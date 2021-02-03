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Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России
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Китайские власти нашли в мясе птицы российского производства генетический материал коронавирусной инфекции, сообщил Россельхознадзор.
«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Эти компании находятся в Брянской, Воронежской и Курской областей, добавили в Россельхознадзоре.
На данный момент, согласно законодательству Китая, с 3 февраля приостановлен прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели, передает РИА «Новости».
Партии продукции с коронавирусом подлежит либо вернуть, либо уничтожить. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай и начал собственное расследование.
«Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», – указали в ведомстве.
В ноябре Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц.
WSJ: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин.
Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ.
Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний».
Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Западные СМИ оценили результаты исследования «Спутника V»
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Ведущие зарубежные СМИ обратили внимание на публикацию научным журналом Lancet данных о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» и ее значении для России и мира.
Так, британская газета Independent признала, что широкое применение вакцины в России «задолго до завершения испытаний» породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times предположила, что сомнения возникли из-за того, что «Москва объявила о победе в гонке за вакциной», когда «другие вакцины проходили испытания», передает РИА «Новости».
По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины.
Как пишет испанская Pais, публикация в Lancet «дала новый импульс» к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества.
Высокую оценку «Спутник V» специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: «Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?»
Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID-19, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 тыс. человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения.
Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу. «Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот «Спутник V» мог бы стать отличным вариантом», – сообщает ABC.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Названа цена «Спутника V» для импортеров
Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.
«Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС.
Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная.
Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции
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Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что решение об использовании является не политическим, а научным.
«Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины «Спутник V». Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности», – сказал Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF 1.
По его словам, как только российский производитель представит разрешение, в короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. «И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», – подчеркнул французский президент.
Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Президент Аргентины попросил Россию обеспечить снабжение Латинской Америки «Спутником V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину от коронавируса «Спутник V» и попросил Россию гарантировать снабжение Аргентины и всей Латинской Америки российским препаратом, сообщила пресс-служба администрации главы государства.
Фернандес подчеркнул, что вакцинация «Спутником V» в Аргентине «демонстрирует отличные результаты и проходит без осложнений». «Президент попросил у своего российского коллеги помощи, чтобы гарантировать снабжение Аргентины и Латинской Америки вакцинами», – передает сообщение президента Аргентины ТАСС.
Глава государства заявил, что готов приехать в Россию. «Во время разговора Путин пригласил президента Фернандеса посетить Россию, и глава государства заверил, что он приедет, поскольку отношения между странами играют для него приоритетную роль», – отмечается в сообщении.
Фернандес также «попросил у Путина, чтобы Россия поддержала предложение Аргентины» по урегулированию задолженности перед Международным валютным фондом.
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.
27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».
Разработчик «Спутника V»: Публикация в Lancet ломает стереотипы о русской вакцине
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«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог Анатолий Суслов, сотрудник Института имени Гамалеи, разработавшего данную вакцину от коронавируса.
«Авторитетная публикация сразу меняет отношение. Сотрудники нашего института, которые занимались сбором и обработкой информации, подытожили и написали статью. В журнале Lancet пять рецензентов – светила с мировыми именами, которые отцеживают и комара. Если они пропустили эту статью – значит, к этому надо отнестись с почтением. Уровень издания таков, что вакцину можно проводить через ВОЗ, Евросоюз и так далее», – пояснил заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов.
Один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet («Ланцет») во вторник опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – констатировал Суслов. При этом эксперт отметил, что выход российской вакцины на международный рынок – вопрос не науки, а жесткой политической и экономической конкуренции.
«Точно можно сказать, что разработка Pfizer по сравнению со «Спутником» – очень рискованная вакцина. Pfizer сейчас проверяют прямо по ходу дела, прямо на вакцинированных. С применением данной вакцины могут нарастать проблемы. Главное, что если политический и экономический прессинг на «Спутник» вдруг ослабнет и Евросоюзу нужны будут миллионы и миллионы доз, то тогда ситуация будет в нашу пользу. Публикация в Lancet ломает стереотип, что «у русских все не так», – свидетельствует сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи.
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
Собеседник уверен, что публикация окажет влияние и на тех в России, кто колебался с прививкой, ожидая западную вакцину. «К сожалению, есть такое обывательское мнение, что если что-то из нашей науки не одобрено на Западе – значит, это «ни о чем». Если следовать этой логике, то после публикации в Lancet наши поклонники Запада увидят, что раз «Спутник» хвалит западный журнал – значит, ею можно прививаться», – сказал Суслов.
Авторы американского издания The Wall Street Journal отметили, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний».
Добавим, что в среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
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В Минздраве заверили в халяльности вакцины «Спутник V»
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Большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама.
Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для того чтобы проверить препарат на дозволенность с точки зрения ислама. Таким образом, данная процедура определит халяльна ли данная вакцина.
«Нехаляльная вакцина – эта та, которая содержит нехаляльные компоненты, запрещенные в исламе. Но большинство ученых, как утверждают, не используют компоненты свиней. А, значит, препараты – халяльные и кошерные. И основная масса коллег из исламских организаций писали, касательно всех трех вакцин от коронавируса, зарегистрированных на западе», – говорит Козлов.
Отметим, что халяльными могут быть признаны те препараты, в которых не содержится спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Также халяльными не могут считаться лекарства, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама.
Врач подчеркивает, что исламское духовенство не раз говорило о том, что вера в медицину – это одно из основных учений ислама.
«В дополнение ко всему, недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало – представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают, например, от той же коронавирусной инфекции, чем представители белого населения. Именно поэтому критически важно, чтобы к вакцинации присоединились все», – считает собеседник.
Микробиолог также призывает представителей ислама и иудаизма пересмотреть религиозный запрет на компоненты, которые могут использоваться в вакцинах, препаратах и других лекарствах, поскольку от этого зависит жизнь людей.
В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии. При этом испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности.
В США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии
Российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Как отмечается в материале, причиной успехов России могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%.
Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.
По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями.
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Академик РАН объяснил рост числа смертей от коронавируса в мире
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Количество смертей в мире возросло за последнюю неделю, потому что это результат праздников, во время которых был подъем заболеваемости, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что за минувшую неделю от коронавирусной инфекции в мире скончались более 96 тыс. человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Тем не менее за это же время на 13 % снизилась заболеваемость, что является хорошим показателем.
«Умирают те, кто заболел коронавирусом месяц назад, недели три, некоторые даже больше месяца назад. Тогда как раз был подъем заболеваемости. Смертность же наступает не во время подъема заболеваемости, а после, когда появились осложнения и так далее», – говорит Зверев.
Врач подчеркивает, что подъем случаев смертей от коронавируса – это результат праздничных гуляний, которые как раз были месяц назад. Особенно много людей заражались в Рождество, потому что было массовое скопление народа.
«А теперь, естественно, поскольку число заразившихся падает, количество смертей будет падать. А в среднем процент смертности останется прежним», – заключил вирусолог.
Предыдущий антирекорд по летальности от заболевания был установлен с 18 по 24 января текущего года. Тогда в мире зафиксировали 95 тыс. летальных исходов.
Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, а также о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.
Соответствующее решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте кабмина.
«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», – говорится в сообщении.
С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва – Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.
Кроме того, Россия с 15 февраля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре – между Москвой и Ереваном.
В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Также Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
Онищенко: Американские конкуренты создадут «Спутнику V» трудности в Европе
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Российская вакцина «Спутник V» уже получила признание, но из-за конкуренции еще столкнется с трудностями в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
После того, как в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страна будет ее использовать. Единственной преградой он назвал то, что российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.
«The Lancet еще с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. За все время я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью. Публикация, тем более таких высоких результатов, в этом журнале – это авторитетное и серьезное признание наших достижений в этой области», – говорит Онищенко.
Врач отмечает, что ничуть не удивился такому признанию российской вакцины, поскольку знал возможности России и ее историю в данном вопросе. Он напоминает, что наша страна в прошлом столетии также лидировала в мире как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Он подчеркивает, что именно отечественные ученые предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита, кори.
«Что касается господина Макрона, то он демонстрирует себя как зрелого политического деятеля, потому что понимает – дело касается здоровья народа. Это как раз высокое признание нашего важнейшего профилактического средства, способного остановить эпидемический процесс», – считает собеседник.
Тем не менее это еще не значит, что примеру Франции последуют и другие страны, потому что у российской вакцины есть конкуренты из Америки – Moderna и Pfizer, упоминание о которых также есть в публикации The Lancet, продолжает депутат.
«Российская вакцина в Европе еще столкнется с трудностями. Для транснациональных компаний – это потеря рынка. И тут они пойдут на все. Но это их проблемы. Главное, что есть признание», – резюмировал Онищенко.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что власти Германии ведут переговоры с Россией по вопросам возможного производства и допуска вакцины «Спутник V» на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов.
Мясников призвал к отмене масочного режима
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Главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность. «Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», – сказал Мясников в эфире НСН.
Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии. «Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует», – объяснил Мясников.
По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья, но если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19.
Вместо ношения масок и перчаток Мясников посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идет о группе риска: пожилых людях или беременных», – заключил специалист.
Ранее Мясников ответил на самые частые вопросы о прививке против новой коронавирусной инфекции, затронув темы выбора вакцины, а также вакцинации при онкологии и после выздоровления от COVID-19.
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Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы
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Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
«В настоящее время ведется работа по определению возможных научных задач по исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также прорабатывается возможная техническая реализация проекта», – приводит слова Савельева ТАСС.
Как уточнил замгендиректора госкорпорации, на данном этапе предполагается реализовать проект по созданию научной лунной станции с широкой международной кооперацией. «До наличия утвержденных договоренностей с китайскими партнерами и создания соответствующей нормативно-правовой базы сотрудничества говорить о привлечении конкретных стран или организаций представляется преждевременным», – подчеркнул Савельев. Все вопросы сотрудничества российские и китайские специалисты обсуждают в специально созданной тематической рабочей группе.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами России и Китая.
В понедельник осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».
В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V»
Руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.
«Безопасные и эффективные вакцины – важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», – заявил Клюге в соцсетях, передает РИА «Новости».
Во вторник авторитетный научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Эти данные подтверждают высокую эффективность препарата и его безопасность.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
Грузинские рестораторы объявили о самовольном открытии
Грузинские рестораны откроются в субботу, несмотря на запрет работать из-за пандемии коронавируса, заявил учредитель Ассоциации рестораторов страны Шота Бурджанадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Рестораторы жалуются на крушение бизнеса – они могут работать только на вынос. На днях около 200 ресторанов в знак протеста в течение суток не торговали на вынос. Рестораторы провели акцию протеста у здания правительства Грузии в Тбилиси. Однако власти разрешили с 1 февраля открыть только те рестораны и кафе в Аджарии, которые работают на открытом воздухе.
За самовольную работу в период пандемии на юридические лица накладывается штраф в 2 тыс. лари – это примерно 600 долларов, а потом им грозит и закрытие, если они не подчинятся требованиям властей.
Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса.