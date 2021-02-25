В России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1406, Санкт-Петербурге – 911, Московской области – 495. Всего в стране выявлено 4 212 100 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 767 664 человек, из них 16 102 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек.

Накануне, 24 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 749. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 551.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.