В Госдуме прокомментировали отмену голосования по памятнику на Лубянке В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому 27 февраля 2021, 15:28 Текст: Ксения Панькова

Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные, заявил депутат Госдумы Андрей Ветлужских, отметив, что правильнее будет считать медианную зарплату, поскольку она на треть меньше средней арифметической. «Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», – цитирует Ura.ru Ветлужского. Напомним, размер реальных заработных плат в России в 2020 году увеличился на 2,5%, среднемесячная зарплата работников организаций в 2020 году составила 51 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Эксперт рассказал о самом приемлемом для Германии компромиссе по «Северному потоку – 2» 26 февраля 2021, 16:50

Фото: Илья Питалев/РИА Новсти

Текст: Ирина Яровая

Власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения об изучении правительством ФРГ четырех вариантов действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2». «Серьезные переговоры по «Северному потоку – 2» между Джо Байденом и Ангелой Меркель еще не ведутся, им это только предстоит. Но самый приемлемый для Германии вариант уже понятен», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, немецкие власти считают компромиссным следующий вариант: «Германия поддерживает транзит газа через Украину. Одновременно она согласна с российскими аргументами о необходимости скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» для диверсификации топливных поставок. При этом Германия готова закупать у США большое количество сжиженного природного газа». Рар уверен – в будущем «Северный поток – 2» все равно полностью заменит перекачку топлива через Украину, потому что инфраструктура для газовых поставок через эту страну крайне устарела. «Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у нее на это нет. А зарубежные деньги, российские или западные, она брать не хочет – ведь тогда придется делиться прибылью, а Украина все хочет получать одна», – считает эксперт. Несмотря на большое количество газовых потоков, которые идут в Европу, стратегически важным источником топлива остается Россия, отметил Рар. «Да, есть план к 2050 году стать полностью независимыми от всех традиционных источников энергии, в том числе от нефти и газа, – напомнил эксперт. – Но многие эксперты уверены, что за 30 лет полностью перейти на возобновляемые источники – это утопия, к тому же, далеко не все европейские страны готовы на такое пойти. Поэтому пусть все эти трубы на всякий случай будут через 30 лет они смогут поставлять не только газ, если он понадобится, но и водород, который можно спокойно прокачивать через «Северный поток – 2». Ранее германское издание Handelsblatt сообщило о том, что правительство ФРГ изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом Nord Stream, в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с кабинетом Меркель. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода. Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий – сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена «опасность» для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый механизм отключения – прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы «Северный поток – 2» не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета. Другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в Госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы. Третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ. В нынешний вторник в прессе появились сообщения о том, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат: Зеленский открыто признался в ненависти к русским на Украине 26 февраля 2021, 17:15

Фото: Alexander Polegenko/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что Крым якобы был сердцем Украины. «Ненависть – это ключевое слово, характеризующее отношение Украины к русскоязычному населению полуострова. Это было при всех президентах. Зеленский просто открыто признался в том, что многие на Украине ненавидят русских», – сказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения атмосферы ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», – пожаловался Зеленский. Депутат также удивлен выбором метафоры, которую использовал Зеленский, поскольку никогда ранее в истории независимой Украины ее лидеры не называли Крым «сердцем» республики – напротив, Крым почти официально считался самой нелояльной, пророссийски настроенной территорией. «Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – риторически спрашивает Бальбек. «Сегодня Зеленский, по сути, разочаровавшийся в окружающем мире политик. От злости он начинает выплескивать наружу все, что у него вертится в голове. А там, похоже, осталась только ненависть», – подчеркнул Бальбек. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. Стало известно о состоянии избитого музыканта группы «Машина времени» 26 февраля 2021, 17:15 У трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, на которого накануне напали неизвестные в Москве, сломана лицевая кость, он готовится к операции, сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин со ссылкой на музыканта. «У меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция (полиция – прим. ВЗГЛЯД) уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут», – передает ТАСС слова Дитковского. Музыкант рассказал подробности происшествия. По его словам, нападавших было трое, они хотели отобрать деньги. «А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать», – рассказал Дитковский. Ранее сообщалось, что участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве, его доставили в больницу. Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших ищут. Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение 27 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, выдала его адрес Федеральному бюро расследований США (ФБР) и попросила за это вознаграждение. «Пресс-служба компании «Конкорд» готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе напомнили, что за сведения, которые приведут к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тыс. долларов. Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов. При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования. Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно 26 февраля 2021, 21:00 Текст: Алексей Дегтярев

Онлайн-голосование по установке памятника на Лубянской площади в Москве завершено, 55% проголосовавших выбрали установку монумента Александру Невскому. Всего на сайте «Активный гражданин» в этом голосовании приняли участие 319 897 человек, за Александра Невского отдали свои голоса 176 954 человек, за Феликса Дзержинского – 142 943. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Между тем мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – пояснил глава города. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет 27 февраля 2021, 10:37

Фото: wikipedia.org

Текст: Ксения Панькова

ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes. Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него. Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у России есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс. Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму 27 февраля 2021, 00:35

Фото: yalta.ugbn.ru

Текст: Евгения Шестак

Оплата коммунальных услуг за недвижимость в Крыму супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия 24». На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли. «Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», – уточнил он. Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной». Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае 27 февраля 2021, 07:04 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. При этом в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса. В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД России по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась». Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки». По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра. Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС. Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102. В Томске ребенку отказали в присвоении разряда по шахматам из-за возраста 26 февраля 2021, 20:44

Фото: Global Look Press

В Томске пятилетний мальчик Дима Крымский сдал норматив на третий юношеский спортивный разряд в первенстве региона по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет, но ему отказались выдавать документ, подтверждающий разряд. Мальчику отказали в выдаче документа из-за его возраста, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные соцсети. Отмечается, что одаренного мальчика воспитывает известный титулованный томский гроссмейстер Андрей Белозеров. Пятилетний Дима записал обращение министру спорта России с просьбой отменить этот возрастной ценз. Подобные инциденты в России не редкость. К примеру, в соседней Иркутской области пятилетний ребенок из Братска тоже выполнил разряд, но заслуженно получил запись в аттестат. Экс-координатор по теме крушения MH17 назначен послом Нидерландов в России 26 февраля 2021, 18:38

Фото: twitter.com/NLinBelgrade

Текст: Елизавета Булкина

Новым послом Нидерландов в России стал Хиллес Плух, который в 2014–2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили в посольстве королевства в Москве. «Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну», – передает сообщение дипмиссии РИА «Новости». Плух ранее работал послом Нидерландов в Сербии, в 2015–2019 годах – послом королевства в Израиле, в 2014–2015 годах он занимал пост временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии, главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.



Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня прошлого года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17. Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским 26 февраля 2021, 17:06

Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. «США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении. По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы 26 февраля 2021, 18:37

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы, полагает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Журналист издания Флориан Хассель в своем материале заявил, что мало кто так терял поддержку избирателей, «как Владимир Зеленский на Украине», передает ТАСС. По последним опросам, президента сейчас поддерживает лишь пятая часть жителей страны, а половина выступает за его немедленную отставку и новые выборы, отметил автор. Хассель отметил, что «скромные итоги [президентства] Зеленского не являются тайной и для Европы». Он добавил, что «быстрое разочарование политиками» стало отличительной чертой украинской политики, многие украинцы верили, что Зеленский способен урегулировать конфликт в Донбассе, но этого не произошло. «Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы», – указал Хассель. По его мнению, Зеленский терпит коррупцию и бесправие в стране «в обмен на сохранение контроля». Единственным успехом украинского лидера, по мнению немецкого журналиста, стали санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. «Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор центральный банк и генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены», – добавил автор. Зеленский, по его словам, реагирует на снижение рейтинга созданием рабочих групп, которые должны разработать новые законы с целью доказать «предполагаемое желание Зеленского провести реформы». «То же самое он делал уже перед выборами в 2019 году, но когда заступил на пост президента, ничего из этого не было реализовано», – пояснил Хассель. Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». По мнению эксперта, это громадная ошибка Киева. США ввели санкции против 76 саудовцев по делу Хашогджи 26 февраля 2021, 22:43

Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, заявил госсекретарь США Энтони Блинкена. «Для начала Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашогджи, но не только в нем», – цитирует ТАСС документ. Также Блинкен подчеркнул, что администрация США «объявляет о дополнительных мерах, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них. В черный список министерства финансов США попал бывший заместитель главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, который является ближайшим помощником наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Также в санкционном списке элитное подразделение национальной гвардии, которое охраняет и подчиняется напрямую наследному принцу. Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье 27 февраля 2021, 00:12 Текст: Евгения Шестак

Британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Причиной отъезда была травля в таблоидах. «Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно. Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера», – признался Гарри, передает «Би-би-си». Он отметил, что так на его месте сделал бы любой муж и отец. «Но я всегда буду вносить какой-то вклад. Моя жизнь в служении обществу, и Меган принимает это», – сказал принц Гарри. Ранее британский принц Гарри и его жена Меган приняли окончательное решение не возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Напомним, в январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II дала супругам год на принятие окончательного решения. Накануне стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Напомним, в ноябре 2020 года Маркл рассказала в, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.