Названо число вовлеченных в социальные инициативы россиян

На сегодняшний день в России функционирует 210 тыс. некоммерческих организаций, в различные социальные инициативы вовлечено около 15 млн россиян, рассказала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

«За последнее десятилетие почти на 10% выросло число граждан, которые знают о работе НКО и более чем на 20% – доверяющих их деятельности. На сегодняшний день 90% населения доверяет волонтерам – это одно из активных направлений деятельности некоммерческого сектора демонстрирует значительный рост – особенно в 2020 году. Сегодня в различные социальные инициативы вовлечены свыше 15 млн человек в России», – приводятся ее слова в сообщении на сайте ОП.

Михеева отметила, что во всем мире зарегистрировано более 10 млн НКО, а в России функционирует более 210 тыс. таких организаций. «На сегодняшний день третий сектор играет огромную роль в оказании социальных услуг и стал надежным партнером государства в решении социальных, экологических проблем, в решении культурных, просветительских задач», – утверждает глава ОП РФ.

По ее словам, Общественная палата Российской Федерации внимательно следит за развитием третьего сектора и оказывает всестороннюю поддержку НКО в построении диалога между государством, некоммерческими организациями и обществом.

«Выстраивание этого диалога заняло не один год, но за последнее время удалось совершить настоящий прорыв», — говорит она. По мнению Михеевой, некоммерческие организации стали также проводниками гражданских инициатив от общества к органам власти.

По ее убеждению, 2020 год стал не просто годом вызова – многие люди продемонстрировали лучшие человеческие качества, а волонтерские организации сыграли важную роль в оказании помощи гражданам в период пандемии, при этом гражданские активисты очень ответственно подошли к вызовам: осваивали дистанционные формы работы, открывали горячие линии, придумывали, как помочь людям, когда, казалось бы, ничего нельзя сделать.

Михеева обратила внимание, что и сами НКО нуждались в поддержке в период пандемии — большую роль в обосновании необходимости таких мер поддержки и их проработке сыграло гражданское общество, в том числе Общественная палата и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. «В результате такой поддержки свыше 49 тысяч организаций смогли решить свои финансовые и организационные проблемы и сосредоточиться на помощи другим людям», – отметила глава ОП.

Напомним, Общественная палата России с 26 февраля совместно с региональными общественными палатами запустила акцию #ДеньНКО, приуроченную ко Всемирному дню некоммерческих организаций.

В течение трех дней – 26, 27 и 28 февраля – участники акции #ДеньНКО могут рассказать в своих социальных сетях и на страницах в интернете о ярких социальных проектах, через которые они оказывают реальную помощь, о позитивных результатах деятельности НКО в регионе, сопроводив публикации фотографиями, видео и хештегами: #ДобрыеЛюди, #ДеньНКО.

26 февраля в Общественной палате прошла торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений президента России представителям некоммерческого сектора.