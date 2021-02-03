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Эксперты оценили шансы на возвращение США в Договор по открытому небу
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«Все будет зависеть от условий, которые могут выдвигать Штаты России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление главы пресс-службы госдепартамента Неда Прайса о том, что новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН).
«США могут вернуться в Договор по открытому небу, так как окончательный выход из него наступает через шесть месяцев после соответствующего решения. Оно было принято со стороны Соединенных Штатов в ноябре прошлого года», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
Он подчеркнул, что «этот договор необходим для поддержания стабильности в мире». «Объективные данные, получаемые в ходе полетов важны и для стран Европы, и для США, и для России. Они подтверждают, что стороны не готовятся к военному конфликту», – указал эксперт.
Новая администрация США уже решила продлить договор СНВ-3, напомнил Леонков и предположил, что и «у Договора по открытому небу есть шанс быть возобновленным в прежнем формате».
Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев также убежден, что «в России и Евросоюзе решение США о возвращении в Договор будет воспринято положительно».
«Однако, – добавил он, – в процедуре возвращения американцев в соглашение все будет зависеть от того, какие условия могут выдвигать Штаты. Одно дело, если они просто вернутся в тот режим, который существовал ранее, и другое дело, если они поставят условия для своего возвращения. Здесь могут быть сложности».
Ранее стало известно о том, что новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее Россия возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.
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МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России
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Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы, заявил МИД России, потребовав прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.
В МИД также заявили, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.
«Митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?» – подчеркивается в сообщении.
«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – добавили в ведомстве.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
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«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как в таком случае можно закрыть проход для американских судов в эти воды?» – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос: а что дальше?» – считает Комоедов.
По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал
решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля.
Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
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Песков рассказал, кто был инициатором разговора Путина с Байденом
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С инициативой разговора президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом выступила Москва через несколько дней после инаугурации американского президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Буквально через несколько дней, да», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Как отметил представитель Кремля, существует стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», после чего в течение нескольких дней ожидается ответ. По словам Пескова, разговор Путина с Байденом получился прагматичным, стороны согласились продолжать диалог по тем вопросам, где между странами существуют глубокие разногласия. «Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», – отметил пресс-секретарь президента.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
В США не исключили начала ядерной войны с Россией
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Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – написал Ричард в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США, передает РИА «Новости».
Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», – отмечает Ричард.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
В США отреагировали на незаконные акции в России
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США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти России произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», – говорится в комментарии Росс, передает РИА «Новости».
Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти «уважать свободу прессы» на фоне сообщений «о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт: Конгресс не позволит Байдену снять санкции с «Северного потока – 2»
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«США просят у европейцев возможность перекрыть «Северный поток-2» в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа. Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится?» – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он оценил сообщения о готовности США отменить ограничения против Nord Stream 2 при выполнении ряда условий.
«Новость о готовности США снять санкции с «Северного потока-2» выглядит достаточно странно. Абсурдна сама эта тема, ведь запреты на оказание строительных услуг и запреты на финансирование проекта были введены не указом прошлого президента Дональда Трампа, а федеральным законом. Поэтому и снять ограничения можно только через принятие нового закона. В этом вопросе лично от Джо Байдена зависит немногое», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее во вторник появились сообщения о том, что США могут начать диалог о снятии санкций с участников проекта газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2). Условием для этого снятия называют предоставление Германией предложений, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. «Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему», – отметил источник газеты Handelsblatt в американской администрации. По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Байденом тему Nord Stream 2, однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано.
Источник Handelsblatt сообщил – США требуют, чтобы запуск газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. «Поставки газа по «Северному потоку-2» могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа», – пояснил неназванный представитель Белого дома.
Заявленные условия выглядит невыполнимыми, полагает Юшков. «США просят у европейцев поставить заглушку на газопровод, и в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа, перекрыть «Северный поток-2». Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится, и Украина может отказаться от подписания нового договора? – рассуждает эксперт. – В таком случае как раз планируется использовать новый газопровод, а это будет невозможно из-за американских требований. Какой тогда был смысл вкладывать 9,5 млрд долларов в трубу, если она будет стоять пустой?». Следовательно, условия нереализуемы, делает вывод аналитик.
При этом эксперт подчеркивает, что «использовать одновременно украинскую ГТС и «Северный поток – 2» невозможно». «У Газпрома нет таких контрактов, чтобы загрузить Nord Stream 2 и украинскую ГТС, тем более украинская труба физически будет плохо работать, если объемы будут меньше 40 млрд кубометров. Поэтому именно такие объемы и стоят на следующие четыре года, в противном случае прокачка каждой тысячи кубов не окупится. Два этих проекта де-факто взаимоисключающие. «Северный поток – 2» строится для того, чтобы перекинуть объем транзита с Украины на новую трубу», – подытожил Юшков.
Для того, чтобы снять все возникшие вопросы, нужно дождаться официального объяснения или опровержения этой инициативы со стороны Соединенных Штатов, считает эксперт. «Но в любом случае, чисто технически это предложение практически не реализуемо. Единственное, что еще можно сделать – пересмотреть новые санкционные законопроекты, которые сейчас находятся в стадии разработки. Со стороны администрации Байдена явно появились намеки на то, что в отношениях с Европой он будет совсем не такой, как Трамп, но пока никакого конструктивного диалога все равно не получается», – пояснил Юшков.
В целом же, не следует ожидать снятия антироссийских санкций хотя бы в контексте решения вопроса «Северного потока – 2», полагает эксперт. В США среди демократов и республиканцев уже сложился устойчивый консенсус относительно антироссийской политики, объяснил собеседник. «Считается, что санкции не только нельзя снимать, но их нужно еще больше ужесточать. А поэтому провести через Конгресс законопроект, который эти ограничения отменит, просто невозможно. В противном случае сторонники Трампа в парламенте сразу скажут – смотрите, Байден снимает санкции с России, так вот кто на самом деле агент Кремля! Непонятно, для чего новой администрации подставлять себя под такой удар», – полагает Юшков.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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В Госдепе обещали пристально следить за завершением строительства «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты намерены следить за завершением строительства и сертификацией «Северного потока – 2», заявил представитель госдепартамента США.
«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», – сказал представитель госдепа ТАСС.
Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым США якобы готовы начать диалог о снятии санкций с газопровода при условии, что Германия представит предложения, устраняющие опасения американской стороны по проекту.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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США задумались о возвращении в Договор по открытому небу
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Новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы изучаем вопрос [о Договоре по открытому небу], мы примем решение в свое время. Как нам известно, Россия все еще не полностью соблюдает договор», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента ТАСС.
Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее Россия возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.
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Вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке
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Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдепартамент Соединенных Штатов обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, сообщил сотрудник ведомства.
В диппредставительстве сообщили, что в ходе «антироссийской акции», которая прошла во вторник в Нью-Йорке, неизвестный испачкал фасад здания красной краской. «С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», – сообщил сотрудник дипмиссии РИА «Новости».
В диппредставительстве уточнили, что в течение вторника число участников акции варьировалось, максимальное количество достигало около десяти человек. «Общая направленность акции была антироссийская», – отметил сотрудник консульства. Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди. Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции «они не сочли возможным появиться у консульства».
С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.
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Пушков заявил о планах США оторвать от России страны бывшего СССР
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.
По мнению сенатора, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан. «Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками», – подчеркнул Пушков в беседе с «Вечерней Москвой».
Также сенатор считает, что Вашингтон может усилить военное сотрудничество с Киевом. В частности, на территории Украины, вероятно, появятся американские военно-морские базы. Кроме того, западный партнер может передать стране наступательное оружие. «Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО», – отметил он.
Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.
Ранее Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США.
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В Госдуме отреагировали на призывы ФБК к США ввести санкции против россиян
Призывы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ввести США санкции в отношении высокопоставленных россиян – это унижение себя и своей страны, заявил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. Член ОП Александр Малькевич, в свою очередь, назвал призывы ФБК госизменой.
«Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну, кто мешает – собрал чемодан и уехал, никто же не держит. Страны открыты. Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма – я считаю это неправильным», – передает слова Лебедева РИА «Новости».
Как отметил вице-спикер Госдумы, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем, участвуя в выборах. «Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более, обращаться к другим странам... зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании», – сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой. "Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
Суть этого закона, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".
"Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели". Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", - отметил Малькевич.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
В ЕР отреагировали на призывы ФБК к США ввести санкции против россиян
США после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом России в список иноагентов) вводить санкции против ряда россиян, считает первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
«Мне сейчас не кажется, что Соединенные Штаты будут реагировать по-старому. На мой взгляд, они сейчас долго будут думать (о том, чтобы ввести санкции). После всех митингов, взятия конгресса, если США немного умнее хотят подойти к санкционной истории в целом, они должны сто раз подумать», – сказал Шхагошев РИА «Новости».
Он также добавил, что к разочарованию ФБК США вводят санкции против России тогда, когда посчитают нужным, вне зависимости от чьих-либо просьб и обращений.
При этом Шхагошев считает, что ФБК четко выполняет функции иностранного агента. «Они четко выполняют функции иностранного агента сейчас, потому что это уже такая система, начиная от финансирования и заканчивая докладами, а вот это обращение – это не больше, чем доклад, каким образом они сейчас действуют и что им сейчас обязательно нужна помощь. Потому что то, на что они рассчитывали по поддержке этих несанкционированных митингов, они не получают», – отметил он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джозефа Байдена новым американским президентом.
В Кремле продление СНВ-3 назвали «успехом всего думающего человечества»
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Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) следует считать «успехом всего думающего человечества», а также успехом дипломатии президента России, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента [России Владимира Путина], который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он считает, что новая администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала наличие политической воли при обсуждении вопроса о продлении договора СНВ-3. По его словам, Соединенные Штаты сами предложили срок продления СНВ-3 – пять лет. «Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны», – добавил он.
При этом Песков отметил, что «совершенно необязательно» договоренность по СНВ-3 станет сигналом к рациональности в переговорах и по другим темам, где интересы двух стран совпадают.
«Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам», – сказал представитель Кремля.
Ранее российский лидер подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В Кремле рассказали о разных позициях с США по Украине
Россия, как и прежде, на согласна с позицией США по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент России будет неустанно и последовательно доводить позицию до собеседника. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия – 1», сообщает РИА «Новости».
У Пескова поинтересовались, действительно ли в разговоре Владимира Путина с новым президентом США звучали формулировки «о российской агрессии против Украины».
«Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений. И то разногласие, по которому, естественно, российская сторона и президент (Владимир) Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника», – ответил Песков.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
В ОБСЕ призвали США и Россию вернуться в ДОН
ОБСЕ считает возможным снять противоречия по исполнению Договора по открытому небу (ДОН) и призывает Вашингтон вернуться в соглашение, а Москву – не выходить из него, заявила глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.
«Действительно, мне удалось пообщаться по этому вопросу и с госсекретарем [США] Энтони Блинкеном, и с Сергеем Викторовичем [Лавровым], конечно, тоже. Мы стараемся донести нашу позицию о том, что России не следовало бы выходить из этого договора. <...> Могу сказать, что мы призвали США вернуться в договор, а Россию – не выходить», – передает ТАСС слова Линде на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По словам Лаврова, процесс выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) начнется только с момента внесения соответствующего уведомления депозитариям договора.
Как указал глава российского МИД, на данный момент не совсем верно говорить о том, что процесс выхода России из соглашения уже начался. «Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора», – отметил Лавров.
Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.