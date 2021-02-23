В России выявили 11,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 11823 случая COVID-19 всего в стране зафиксировано 4 млн. 189 тыс. 153 случаев коронавируса, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 1823 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1312 (11,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 189 153 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 417 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 84047 человек.

Накануне, 22 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12604. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 781.



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