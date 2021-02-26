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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг урегулирования в Карабахе
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Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.
«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах»
Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Sputnik Армения.
Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха.
Пашинян пожаловался на «Искандеры»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.
«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».
Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.
В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».
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Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
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Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ.
«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
В то же время Путин указал, что «уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижается».
В январе Путина заявил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации.
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко
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Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», – сообщил Песков. По его словам, главным образом стороны говорили «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», передает РИА «Новости»
«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный – и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», – добавил Песков.
По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
Песков добавил, что инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений. «Совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», – сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.
При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности. «В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», – отметил Песков.
Кроме того, Путин и Лукашенко «говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны». «Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», – сказал Песков.
Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
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Путин заявил о бесперспективности санкций против России
Использование инструментов спецслужб и применение санкций в отношении России абсолютно бесперспективны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства.
Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
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Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.
По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».
«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.
Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.
Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».
Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет, – хунта Кочарян – Саргсян, и пришедшее после нее правительство», – цитирует Алиева РИА «Новости».
Ситуацию после войны в Нагорном Карабахе в Армении Алиев охарактеризовал как кризис.
«Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство», – добавил президент Азербайджана.
Ранее президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Песков объяснил, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз
Президент Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, здоровье у него крепкое, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.
«Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора». – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, почему, несмотря на 20-градусный мороз, глава государства был без головного убора во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля.
Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу гражданство России
Сербский актер Милош Бикович, снимающийся в российских фильмах, получил гражданство России, следует из указа президента Владимира Путина.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (...) Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».
Напомним, в 2020 году Бикович вошел в первую десятку рейтинга главных российских актеров десятилетия.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.
«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
«Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил Песков.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
Минобороны России в свою очередь заявило, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Минобороны Армении отказалось комментировать слова Пашиняна о ракетах «Искандер»
Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» оперативно-тактических ракетах «Искандер».
«Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил, что «они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера», – передает РИА «Новости» со ссылкой Sputnik Армения сообщение армянского минобороны.
Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил Алиев, добавив, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
В то же время он назвал ситуацию в Армении «внутренним делом страны», передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.
«Заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал Алиев, передает ТАСС.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.
Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский. Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан – в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тыс.; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 до 700 тыс.; для юрлиц – от 1,5 до 3 млн рублей.
Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тыс. рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс., для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.
Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей; для ИП – от 50 до 100 тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тыс. рублей.
Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тыс.; для ИП – от 100 до 300 тыс.; для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тыс. рублей; для ИП – от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тыс. рублей.
Оппозиция Армении развернула палаточный городок перед зданием парламента
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Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила палатки перед зданием парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, объявив свою акцию бессрочной.
В Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Полицейские выстроились в цепь, но в действия протестующих не вмешиваются. Сам Никол Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям, передает РИА «Новости». Ранее один из организаторов акции, председатель партии «Родина», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что акция оппозиции на проспекте Баграмяна будет бессрочной.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
Лидер Карабаха напомнил противникам и сторонникам Пашиняна о пролитой крови
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности выполнить посредническую миссию в преодолении политического кризиса в Армении.
«Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян находится сейчас в Ереване и готов к посреднической миссии для преодоления политического кризиса в Армении», сообщает Sputnik Армения.
По словам Арутюняна, внутриполитическая ситуация в Армении вызывает сильную обеспокоенность. «Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления», – заявил лидер Карабаха.
Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.