что «у русских все не так», – свидетельствует сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи.
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
Собеседник уверен, что публикация окажет влияние и на тех в России, кто колебался с прививкой, ожидая западную вакцину. «К сожалению, есть такое обывательское мнение, что если что-то из нашей науки не одобрено на Западе – значит, это «ни о чем». Если следовать этой логике, то после публикации в Lancet наши поклонники Запада увидят, что раз «Спутник» хвалит западный журнал – значит, ею можно прививаться», – сказал Суслов.
Авторы американского издания The Wall Street Journal отметили, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний».
Добавим, что в среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
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В РФПИ назвали сроки регистрации «Спутник V» в Евросоюзе
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Мы подали документы на одобрение [вакцины «Спутник V»] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», – передает его слова ТАСС.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин.
Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.
20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V».
ВОЗ обсуждает с Россией предоставление вакцины от COVID нуждающимся странам
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с различными производителями вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
«Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
Онищенко: Американские конкуренты создадут «Спутнику V» трудности в Европе
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Российская вакцина «Спутник V» уже получила признание, но из-за конкуренции еще столкнется с трудностями в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
После того, как в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страна будет ее использовать. Единственной преградой он назвал то, что российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.
«The Lancet еще с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. За все время я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью. Публикация, тем более таких высоких результатов, в этом журнале – это авторитетное и серьезное признание наших достижений в этой области», – говорит Онищенко.
Врач отмечает, что ничуть не удивился такому признанию российской вакцины, поскольку знал возможности России и ее историю в данном вопросе. Он напоминает, что наша страна в прошлом столетии также лидировала в мире как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Он подчеркивает, что именно отечественные ученые предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита, кори.
«Что касается господина Макрона, то он демонстрирует себя как зрелого политического деятеля, потому что понимает – дело касается здоровья народа. Это как раз высокое признание нашего важнейшего профилактического средства, способного остановить эпидемический процесс», – считает собеседник.
Тем не менее это еще не значит, что примеру Франции последуют и другие страны, потому что у российской вакцины есть конкуренты из Америки – Moderna и Pfizer, упоминание о которых также есть в публикации The Lancet, продолжает депутат.
«Российская вакцина в Европе еще столкнется с трудностями. Для транснациональных компаний – это потеря рынка. И тут они пойдут на все. Но это их проблемы. Главное, что есть признание», – резюмировал Онищенко.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что власти Германии ведут переговоры с Россией по вопросам возможного производства и допуска вакцины «Спутник V» на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов.
Бразилия решила закупить российскую вакцину «Спутник V»
Министерство здравоохранения Бразилии готово приобрести партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.
«Решение о продолжении переговоров принято после того, как Национальное агентство по санитарному надзору утвердило новый протокол, в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале», – говорится в документе, передает ТАСС.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
Тульский минздрав прокомментировал фотографии со сваленными на полу морга телами
Фотография с телами, лежащими на полу морга в Туле, была сделана во время установки стеллажей в помещении, руководство морга не допускало его перегрузки, заявили в министерстве здравоохранения Тульской области.
«В январе в бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приеме и хранении тел в этот период не было. Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Как пишут «Тульские новости», ранее один из жителей Тулы предоставил видеозаписи и фотографии из городского «Бюро судебно-медицинской экспертизы», на которых тела умерших складывают друг на друга. Автор предположил, что таким образом хранятся «неоплаченные тела». После появления информации о валяющихся в морге телах областная прокуратцра начала проверку.
В октябре сообщалось о переполненном морге Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозили умерших от COVID-19. В соцсетях рассказали, что тела якобы складывали на полу. После этого власти Кемеровской области пообещали помочь с организацией похорон родственникам умерших.
Мошенники наживаются на желающих привиться от COVID-19 американцах
В США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди.
Злоумышленники часто обещают доверчивым американцам за отдельную плату быстрее получить вакцину или даже предоставить личную партию препарата. Кроме того, мошенники за деньги предлагают доставить вакцину на дом или записать имя пациента в лист ожидания на вакцинацию, передает CNN.
В профильных ведомствах напоминают, что вакцинация проводится бесплатно, а подробную информацию и личные данные не следует передавать через подозрительные платформы или сомнительным лицам. Кроме того, гражданам США разъясняют, что прививки делаются только в авторизованных пунктах вакцинации.
Напомним, по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов Bloomberg. По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 млн человек. В США число инфицированных превысило 26 млн.
Власти Чехии сообщили об интересе к «Спутнику V»
Чехия может пойти по венгерскому пути, решая вопрос с использованием российской вакцины «Спутник V», заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Венгрия первой в Европе разрешила применение «Спутника V», заключив договор с Россией на поставку вакцины от коронавируса, не дожидаясь одобрения на уровне ЕС. «Мы хотим рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти подобным путем, как Венгрия, в случае если получим российскую вакцину «Спутник V», приводит РИА «Новости» слова Бабиша пражскому сетевому изданию Deník N после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном об опыте использования вакцины в этой стране.
Бабиш также заявил чешскому ТВ, что «лучшая вакцина – это безопасная вакцина, а также та, которая уже имеется в нашем распоряжении.
В случае с вакцинами речь идет не о политике, а о здоровье людей... Мне надо было побывать здесь еще в ноябре», – добавил он.
«Мы не можем ждать от Брюсселя, поэтому мы начали переговоры о поставках вакцин с Россией и Китаем. Всю эту ценную информацию мы сегодня передали чешской стороне», – в свою очередь заявил венгерский премьер.
Бабиш на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину.
Ранее чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Также Бабиш, ссылаясь на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине «Спутник V».
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Литва грозит лишать учителей зарплаты за отказ от прививок и тестов на COVID-19
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Литовские власти намерены обязать работодателей отстранять педагогов, если они не будут вакцинированы от коронавируса или не сообщат о результатах теста на COVID-19. В этом случае сотрудник учебного заведения не будет получать зарплату, сообщают литовские СМИ.
В министерстве образования, науки и спорта республики надеются, что такие меры не придется применять, поскольку учителя будут выполнять призывы властей вакцинироваться и проходить регулярное тестирование. При этом для педагогов вакцинация добровольна, пишет LRT.
По словам руководителя юридического отдела министерства Томаса Даукантаса, отказ сотрудника учебного заведения от вакцинации не является основанием для увольнения, однако если учитель откажется от прививки, ему придется регулярно предоставлять результаты тестов на коронавирус. Руководителям учреждений поручено организовать подготовку плана по тестированию с обеспечением того, чтобы осмотр проводился не чаще, чем каждые семь дней, и не реже, чем каждые десять дней. Если же педагог не был вакцинирован и не прошел тестирование, работодатель будет обязан отстранить его и не платить ему до тех пор, пока он не сдаст тест, или же перевести его на другую работу, отмечается в сообщении. Сейчас в Литве вакцинировано порядка 1,2 тыс. учителей.
Уточняется, что вакцинация учителей начнется в столице республики на следующей неделе. Как рассказал главы Антакальнисской поликлиники Вильнюса Эвалдас Навицкас, ее масштаб будет зависеть от количества получаемых вакцин. В Клайпеде на данный момент привиты работники только трех учебных заведений: там вакцинация была приостановлена из-за нехватки препаратов. После того, как привьют педагогов, начнется вакцинация граждан старше 80 лет. По словам директора департамента качества образования и региональной политики Айдаса Алдакаускаса, учителя дошкольных учреждений, начальных школ и специальных школ пройдут вакцинацию одними из первых. Их в Литве около 24 тыс. человек, еще 20% – другие кадры. В общей сложности для вакцинации в секторе образования потребуется около 30 тыс. доз вакцины, говорится в сообщении.
Ранее литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса. Некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 184 тыс. человек, из них умерли 2867.
В центре «Вектор» рассказали о продолжительности иммунитета после «ЭпиВакКороны»
После вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет будет сохраняться в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих в ходе выступления на круглом столе «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения».
«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», – передает ее слова РИА «Новости».
Непомнящих добавила, что влияние мутаций коронавируса на эффективность препарата не зафиксировано.
«Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории России. Это позволяет нам оценивать, не произошли ли мутации в тех фрагментах белка, на которые, собственно, наша вакцина вызывает выработку антител. Мы непрерывно проводим такой мониторинг, и в настоящее время каких-либо мутаций [которые влияли бы на эффективность] нет. Она [вакцина] у нас рассчитана на консервативные участки [вируса]», – пояснила замгендиректора «Вектора», передает ТАСС.
В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Эксперт: Ситуация c вакциной поставила Украину на колени перед Западом
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Как только украинский министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства, и он немедленно поменял свою позицию, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. По его мнению, тема вакцинации скоро станет очень токсичной для Владимира Зеленского.
«Еще в декабре президент Зеленский в интервью The New York Times высказал очень здравую и адекватную мысль. Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан. Скорее всего, он намекал именно на «Спутник V», – считает руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Однако затем украинская власть поменяла свою позицию на противоположную, отметил политолог. «Как только министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства – и министр немедленно и радикально поменял свою публичную позицию», – предположил Золотарев. Он посетовал на крайнюю политизированность вопроса вакцинации на Украине, которая больше усугубляется бюрократизмом и коррупцией в сфере медицинских закупок.
В то время как в Израиле треть населения уже вакцинирована, в России активно идет вакцинация, на Украине тема вакцинации еще не сдвинулась с мертвой точки, признает киевский эксперт. «Вообще, когда политика так сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского. Даже если Украина получит какое-то количество американского препарата Pfizer, такие скромные поставки не обеспечат стране массовую вакцинацию и, наоборот, ударят по рейтингу власти», – уверен он.
«Россию обвиняют за то, что она превратила «Спутник V» в инструмент своей мягкой силы? Так сделайте вакцину лучше! Кто же вам мешает? Но в силу внешней зависимости украинские власти так и будут следовать по предназначенному им кем-то пути. Когда стоишь на коленях, то к этому привыкаешь и уже не видишь в этом ничего унизительного», – заключил Золотарев.
В понедельник украинский президент Владимир Зеленский в интервью американским журналистам пожаловался, что Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой».
«Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС. «Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
Напомним, 13 января Украина официально отказалась от препарата «Спутник V». В тот же день партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины. Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
В Италии оценили эффективность «Спутника V»
Результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» оказались «исключительно интересными», считает президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли.
«Что касается российской вакцины «Спутник V», то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной. Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как «светскую», а именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться», – передает слова Локателли РИА «Новости».
Как сообщил президента совета, в феврале в Италии планируется использовать 4 млн доз вакцин, в марте – 8,3 млн доз и во втором квартале этого года – 25 млн. По его словам, это препараты Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca.
Научный журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer.
Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech.