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В России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1406, Санкт-Петербурге – 911, Московской области – 495. Всего в стране выявлено 4 212 100 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 767 664 человек, из них 16 102 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек.
Накануне, 24 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 749. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 551.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Франция выступила за одобрение в ЕС вакцины «Спутник V»
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Франция положительно относится к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин были одобрены в Европе, это относится и к «Спутнику V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.
Атталь назвал пандемию глобальным вызовом, он считает, что современный мир мобилизуется для того, чтобы ответить на него, в частности, посредством вакцин. «Естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин могли быть предложены гражданам во всем мире и, в частности, в Европе и во Франции. Поэтому, естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы вакцины, которые доказали свою эффективность и надежность, могли быть предложены Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) для одобрения. Конечно, это относится и к вакцине «Спутник V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах», – передает РИА «Новости» слова Атталя.
Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.
В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран
Более 130 государств по всему миру еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одоэ Азуле.
«Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины», – цитирует Азуле сайт ЮНЕСКО.
Он добавил, что наиболее уязвимые слои населения по всему миру до сих пор не защищены от этого вируса.
В ЮНЕСКО отметили, что некоторые развитые государства законтрактовали столько доз вакцины, что могут позволить себе привить население своих стран два, три или даже пять раз, при этом страны Глобального Юга остаются позади.
Также в сообщении приводятся слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. Он отметил, что с пандемией в мире нельзя покончить в одном месте, пока с ней не будет покончено в другом.
«В конечном итоге справедливость вакцинации – это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику», – указал он.
Отмечается, что Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) призвали сменить курс действующих стратегий вакцинации от COVID-19.
Организации призывают к тому, чтобы вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние, доступное на справедливой основе во всех странах, «а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти вакцины.
Ранее глава ВОЗ Гебрейесус заявлял, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран.
Россиянам разрешили въезд в Грузию
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Грузинское правительство приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кроме россиян с отрицательными тестами в страну смогут прибывать граждане Азербайджана, Армении, Украины, Казахстана и Белоруссии. В то же время сухопутные границы Грузии остаются закрыты, их могут пересекать только граждане Грузии или члены их семей.
Также с 1 марта в Грузии постепенно начнут работать рестораны, театры и кинотеатр, а также отели на горных курортах. При этом комендантский час сохраняется, он действует с 21.00 (20.00 мск) до 5.00 (4.00 мск).
Ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии коронавирусом заболели около 270 тыс. человек, скончалось 3463.
Между тем ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тыс. человек заболели коронавирусом, 3390 скончались.
В Финляндии выявлен новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса
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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Его выявили у двух человек, сообщила местная лаборатория Vita Laboratoriot.
Впервые об однаружении нового штамма финские специалисты сообщили 17 февраля, передает РИА «Новости».
«Сейчас есть два пациента, у которых вариант Fin-796H был подтвержден. Оба принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз (коронавирус). Таким образом, вариант, вероятно, будет иметь место как минимум у четырех других пациентов в дополнение к двум подтвержденным», – говорится в сообщении.
Был определен весь геном нового штамма Fin-796H, исследования подтвердили, что это уникальный вариант вируса SARS-CoV-2, который ранее не был идентифицирован в мире, он отличается от всех предыдущих вариантов по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.
Всего в Финляндии обнаружено более 450 случаев заражения штаммами коронавируса, большинство из которых представляют британский вариант (427), южноафриканский (22) и бразильский.
Ранее в ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8).
Вакцинация от коронавируса стартовала на Украине
Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, первую дозу получил врач-реаниматолог в Черкасской области, сообщил глава областной администрации Александр Скичко.
«У нас есть первый вакцинированный», – сообщил Скичко, уточнив, что им оказался врач-реаниматолог местной больницы.
Медик был привит поступившей накануне из Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, передает ТАСС.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России
За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент указал, что «недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать». «Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», – сказал Путин.
Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом.
При этом, по его словам, многие партнеры Москвы весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству, и Москва приветствует такой настрой.
«Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – добавил Путин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Меркель выступила против привилегий для привитых от COVID
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против того, чтобы предоставлять гражданам с прививкой от коронавируса какие-либо преференции, поскольку людей без вакцины в ФРГ – подавляющее большинство. При этом она не исключила этого в будущем.
По ее словам, когда-нибудь «нужно будет подумать – можно ли в некоторых областях дать доступ [к товарам и услугам] только привитым». Он добавила, что говорить об этом можно будет только тогда, когда многие себе сделают прививку, а другие будут противиться этому. «Но мы еще не достигли этой стадии», – сказала Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.
На данный момент, по словам канцлера, все это неактуально, поскольку людей без вакцины в ФРГ – подавляющее большинство.
Меркель назвала еще одно условие – должно быть научно доказано, что привитые не передают коронавирус другим гражданам.
Накануне Меркель заявила, что в Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.
В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах
Крематорий в Карловых Варах, единственный в крае, работает на пределе мощностей и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, сообщил гейтман (глава) Карловарского края Петр Кулганек.
«За неполные два месяца этого года в нашем крае умерли от коронавируса 650 человек, всего с начала пандемии – около 1,1 тыс. человек. Вчера к нам обратилась руководитель крематория, сообщив, что он работает на 113% своей мощности и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, число которых постоянно растет. Поэтому мы решили взять в аренду мобильный автохолодильник для перевозки тел умерших в крематории в других краях республики», – передает РИА «Новости» слова Кулганека.
За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.
Напомним, 14 февраля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля.
В России оценили прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19
Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса в начале 2022 года можно считать точным, заявил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
По мнению специалиста, к 2022 году будут отмечаться только эпизодические вспышки коронавируса. Однако эксперт указал на проблему того, что во многих странах, где введен жесткий карантин, COVID-19 переболела лишь небольшая часть населения, передает «Комсомольская правда».
«Какие-то формы все равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», – заявил вирусолог.
Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса.
«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – говорится в указе, передает ТАСС.
В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются.
Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур.
Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.
Мексика приступила к вакцинации «Спутником V»
В Мексике началась вакцинация пожилых людей против коронавируса российским препаратом «Спутник V», первым привился 72-летний Франсиско Бетансо, который рассказал, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы вакцины.
На выходе из центра вакцинации в столичном округе Истакалько Бетансо встречали десятки журналистов – доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, был строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему врачи, он ответил, что это была «первая российская вакцина», передает РИА «Новости».
Некоторые из вакцинированных мексиканцев, которые выходили после Бетансо, затруднились ответить на вопрос о том, какой препарат им только что ввели, другие отвечали, что это «Спутник». При этом все опрошенные отметили, что не придают этому большого значения.
Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных «ячеек». Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тыс. человек.
Накануне Мексика получила первую партию «Спутника V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.
«Спутник V» одобрен уже в 36 странах, и их число продолжает увеличиваться. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.
Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19
Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, сообщают СМИ.
Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, передает РИА «Новости».
«Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол.
Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения».
До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России.
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Гондурас зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, став 36 страной, где одобрено применение российского препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение российской вакцины. «Спутник V» - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Ранее Египет одобрил применение «Спутника V».
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.
Египет одобрил применение «Спутника V»
Управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», таким образом препарат одобрен для применения уже в 35 странах мира, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением Египта по лекарствам. Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 миллионов человек, стал 35 государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V», – отметили в фонде, передает РИА «Новости».
Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры.
«Спутник V» одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.
Ранее швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung сообщило, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом.
Инфекционист заявил о возможной новой волне коронавируса
Третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло. Это стало следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое количество населения», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Вознесенского, не исключена новая волна коронавируса. Он пояснил, что в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности уже выработавшегося иммунитета может начаться новый подъем заболеваемости.
Пока что, по его словам, новые мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19. «Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть», – считает эксперт.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни.