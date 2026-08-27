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    Венгрия объявила Россию угрозой по шкурным соображениям
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    В Гааге умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич
    The Wall Street Journal разрешила журналистам использовать ИИ
    Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    Туристки в Румынии вытащили из моря начиненный взрывчаткой беспилотник
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    27 августа 2026, 18:15 • Новости дня

    Сальдо сообщил об уничтожении посевов в Херсонской области из-за ударов ВСУ

    Сальдо: Из-за ударов ВСУ в Херсонской области сгорели сотни гектаров посевов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области из-за регулярных ударов украинских военных сгорели огромные площади сельскохозяйственных угодий, однако фермерам удалось спасти значительную часть урожая, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Несмотря на сложные условия, местные фермеры смогли собрать 1,7 млн тонн зерна, сообщил Сальдо.

    «В результате вражеских обстрелов в этом году огнем уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна», – заявил глава региона в своем канале в Max.

    Он добавил, что аграриям удалось завершить уборку урожая на большей части площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры.

    Губернатор отметил, что сбор такого объема сельхозпродукции в текущей обстановке является настоящим подвигом для местных тружеников. Сейчас регион продолжает обеспечивать продовольственную безопасность вопреки постоянным атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подожгли поля для срыва уборочной кампании в Херсонской области.

    В начале августа губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели мирного жителя из-за сброса боеприпаса с дрона.

    Всего в результате регулярных атак со стороны ВСУ в регионе погибли 545 гражданских лиц.

    27 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    @ Nickispeaki/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской области поражен крупнейший центр хранения ударных FPV-дронов «Сан-Парк», а в порту Ренни уничтожена инфраструктуру для разгрузки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате нанесенного в ночь на четверг массированного удара в Киеве и Киевской области поражены цех по сборке БПЛА, в том числе задействованный для производства барражирующих боеприпасов «Хорнет», говорится в канале Max Минобороны.

    Также удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Киев» (Офисно-складской комплекс «Сан-Парк»), который является крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

    Поражен офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, он был крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

    В то же время городах Запорожье и Кривой Рог удары были нанесены по металлургическим комбинатам, являющимся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

    В Кременчуге Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку ГСМ для ВСУ.

    В городе Ильичевка Одесской области поражен цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для обеспечения ВСУ.

    В портах «Одесса» и «Черноморск» уничтожены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

    В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и ГСМ.

    Напомним, в ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.

    Комментируя этот удар, в Минобороны отметили, что «Герани ночью отработали мощно».

    Видео последствий ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

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    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    26 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    МИД указал на сокращение возможностей дипломатического урегулирования на Украине

    Галузин: Теракты Киева против гражданских лиц сузили пространство для дипломатии

    Tекст: Антон Антонов

    Террористическая тактика, к которой прибегает Киев на фоне провалов на фронте, ограничила пространство для дипломатического урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов нашей страны действительно сузила возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса», – сказал Галузин РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил, что вариант «заморозки» конфликта вокруг Украины неприемлем без устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти намеренно осложняют переход к дипломатическому урегулированию, совершая террористические атаки на мирные объекты.

    Украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

    В результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    26 августа 2026, 22:18 • Новости дня
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Российские власти рассматривают возможность безвозмездной передачи земельных участков под частную застройку при условии возведения и регистрации дома за три года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «У нас вышел протокол по итогам совещания у президента. Мы будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что, согласно социологическим исследованиям, 63% населения страны хотят жить в ИЖС», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре «Россия» в рамках всероссийского проекта «С чего начинается Родина», сообщает РБК.

    По его словам сейчас на индивидуальное жилищное строительство приходится около 60 млн кв. м жилья, тогда как на многоквартирные дома – примерно 40 млн кв. м. Он отметил, что дальнейшее расширение частной застройки требует поиска новых земельных ресурсов и решения вопросов с инфраструктурой. В частности, власти намерены провести анализ земельных участков, которые потенциально могут быть использованы для строительства частных домов, но в настоящее время не вовлечены в оборот.

    Одной из рассматриваемых мер может стать бесплатная передача земли гражданам при выполнении определенных условий. «Мы вообще даже рассматриваем возможность людям, кто хотят, дать бесплатно земельный участок в случае, если за три года построятся и зарегистрируют дом. Даже такую меру рассматриваем», – сказал Хуснуллин.

    Ранее Хуснуллин поручил регионам принять меры для увеличения объемов ввода жилья по итогам 2026 года, в том числе за счет индивидуального строительства. Среди приоритетных задач он называл вовлечение земель в оборот, их эффективное использование, обеспечение участков необходимой инфраструктурой и контроль за регистрацией построенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года Хуснуллин объяснил резкий спад возведения частных домов дорогой ипотекой.

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    26 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Зеленского уличили в монтаже видеообращения у стелы Запорожья

    Военкоры уличили Зеленского в монтаже видеообращения у стелы Запорожья

    Зеленского уличили в монтаже видеообращения у стелы Запорожья
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский записал видео о «успехах» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне въездной стеллы Запорожья, однако военкоры на кадрах заметили внезапно появившийся из ниоткуда грузовик.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, посвященную заявлениям об успехах вооруженных сил страны, передает Lenta.ru. Внимательные пользователи сети быстро выявили признаки редактирования кадров. На заднем плане ролика из-за спины Зеленского неожиданно возник движущийся грузовой автомобиль.

    Авторы Telegram-канала «Работайте, братья!» обратили внимание на этот момент и опубликовали соответствующий фрагмент.

    «Виртуальный воин (...) Да только матрица дала сбой», – прокомментировали ситуацию создатели канала.

    Ранее военкор Александр Коц назвал видео Зеленского на фоне стелы Запорожья добрым знаком.

    В марте наблюдатели усомнились в достоверности ролика Владимира Зеленского из Донбасса.

    В декабре прошлого года бывший сотрудник СБУ разоблачил фейковое видео украинского лидера из Купянска.

    Видео смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    27 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    Минобороны сообщило о лжи Киева про наступление в Запорожье

    Герасимов сообщил о распространении Киевом лжи о запорожском наступлении

    Tекст: Мария Иванова

    Не имея реальных успехов на фронте, украинское руководство тиражирует ложь о выдуманном наступлении в Запорожской области, пытаясь отчитаться перед западными кураторами, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Южная», передает Минобороны.

    Командующий Сергей Медведев доложил ему о текущей обстановке в зоне ответственности.

    «В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области», – подчеркнул Герасимов.

    Подводя итоги, генерал армии отметил достижения бойцов в освобождении Донецкой народной республики и поставил новые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал совместное освобождение ДНР главной задачей группировок войск «Запад», «Южная» и «Центр».

    Ранее глава ведомства сообщил о попытках украинского командования скрыть свои провалы фейками.

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    26 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

    По его словам, в Киевском районе Донецка при ударе крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по территории торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» ранения средней тяжести получили девочка 2016 года рождения и подросток 2010 года рождения. Также пострадали две женщины и четверо мужчин.

    В Петровском районе Донецка мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки от детонации боеприпаса, а в Селидово Красноармейского округа мужчина получил ранения при атаке ударного беспилотника.

    «Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» – написал он.

    По данным главы республики, повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых автомобилей в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    27 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия передала Киеву технологии для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, чтобы избежать ответственности за удары по российской территории официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва располагает данными о передаче Британией технологической документации Киеву для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом передает РИА «Новости».

    «Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях», – заявила дипломат на брифинге.

    Захарова подчеркнула, что аналогичные намерения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел их реализовать. Она также сослалась на публикацию газеты Figaro, где утверждалось, что французский концерн Safran уже больше года поставляет навигационное оборудование для украино-британской ракеты Flamingo, используемой для ударов по России.

    Представитель МИД добавила, что Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории, передавая функции по сборке ракет украинской стороне. По ее словам, Британия, Франция и Германия продолжают усугублять украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства дальнобойных ракет.

    В Кремле резко раскритиковали намерения Лондона по передаче подобных технологий.

    В июне украинские военные применили собранную из британских деталей крылатую ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам.

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    26 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    «Газпром Арена» призвала фанатов Канье Уэста остерегаться мошенников

    Tекст: Вера Басилая

    Представители «Газпром Арена» призвали фанатов ориентироваться исключительно на официальный сайт организатора концерта Канье Уэста, чтобы избежать мошенничества при покупке билетов.

    Представители стадиона посоветовали искать достоверные данные о мероприятии только на ресурсах Say Agency. Соответствующее предупреждение появилось в официальном Telegram-канале площадки, передают «Вести».

    «В связи с участившимися случаями мошенничества, подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора – Say Agency», – говорится в заявлении представителей арены.

    В публикации отмечается, что данные об изменениях в программе будут публиковаться на сайте «Газпром Арены». Любые сведения на других порталах следует считать недостоверными.

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Анонс концертов американского рэпера пропал с сайта петербургского стадиона.

    Организаторы гастролей из агентства Say Agency призвали поклонников музыканта дождаться официального заявления.

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