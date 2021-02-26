В ОП наградили представителей НКО

В Общественной палате прошла торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений президента России представителям некоммерческого сектора.

К участникам церемонии с приветственным словом обратился начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

«За год, прошедший в условиях пандемии коронавируса, Россия научилась отвечать на все вызовы, с ней связанные. И именно благодаря некоммерческому сектору в России на вызовы пандемии были даны наиболее эффективные ответы. Когда возникла необходимость помочь гражданам страны, оказавшимся в зоне риска, именно НКО ответили на этот вызов общенациональной акцией взаимопомощи «Мы вместе», – приводятся слова Новикова на сайте ОП.

По словам Сергея Новикова, именно некоммерческие и благотворительные организации в ходе пандемии в большей степени ощутили на себе растущий уровень доверия граждан. Он также отметил, что уровень доверия к Общественной палате среди граждан за последний год вырос практически вдвое.

«Внесенный вами вклад в жизнь страны трудно переоценить. Пандемия коронавируса дала возможность появления целого ряда механизмов взаимодействия государства с обществом, которые мы обязаны сохранить», – сказал он.

Секретарь ОП Лидия Михеева от лица Общественной палаты поздравила всех награжденных.

«Хочу поздравить всех нас с тем, что вокруг нас столько добрых, бескорыстных, замечательных людей, которые готовы дарить свое тепло, свое сердце, свою душу окружающему миру. За это вам огромная благодарность», – сказала она.

В числе награжденных государственными наградами и поощрениями президента представителей некоммерческого сектора – ряд членов Общественной палаты.

Так, почетной грамотой президента Российской Федерации были награждены Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; Юлия Оглоблина, председатель общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»; Павел Красноруцкий, председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Благодарность президента Российской Федерации была объявлена Оксане Драпкиной, директору Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины; Алене Булгаковой, руководителю исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»; Марии Бутиной, члену экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России; Ирине Великановой, генеральному директору Государственного центрального музея современной истории России; Наталье Кирюхиной, председателю попечительского совета Севастопольской региональной общественной организации «Особые дети»; Екатерине Мизулиной, исполнительному директору ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»; Наталии Нарочницкой, президенту Фонда изучения исторической перспективы; Елизавете Олескиной, директору благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»; Сергею Рыбальченко, генеральному директору автономной некоммерческой организации оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт научно-общественной экспертизы» и Елене Тополевой-Солдуновой, директору автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации».

Наград были также удостоены такие известные общественные деятели, как президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер, вице-президент «Опоры России» Марина Блудян, художественный руководитель творческого центра «АRТИСТ» заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, председатель президиума общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Мария Каннабих, председатель общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Владимир Соловьев и др.

Также Общественная палата объявила о запуске специальной акции для привлечения внимания граждан к работе НКО, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу организации.

В течение трех дней – 26, 27 и 28 февраля – участники акции «День НКО» смогут рассказать в своих социальных сетях и на страницах в интернете о ярких социальных проектах, через которые они оказывают реальную помощь, о позитивных результатах деятельности НКО в регионе, сопроводив публикации фотографиями, видео и хештегами: #ДобрыеЛюди, #ДеньНКО.

«Аббревиатура НКО стала известной и знакомой многим, однако еще не все в полной мере понимают, чем же занимаются некоммерческие организации. Прежде всего, хотелось бы увидеть истории личного опыта. Давайте вместе мы сделаем так, чтобы в эти три дня граждане получили как можно больше информации о делах и проектах НКО», – прокомментировал акцию председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Принять участие в акции могут все желающие. Лучшие материалы будут опубликованы в социальных сетях Общественной палаты.