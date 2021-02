Johnson&Johnson получила разрешение на использование вакцины от COVID в США «Золотую Орду» испытали в США Вторая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах 28 февраля 2021, 03:30 Текст: Антон Антонов

Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвинила его в сексуальных домогательствах. В декабре с обвинениями в адрес Куомо выступила его бывшая советница по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. По ее словам, Куомо предлагал ей сыграть в покер на раздевание, а также однажды поцеловал в губы, когда она собиралась выходить из офиса. Бойлан заявила, что и другие женщины сталкивались с домогательствами со стороны Куомо, передает РИА «Новости». Беннетт поддержала Бойлан, после чего с ней связалась New York Times. Беннетт заявила, что почувствовала обязанность перед другими жертвами сексуальных домогательств рассказать о ситуации и хотела помешать губернатору «пользоваться своей властью». По ее словам, Куомо приставал к ней с конца прошлой весны. Так, в июне 63-летний Куомо спросил у 25-летней Беннетт, «была ли она когда-либо с мужчиной постарше», пожаловался на «одиночество» и на то, что ему «некого обнять». При этом Куомо не пытался дотронуться до нее. Беннетт заявила, что «поняла, что губернатор хочет переспать» с ней, и «почувствовала себя ужасно некомфортно и испугалась». Она задумалась, «как выпутаться из этого, и решила, что настал конец работе». Беннетт рассказала о случившемся главе аппарата Куомо Джилл Де Розье, попросив перевести ее на другую должность. Вскоре она стала советником по политике в области здравоохранения, но настаивать на расследовании происшествия не стала, потому что ей нравилась работа. Никаких действий в отношении губернатора принято не было. Девушка ушла с должности в ноябре. Куомо заверил New York Times, что никогда «не заигрывал» с Беннетт и призвал к независимой проверке. При этом он не отрицал, что задавал ей вопросы личного характера, но указал, что не будет давать комментарии. Напомним, Бойлан заявляла, что Куомо «годами подвергал» ее «сексуальным домогательствам», причем «многие видели это и наблюдали». Она сказала, что «никогда не знала, чего ожидать, выговора на работе (это было очень хорошо) или домогательств из-за внешности», могло быть «и то, и другое в одном разговоре».

В Италии начали расследование о посреднических поставках «Спутника V» из Болгарии 27 февраля 2021, 13:14

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

В Риме начали расследование в отношении посреднических предложений из Болгарии о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила газета Messaggero. Отмечается, что расследованием занимается прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, расследующие дела в области здравоохранения, передает ТАСС. Как уточняет газета, предложение о поставке 50 млн доз российской вакцины поступило по электронной почте от посредника в Болгарии в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу передало информацию в компетентные органы, которые начали расследование. В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы ряда итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. В случае со «Спутником» цена не указывалась, ее предлагалось обсудить в ходе возможного переговорного процесса в случае заинтересованности потенциального заказчика. Однако чаще посредники предлагают вакцины по завышенной цене, которая в два-три раза превышает ту, что согласовала Еврокомиссия с производителями. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет 27 февраля 2021, 10:37

Фото: wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes. Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него. Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у России есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс. Бутина рассказала о пытках в тюрьмах США 27 февраля 2021, 15:53

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина рассказала о пытках заключенных в тюрьмах США, отметив, что человека там не бьют, а истязают психологически. Бутина сообщила, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней. «Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: «Are you окay?» (С тобой все в порядке?). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить», – рассказала Бутина в фильме для «НТВ», передает РИА «Новости». Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты. «Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще», – подчеркнула она. Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды. Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, как отметила член ОП, пытали звуком. «Установили специальную кнопку, наподобие нашего домофона. И надзирателям поручили каждые пять минут ходить и нажимать эти четыре кнопки по каждому углу коридора. Из-за этого раздавался страшный писк, из-за которого вообще никуда нельзя деться», – цитирует «Московский комсомолец» Бутину. «То есть постоянно воздействуют на психику, и так истощенную, вот этим громким звуком. Тебя ломают по полной программе», – заключила россиянка. Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию. Напомним, из доклада Московского бюро по правам человека следует, что правозащитники выяснили, что лидером по числу нарушений прав россиян являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза. Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае 27 февраля 2021, 07:04 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. При этом в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса. В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД России по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась». Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки». По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра. Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС. Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102. В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому 27 февраля 2021, 15:28 Текст: Ксения Панькова

Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные, заявил депутат Госдумы Андрей Ветлужских, отметив, что правильнее будет считать медианную зарплату, поскольку она на треть меньше средней арифметической. «Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», – цитирует Ura.ru Ветлужского. Напомним, размер реальных заработных плат в России в 2020 году увеличился на 2,5%, среднемесячная зарплата работников организаций в 2020 году составила 51 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата. На Украине обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом 27 февраля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет, предположил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш эфире телеканала «Украина 24». «Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», – передает слова Гармаша РИА «Новости». Представитель Украины в ТКГ отметил, что попытки Киева установления контроля на Донбассом поддерживаются на Западе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении 27 февраля 2021, 19:37 Текст: Андрей Резчиков

Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. «То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт. Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook. О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров. Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись. Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». «Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин. Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник. Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Самого богатого депутата России» задержали в Хабаровске 27 февраля 2021, 06:47 Текст: Наталья Ануфриева

Депутата сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который в 2019 году задекларировал доход в 6,2 млрд рублей, задержали в Хабаровске, сообщил источник в региональном парламенте. Источник сообщил, что Пашов был задержан во время командировки, «по какому делу – пока не понятно», передает РИА «Новости». Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил, что узнал о задержании коллеги из СМИ, отметив, что прокомментировать ситуацию не может, так как не знает, с чем связано задержание. Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Кан находится в международном розыске. В декабре 2018 года в эфире федерального телеканала вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Олегом Каном. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. Было установлено, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы. Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Также он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании «Монерон». В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России – его задекларированный доход в 2019 году составил 6,2 млрд рублей. От Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург 27 февраля 2021, 16:40

Фото: Sentinel-1

Текст: Абдулла Шакиров

В Антарктиде гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров откололся от шельфового ледника Брант, где расположена британская исследовательская станция Halley, сообщила Антарктическая служба Великобритании. Крупные трещины начали появляться на леднике еще около десяти лет назад. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, увеличиваясь на один километр в сутки. В пятницу она расширилась на несколько сотен метров, в результате чего образовался айсберг, сопоставимый по размерам с Санкт-Петербургом, передает РИА «Новости». «Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется», – рассказала руководитель службы Джейн Фрэнсис. По ее словам, откол айсберга не несет опасности для станции, поскольку еще в 2016 году ее перенесли вглубь Антарктиды. В настоящее время на станции нет сотрудников – они покинули континент в середине февраля после наступления антарктической зимы. В октябре 2019 года от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай. В США начато расследование деятельности вышедшей из «Северного потока – 2» компании 27 февраля 2021, 16:28

Фото: bakerhughes.com

Текст: Вера Басилая

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes в связи с сотрудничеством организации с проектами, попавшими под американские санкции, сообщает Reuters. Комиссия заинтересовалась деятельностью компании еще в декабре. Представители Baker Hughes отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В самой компании также инициировали внутреннюю проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны, передает РИА «Новости». Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом «Северный поток ­– 2». Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса 27 февраля 2021, 07:11 Текст: Наталья Ануфриева

Клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, которую создают в Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ), планируется начать весной, сообщил доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок. Оберемок сообщил, что исследователи перейдут от доклинических испытаний к клиническим «сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека», потом они намерены «бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций», передает РИА «Новости». «Весной обязательно постараемся это сделать», – добавил он. Ученый отметил, что о скором переходе к клиническим испытаниям позволяет говорить подтверждение состоятельности крымской вакцины от коронавируса сторонними экспертами. «В конце 2020 года мы объявили, что видим у кроликов образование специфических антител в ответ на введенные конструкции нашей вакцины «Лассо». После этого мы сделали сыворотку и решили, что необходимо, чтобы наши данные подтвердили серьезные организации. Отправили в новосибирский центр «Вектор». Он подтвердил, что действительно на некоторые варианты конструкций вакцины, которых у нее четыре, вырабатываются неплохо антитела», – отметил Оберемок. Также он указал, что создателям крымской вакцины предстоит определить лучший способ введения препарата, так как антитела к коронавирусу вырабатываются и при его введении через нос, и при инъекциях. «Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины еще не было. Но, если кто-то захочет, ее можно будет делать и инъекционно», – пояснил Оберемок. В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител. Вакцине дали рабочее название «Лассо» из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных. Ранее в Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V». Украинцы едва не затоптали пенсионерку при «штурме» секонд-хенда 27 февраля 2021, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

На Украине в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) толпа едва не задавила пенсионерку, прорываясь в секонд-хенд в день скидок. Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Видео с открытия магазина опубликовал Telegram-канал «Таймер Одесса». Поток людей был настолько сильным, что пожилая женщина упала под его натиском. На помощь ей пришли не сразу, пострадавшую подняла одна из посетительниц. Остальные покупатели не обратили на это внимания. По словам главы Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислава Мясоедова, на данный момент в секонд-хендах покупают одежду и обувь около 85% украинцев. Украина находится на третьем месте по объему покупаемой б/у-одежды, передает «Царьград». Ранее в ООН заявили, что в 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь почти для 2 млн граждан. Кроме того, международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократиться на 68% и составить 17 млн человек. Основными причинами сокращения населения на Украине являются низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни. Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери в квартире в Петербурге 27 февраля 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

Несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали трое мужчин на Морском проспекте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании в Центральный аппарат ведомства из-за поступающих угроз в адрес пострадавшей. Об изнасиловании девушки сообщила мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в собственной квартире, после чего она была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами, сообщается на сайте СК России. «В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Также поручено руководителю управления кадров СК России провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится данное уголовное дело, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения», – говорится в сообщении. Ранее в СК возбудил дело после изнасилования школьницы пятью ровесниками в Москве на так называемой «вписке». Происходящее фиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы. Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России 27 февраля 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Украины ожидает от США усиления санкционного давления на Россию и помощи в укреплении обороноспособности Киева, заявила посол республики в Вашингтоне Оксана Маркарова. «Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», – цитирует посла «Укринформ». По словам Маркаровой, важнейшим приоритетом для Украины является «вовлеченность в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО», и в этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку США. Она добавила, что страны имеют много возможностей для двустороннего сотрудничества и усиления украинской армии. «Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины», – подчеркнула дипломат. Ранее Украина начала готовить документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. В середине февраля Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России. Горбачев призвал Россию и США «не бычиться друг на друга» 27 февраля 2021, 15:57

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Президентам России и США необходимо провести личную встречу, чтобы договориться о разоружении и исключить угрозу ядерной войны, считает первый президент СССР Михаил Горбачев. «У наших стран есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти. Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – «не бычиться друг на друга», – цитирует Горбачева «Интерфакс». Как отметил Горбачев, в мире «нет безнадежных политиков», и чтобы достичь прогресса, Москва и Вашингтон должны пойти навстречу друг другу. Политик привел в пример бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который до переговоров с Москвой «был самым отпетым консерватором», однако согласился на встречу с Горбачевым, после чего «дело сдвинулось с мертвой точки». «Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил встретиться, объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Через два дня я получил ответ от Рейгана: «за». Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки», – вспомнил Горбачев. По такому же принципу бывший президент Советского Союза призвал действовать и с европейскими странами. Самым же большим своим достижением в политике он назвал перестройку, которая, по его словам, «сыграла решающую роль во внутренней жизни советских людей и на международной арене», поспособствовав «укреплению безопасности». Ранее Горбачев посоветовал России и США разработать новый договор по контролю вооружений.