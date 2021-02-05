Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального.

В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что соврал?»

Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram.

В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как 40-летней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти ещё не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявил главред RT.

«Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян.

В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.

Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.