Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг урегулирования в Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.

В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.