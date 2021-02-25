Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек 25 февраля 2021, 20:24 Текст: Вера Басилая

Число скончавшихся из-за коронавируса во всем мире превысило 2,5 миллиона, больше всего умерших зафиксировано в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей и СМИ. По состоянию на 19.47 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона, приводит РИА «Новости» данные университета. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировали в США – свыше 506 тысяч. Ранее сообщалось, что в России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США 25 февраля 2021, 19:30

Фото: dyatlovpass.com

Текст: Вера Басилая

Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предположил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич. Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler . Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы. «Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости». Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей. Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали. Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение 25 февраля 2021, 18:41 Текст: Елизавета Булкина

Мосгорсуд взыскал с посольства США в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 млн рублей за незаконное увольнение, сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС. В материалах дела говорится, что Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Женщина ушла в декрет, а вскоре после возвращения была уволена с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Сотрудница заявила, что по закону она не могла быть уволена с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует. Мосгорсуд подтвердил, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не был установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что женщина уволилась по собственному желанию. Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано. Ранее Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве. Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве 25 февраля 2021, 17:33

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС. В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку. В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения. Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» 25 февраля 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat. Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января. «Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», – передает РИА «Новости» слова Хелина. Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V». «Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», – отметила глава компании Specta. Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V». «Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», – подчеркнул он. Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным. В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer. Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине 25 февраля 2021, 20:51

Фото: МИД России/Telegram

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России. «Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя. Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе. Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса. В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях 25 февраля 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте. «ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости». Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ. Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий. В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек. «На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш. Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания. После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. Белый дом заявил об оценке американской разведкой шагов России 25 февраля 2021, 00:36 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден будет принимать решение о выстраивании отношений с Россией после завершения оценки американской разведкой ряда шагов, которые сделала Москва в последние годы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, за последнее время российский лидер Владимир Путин и должностные лица Кремля предприняли действия, которые вызывают беспокойство Вашингтона, передает ТАСС. «Поэтому Байден поручил своей команде, отвечающей за национальную безопасность, начать процесс изучения не только сообщений о хакерских атаках в ходе президентских выборов 2020 года, но и денежных вознаграждений за наших военнослужащих [в Афганистане], хакерской атаки SolarWinds, бросить на это внимательный взгляд, чтобы у нас была собственная оценка», – пояснила представитель главы государства. Для завершения этого процесса потребуется еще несколько недель. После этого у США будет больше деталей для ответа России. «Как вы знаете, Байден беседовал с президентом Путиным около двух недель назад и не стеснялся при выражении своей обеспокоенности по поводу действий его правительства», – напомнила Псаки. Ранее Псаки заявила, что США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным. В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и союзников в Европе 25 февраля 2021, 04:57 Текст: Наталья Ануфриева

Россия, несмотря на введенные против нее санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников, считает глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс. Уолтерс заявил на форуме ассоциации ВВС, что «мы живем во время конкуренции великих держав», и сейчас победа «гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну», передает ТАСС. «Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», – указал он Уолтерс также перечислил набор стандартных обвинений в отношении российской стороны: в частности, Москва, по его мнению, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США». «Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – приводит его высказывания пресс-служба Пентагона. Вместе с тем генерал считает, что Россия и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния. Напомним, Россия неоднократно отмечала конфронтационность идеи США о соперничестве великих держав и призывала отказаться от подобной концепции. Ранее начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике. Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19 25 февраля 2021, 06:35 Текст: Наталья Ануфриева

Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, сообщают СМИ. Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, передает РИА «Новости». «Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол. Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения». До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России. В России оценили прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19 24 февраля 2021, 23:45 Текст: Евгения Шестак

Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса в начале 2022 года можно считать точным, заявил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. По мнению специалиста, к 2022 году будут отмечаться только эпизодические вспышки коронавируса. Однако эксперт указал на проблему того, что во многих странах, где введен жесткий карантин, COVID-19 переболела лишь небольшая часть населения, передает «Комсомольская правда». «Какие-то формы все равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», – заявил вирусолог. Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться. Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США 25 февраля 2021, 00:10 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса. «13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – говорится в указе, передает ТАСС. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются. Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство. Мексика приступила к вакцинации «Спутником V» 24 февраля 2021, 22:35 Текст: Ксения Панькова

В Мексике началась вакцинация пожилых людей против коронавируса российским препаратом «Спутник V», первым привился 72-летний Франсиско Бетансо, который рассказал, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы вакцины. На выходе из центра вакцинации в столичном округе Истакалько Бетансо встречали десятки журналистов – доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, был строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему врачи, он ответил, что это была «первая российская вакцина», передает РИА «Новости». Некоторые из вакцинированных мексиканцев, которые выходили после Бетансо, затруднились ответить на вопрос о том, какой препарат им только что ввели, другие отвечали, что это «Спутник». При этом все опрошенные отметили, что не придают этому большого значения. Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных «ячеек». Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тыс. человек. Накануне Мексика получила первую партию «Спутника V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. «Спутник V» одобрен уже в 36 странах, и их число продолжает увеличиваться. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии. Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 24 февраля 2021, 22:49 Текст: Вера Басилая

Гондурас зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, став 36 страной, где одобрено применение российского препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение российской вакцины. «Спутник V» - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Египет одобрил применение «Спутника V». В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте. Россия призвала возобновить контакты глав генштабов арктических государств 25 февраля 2021, 02:53 Текст: Евгения Шестак

Россия выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, Арктика является одной из тем, по которым Россия и США могут вести диалог. Антонов напомнил, что неоднократно говорил американским коллегам о ранее действовавшей линии взаимосвязи между начальниками штабов при арктических государствах, передает телеканал «Звезда». «Россия и США не могут позволить себе не разговaривать друг с другом. Новая aдминистрация покa только приступaет к рaботе. Мы исходим из общности интересов и стратегической стабильности. Перед нaми общие угрозы, среди которых: пaндемия, терроризм, борьба с распрострaнением оружия мaссового порaжения. Есть очень много сфер для взaимодействия», – отметил российский дипломат. Посол также подчеркнул, что все обвинения России в первую очередь со стороны вооруженных сил в нарaщивании на территории Арктики военного потенциaла несерьезны, так как Москва реaгирует на них достаточно aдекватно. Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодня в регионе нет. Минздрав Дании оценил риск оказаться в больнице с «британским» штаммом COVID 24 февраля 2021, 21:57 Текст: Вера Басилая

Вероятность оказаться на больничной койке у заразившихся так называемым «британским» штаммом коронавируса выше на 60%, заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике. «Последние исследования в Дании показывают, что риск попасть в больницу у заразившегося штаммом B117 – так называемым «британским» – выше примерно на 60%»,– цитирует РИА «Новости» датского министра. «Коэффициент распространения у этого штамма составляет около 1,2, так что получается, что в целом коэффициент распространения коронавируса превышает единицу, хотя другие варианты вируса имеют коэффициент гораздо ниже единицы», – добавил глава института здравоохранения страны Хенрик Уллум. Он также уточнил, что в Дании заразившихся этим вариантом коронавируса сейчас более 60% из всех выявленных положительных проб. По словам министра здравоохранения, в стране зарегистрировано как минимум два случая заражения «южноафриканским» штаммом. При этом в среду власти Дании объявили о том, что вводят ряд послаблений для того, чтобы возобновить общественную жизнь в стране. Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.