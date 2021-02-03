Эксперты оценили шансы на возвращение США в Договор по открытому небу

«Все будет зависеть от условий, которые могут выдвигать Штаты России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление главы пресс-службы госдепартамента Неда Прайса о том, что новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН).

«США могут вернуться в Договор по открытому небу, так как окончательный выход из него наступает через шесть месяцев после соответствующего решения. Оно было принято со стороны Соединенных Штатов в ноябре прошлого года», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что «этот договор необходим для поддержания стабильности в мире». «Объективные данные, получаемые в ходе полетов важны и для стран Европы, и для США, и для России. Они подтверждают, что стороны не готовятся к военному конфликту», – указал эксперт.

Новая администрация США уже решила продлить договор СНВ-3, напомнил Леонков и предположил, что и «у Договора по открытому небу есть шанс быть возобновленным в прежнем формате».

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев также убежден, что «в России и Евросоюзе решение США о возвращении в Договор будет воспринято положительно».

«Однако, – добавил он, – в процедуре возвращения американцев в соглашение все будет зависеть от того, какие условия могут выдвигать Штаты. Одно дело, если они просто вернутся в тот режим, который существовал ранее, и другое дело, если они поставят условия для своего возвращения. Здесь могут быть сложности».

Ранее стало известно о том, что новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее Россия возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

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